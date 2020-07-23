Лэмпард сравнил Пулишича с Азаром

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что вингер Кристин Пулишич становится для "синих" фигурой похожей значимости, как был Эден Азар.

В своем дебютном сезоне за "Челси" Пулишич забил девять голов и отдал четыре результативные в 24 матчах Премьер-Лиги — против 9+11 Азара в 34 матчах кампании 2012/13.



Кристиан великолепно себя проявил, появившись на замену против "Ливерпуля" накануне, едва не вдохновив "синих" на камбэк, и Лэмпард не удержался от сравнений 21-летнего американца с Азаром.



"Он имеет огромное значение для нас. Он вышел и повлиял на игру".



"Я был здесь в первый год Эдена. Приезжать в Премьер-Лигу и адаптироваться здесь не бывает легко, даже для Эдена. Кристиан почувствовал это на себе".



"Где-то с середины сезона у него был действительно хороший отрезок, а после паузы он находится просто в невероятной форме. Он неудержим, и только полученная против "Норвича" травма не позволила ему сыграть в кубковом полуфинале".



"Сегодня он появился на замену и провел 40 минут, и это замечательно, чтобы обрести уверенность после травмы. Он показал мастерство, которым обладает. Он так молод и одарен от природы. Он забивает голы, создает голы, и он большой игрок для нас".



"Я доволен, что он снова в строю. Он будет важен для нас в оставшихся матчах сезона и в будущем", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.