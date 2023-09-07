МЮ извинился за приглашение педофила на матч

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" извинился за приглашение педофила на матч своей женской команды в качестве почетного гостя.

Речь идет о Джеффе Конопке, который с 1983 по 2001 год трудился в "Юнайтед" главным тренером первой женской команды.

В 2011 Конопка был приговорен к четырем годам тюрьмы, будучи признанным виновным по 19 случаям приставаний и непристойного поведения в отношении девочек в возрасте до 16 лет.

Внезапно забыв о том, что Конопка отсидел за решеткой, "Юнайтед" пригласил Джеффа в качестве почетного гостя на домашний матч женской команды против девушек из "Эвертона" в прошлом сезоне.

В четверг "Юнайтед" опубликовал официальное заявление, пообещав принять меры насчет допущенной ошибки, а также выразив симпатию жертвам Конопки и тем, кого затронули его "отвратительные преступления".




Метки Манчестер Юнайтед, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 07.09.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1203

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Последние комментарии:




  1. insadman6 07.09.2023 23:29 # insadman6
    Что с МЮ почему у них насильники и пидофилы

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  2. flamic 07.09.2023 23:19 # flamic
    хаха, ахуенно!

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  3. suddenly 07.09.2023 22:12 # suddenly
    Ответка женской команде за Гринвуда :)

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  4. keane16 07.09.2023 22:11 # keane16
    Новость для Фатимы)

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  5. mata-hazard 07.09.2023 22:10 # mata-hazard
    Вот если бы он был ещё и хохлом, то не надо было бы извиняться.

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