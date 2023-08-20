"Челси" не будет возвращать Лукаку в первую команду

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Ромелу Лукаку останется отстраненным от остальной команды.

Как известно, к новому сезону Лукаку готовился отдельно от первой команды "Челси". Все это время Ромелу искал себе новое пристанище, но пока безуспешно.



Лукаку поссорился со своим бывшим клубом "Интером", вариант с обменом Ромелу на нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича не устроил "Челси", а трансфер 30-летнего бельгийца в "Аль-Хиляль" стал невозможен после того, как богатый саудовский клуб приобрел Александара Митровича с Неймаром.



В результате будущее Лукаку остается в подвешенном состоянии, и Почеттино считает, что частично виноват в этом сам Ромелу.



"Ответственность за это на обеих сторонах. Вы не можете перекладывать всю ответственность за эту ситуацию на клуб. Она на обеих сторонах. Такая ситуация возникла из-за обеих сторон. Здесь то же самое, как в случае прихода игрока или ухода игрока, что случается, когда обе стороны достигают соглашения".



"Ситуация такая, какая она есть, мы не можем изменить это. Мы (Почеттино и его штаб) были поставлены в известность насчет ситуации каждого игрока до подписания контрактов, а после их подписания мы получили игроков, которых получили. Думаю, это так ясно. Ничего не изменилось. Если будет, о чем сообщить, клуб сообщит", — цитирует Почеттино BBC.