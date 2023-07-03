"Милан" и "Лион" сделали предложения насчет Пулишича

"Милан" озвучил свое предложение насчет Кристиана Пулишича в размере 14 миллионов евро (12 млн. фунтов), но также купить вингера "Челси" пытается "Лион".

Только на днях "Милан" приобрел у "Челси" полузащитника Рубена Лофтус-Чика, который обошелся клубу Серии А в 17 млн. фунтов, включая бонусы.



А сейчас, как утверждает The Athletic, "Милан" предпринял попытку приобрести Пулишича, сделав устное предложение по 24-летнему игроку сборной США.



В последние годы у "россонери" сложились очень хорошие отношения с "Челси" — до Лофтус-Чика путь из Лондона в Милан успели проделать Оливье Жиру и Фикайо Томори.



The Athletic отмечает, что "Милан" уже договорился с самим Пулишичем, однако "Челси" оценивает Кристиана дороже, нежели стартовое предложение "россонери".



В то же время "Лион" направил свое предложение в письменном виде и готов заплатить за Пулишича 25 млн. евро (21.5 млн. фунтов), что гораздо ближе к ожиданиям "Челси". Также французский клуб обещает "синим" долю с последующей перепродажи Кристиана.



Продажа Пулишича этим летом выглядит более чем вероятной. От контракта Кристиана с "Челси" остается только один год.