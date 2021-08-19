Эшли Коул: "С Лукаку "Челси" — фаворит на победу в Премьер-Лиге"

Ромелу Лукаку Бывший защитник "Челси" Эшли Коул считает, что покупка нападающего Ромелу Лукаку делает "синих" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

За последнее время главный тренер "Челси" Томас Тухель несколько раз открещивался от ярлыка фаворита, напоминая, что прошлый сезон его команда завершила только на четвертом месте.

Однако Коулу кажется, что покупкой Лукаку у "Интера" за 97.5 млн. фунтов "синие" решили свою основную проблему и повысили свои шансы на титул.

"Думаю, покупка игрока вроде Лукаку, который может забивать всевозможные голы, означает, что теперь "Челси" — фаворит".

"Тухель размышлял над прошлым сезоном и, наверное, обнаружил те небольшие детали, которых им не хватало. Возможно, дело в том, что они не использовали свои шансы в больших матчах и важных моментах".

"Возможно, Лукаку и станет этим недостающим звеном. Возможно, они потому и отстали, что у них были проблемы с реализацией моментов".

"Теперь они обрели такого игрока, который, надеюсь, забьет много голов. Он будет напрягать защитников и поможет показывать свою лучшую игру молодым игрокам, а также Тимо Вернеру и Каю Хаверцу", — цитирует Коула Daily Mail.


Метки Коул, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2021 10:00

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Последние комментарии:




  1. gio 19.08.2021 11:38 # gio
    Лукаку он как Вернер, только весит в 2 раза больше,

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  2. easports 19.08.2021 10:53 # easports
    Свои же и сгноят его. В Англии это умеют делать, а он как раз психологически хрупок.

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  3. apl-nash 19.08.2021 10:43 # apl-nash
    Бляааа, пипец с этим Лукакой, прям второе пришествие какое-то. Я уже писал, что это будет фэйлище года. Если он до этого в молодые годы ничего особенного не показал в трёх!!! командах, то чего на него молиться к тридцати годам. Не больше 15-ти забьёт, если не травмируется. Да любой Калверт-Льюин круче его сыграет.

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  4. sexan 19.08.2021 10:24 # sexan
    Эту тему надо раскрывать в январе, сейчас х.з. что и как получится.

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  5. chelsea88 19.08.2021 10:22 # chelsea88
    Слишком много ожиданий.

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