Дрогба уверен, что Лукаку будет успешен в "Челси"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба выразил уверенность, что нападающий Ромелу Лукаку преодолеет свои трудности на "Стэмфорд Бридж".

Прошлым летом "Челси" заплатил 97.5 млн. фунтов за Лукаку, однако Ромелу не только оставляет противоречивое впечатление своей игрой, но и ранее зимой дал резонансное интервью, признавшись в тоске по "Интеру".



Впрочем, претензии насчет игры Лукаку не касаются его выступления на клубном Чемпионате Мира, где он забил в обоих матчах, включая финал против "Палмейраса". Дрогба, который специально прибыл в Абу-Даби, полон уверенности, что это не последняя победа для 28-летнего бельгийца с "синими".



"Он взял на себя ответственность, выговорившись. Этим он подверг себя давлению, но сегодня вечером он проявил себя и забил важный гол".



"Для каждого игрока всегда есть нечто, что он должен доказать. Каждый игрок всегда хочет стать лучше, но в этом матче он забил гол, который дал нам преимущество, и я доволен его игрой".



"Он подверг себя определенному давлению, потому что вернулся в клуб, где тяжело начинал. Ты вернулся, потому что хочешь кое-что доказать. Однако он побеждает, и я думаю, у него все сложится", — цитирует Дрогба The Guardian.