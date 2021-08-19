Лукаку собирается провести остаток карьеры в "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что собирается провести остаток своей карьеры в "Челси".

Купленный у "Интера" за 97.5 млн. фунтов Лукаку заключил с "Челси" контракт до 2026 года. Этим Ромелу завершил цикл, вернувшись в клуб, в который он впервые пришел 10 лет назад.



28-летний бельгиец уверен, что сможет стать особенным игроком для команды Томаса Тухеля, и где-либо еще в будущем себя не представляет.



"Это правильный переход для меня и для остатка моей карьеры. У меня много зрелости и опыта, и я возвращаюсь игроком, который, надеюсь, сможет кое-что добавить команде. Тренер хотел добавить кое-что другое команде. Думаю, я отличаюсь от всех игроков, что у него есть".



"Мне не нужно никому ничего доказывать. Я уже многого добился и играл в другом стиле, где в футболе больше техники и тактики. В Премьер-Лиге есть немного всего, и я уже провел здесь несколько отличных лет".



"Я наслаждался каждой минутой пребывания в Премьер-Лиге, но опыт в Италии сделал меня более совершенным игроком".



"Наблюдая за Премьер-Лигой последние годы, я убеждался, что игроки здесь становятся лучше, команды становятся лучше, и я готов к этому вызову", — цитирует Лукаку Daily Mail.