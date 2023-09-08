Майкл Эдвардс возвращается к работе

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс близок к возвращению к работе.

Эдвардс покинул "Ливерпуль" летом 2022, после 11 успешных лет работы в клубе. При Майкле "красные" выиграли каждый доступный трофей, включая Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов.



После ухода Эдвардса кресло спортивного директора "Ливерпуля" занял его заместитель Джулиан Уорд, который, правда, уже в ноябре анонсировал свой уход в конце сезона.



Этим летом "Ливерпуль" на временной основе назначил спортивным директором Йорга Шмадтке, который за трансферное окно помог "красным" приобрести четырех полузащитников.



Что касается Эдвардса, то за последний год его сватали во многие клубы, включая "Челси" и "Реал", но Майкл до сих пор оставался без работы.



Однако совсем скоро это изменится. По информации Tha Athletic, Эдвардс становится неисполнительным директором компании Ludonautics, учрежденной бывшим директором "Ливерпуля" по исследованиям Яном Грэмом.



Ludonautics собирается оказывать консультационные услуги владельцам клубов, делая упор на анализ данных. Потенциальные клиента Эдвардса и Грэма уже выстраиваются в очередь.



Роль в Ludonautics не помешает Эдвардсу получить постоянную работу где-либо еще, однако в данный момент Майкл всецело сосредоточен на своем новом с Грэмом детище.