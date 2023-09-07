МЮ извинился за приглашение педофила на матч
"Манчестер Юнайтед" извинился за приглашение педофила на матч своей женской команды в качестве почетного гостя.
Речь идет о Джеффе Конопке, который с 1983 по 2001 год трудился в "Юнайтед" главным тренером первой женской команды.
В 2011 Конопка был приговорен к четырем годам тюрьмы, будучи признанным виновным по 19 случаям приставаний и непристойного поведения в отношении девочек в возрасте до 16 лет.
Внезапно забыв о том, что Конопка отсидел за решеткой, "Юнайтед" пригласил Джеффа в качестве почетного гостя на домашний матч женской команды против девушек из "Эвертона" в прошлом сезоне.
В четверг "Юнайтед" опубликовал официальное заявление, пообещав принять меры насчет допущенной ошибки, а также выразив симпатию жертвам Конопки и тем, кого затронули его "отвратительные преступления".
07.09.2023 22:00
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Последние комментарии:
Что с МЮ почему у них насильники и пидофилы
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хаха, ахуенно!
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Ответка женской команде за Гринвуда :)
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Новость для Фатимы)
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Вот если бы он был ещё и хохлом, то не надо было бы извиняться.
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