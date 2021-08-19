Эшли Коул: "С Лукаку "Челси" — фаворит на победу в Премьер-Лиге"

Бывший защитник "Челси" Эшли Коул считает, что покупка нападающего Ромелу Лукаку делает "синих" фаворитом на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

За последнее время главный тренер "Челси" Томас Тухель несколько раз открещивался от ярлыка фаворита, напоминая, что прошлый сезон его команда завершила только на четвертом месте.



Однако Коулу кажется, что покупкой Лукаку у "Интера" за 97.5 млн. фунтов "синие" решили свою основную проблему и повысили свои шансы на титул.



"Думаю, покупка игрока вроде Лукаку, который может забивать всевозможные голы, означает, что теперь "Челси" — фаворит".



"Тухель размышлял над прошлым сезоном и, наверное, обнаружил те небольшие детали, которых им не хватало. Возможно, дело в том, что они не использовали свои шансы в больших матчах и важных моментах".



"Возможно, Лукаку и станет этим недостающим звеном. Возможно, они потому и отстали, что у них были проблемы с реализацией моментов".



"Теперь они обрели такого игрока, который, надеюсь, забьет много голов. Он будет напрягать защитников и поможет показывать свою лучшую игру молодым игрокам, а также Тимо Вернеру и Каю Хаверцу", — цитирует Коула Daily Mail.