"Челси" не будет возвращать Лукаку в первую команду

Ромелу Лукаку Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что нападающий Ромелу Лукаку останется отстраненным от остальной команды.

Как известно, к новому сезону Лукаку готовился отдельно от первой команды "Челси". Все это время Ромелу искал себе новое пристанище, но пока безуспешно.

Лукаку поссорился со своим бывшим клубом "Интером", вариант с обменом Ромелу на нападающего "Ювентуса" Душана Влаховича не устроил "Челси", а трансфер 30-летнего бельгийца в "Аль-Хиляль" стал невозможен после того, как богатый саудовский клуб приобрел Александара Митровича с Неймаром.

В результате будущее Лукаку остается в подвешенном состоянии, и Почеттино считает, что частично виноват в этом сам Ромелу.

"Ответственность за это на обеих сторонах. Вы не можете перекладывать всю ответственность за эту ситуацию на клуб. Она на обеих сторонах. Такая ситуация возникла из-за обеих сторон. Здесь то же самое, как в случае прихода игрока или ухода игрока, что случается, когда обе стороны достигают соглашения".

"Ситуация такая, какая она есть, мы не можем изменить это. Мы (Почеттино и его штаб) были поставлены в известность насчет ситуации каждого игрока до подписания контрактов, а после их подписания мы получили игроков, которых получили. Думаю, это так ясно. Ничего не изменилось. Если будет, о чем сообщить, клуб сообщит", — цитирует Почеттино BBC.


Метки Лукаку, Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2023 11:00

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  1. flamic 20.08.2023 11:29 # flamic
    Он же как смола, идеален для основы. Чё пакет выебывается? Непонятно.

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  2. chelsiukpro 20.08.2023 11:28 # chelsiukpro
    Долбааеб... мог денег скосить у арабов да и клубу была выгода денежная! Карьере и так пиздос....

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  3. sisyazavr 20.08.2023 11:25 # sisyazavr
    Заслуживает

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