Лукаку собирается провести остаток карьеры в "Челси"
Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что собирается провести остаток своей карьеры в "Челси".
Купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку заключил с "Челси" контракт до 2026 года. Этим Ромелу завершил цикл, вернувшись в клуб, в который он впервые пришел 10 лет назад.
28-летний бельгиец уверен, что сможет стать особенным игроком для команды Томаса Тухеля, и где-либо еще в будущем себя не представляет.
"Это правильный переход для меня и для остатка моей карьеры. У меня много зрелости и опыта, и я возвращаюсь игроком, который, надеюсь, сможет кое-что добавить команде. Тренер хотел добавить кое-что другое команде. Думаю, я отличаюсь от всех игроков, что у него есть".
"Мне не нужно никому ничего доказывать. Я уже многого добился и играл в другом стиле, где в футболе больше техники и тактики. В Премьер-Лиге есть немного всего, и я уже провел здесь несколько отличных лет".
"Я наслаждался каждой минутой пребывания в Премьер-Лиге, но опыт в Италии сделал меня более совершенным игроком".
"Наблюдая за Премьер-Лигой последние годы, я убеждался, что игроки здесь становятся лучше, команды становятся лучше, и я готов к этому вызову", — цитирует Лукаку Daily Mail.
19.08.2021 16:00
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Последние комментарии:
И не таких на мороз этот середняк выкидывал
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ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ!!!!!!!!!!!!!
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не сложно будет, сейчас ему уже под 40.
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