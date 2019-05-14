Пулишич назвал переход в "Челси" исполнением мечты

Атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заявил, что переход в "Челси" является для него исполнением мечты.

Словно предчувствуя грядущий трансферный запрет ФИФА или уход Эден Азара, "Челси" еще в январе согласовал приобретение Пулишича за 57.6 миллионов фунтов.



Тогда же "Челси" позволил 20-летнему американцу задержаться в Дортмунде до конца сезона. К команде Маурицио Сарри новичок присоединится после летних каникул, и Кристиан уже предвкушает этот новый этап своей карьеры.



"Это удивительное ощущение, и я в огромном восторге по поводу этого нового этапа. Естественно, сперва я должен завершить сезон, но мне уже не терпится оказаться здесь. Это будет удивительный опыт".



"Я долго этого ждал. Оказаться здесь и выступать в Премьер-Лиге — это было моей большой мечтой. Для меня будет огромной честью стать игроком "Челси", и я восхищении по этому поводу".



"Я столь многому научился как игрок и личность за проведенное в Германии время. Это определенно подготовило меня к вызовам, которые ждут меня впереди".



"Фанаты "Челси" могут ожидать, что в лице меня они получат хорошего командного игрока, который выкладывается без остатка. Игрока, который принесет свой атакующий стиль и будет делать все возможное, чтобы помогать команде добиваться побед", — цитирует Пулишича Sky Sports.