Лэмпард сравнил Пулишича с Азаром
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что вингер Кристин Пулишич становится для "синих" фигурой похожей значимости, как был Эден Азар.
В своем дебютном сезоне за "Челси" Пулишич забил девять голов и отдал четыре результативные в 24 матчах Премьер-Лиги — против 9+11 Азара в 34 матчах кампании 2012/13.
Кристиан великолепно себя проявил, появившись на замену против "Ливерпуля" накануне, едва не вдохновив "синих" на камбэк, и Лэмпард не удержался от сравнений 21-летнего американца с Азаром.
"Он имеет огромное значение для нас. Он вышел и повлиял на игру".
"Я был здесь в первый год Эдена. Приезжать в Премьер-Лигу и адаптироваться здесь не бывает легко, даже для Эдена. Кристиан почувствовал это на себе".
"Где-то с середины сезона у него был действительно хороший отрезок, а после паузы он находится просто в невероятной форме. Он неудержим, и только полученная против "Норвича" травма не позволила ему сыграть в кубковом полуфинале".
"Сегодня он появился на замену и провел 40 минут, и это замечательно, чтобы обрести уверенность после травмы. Он показал мастерство, которым обладает. Он так молод и одарен от природы. Он забивает голы, создает голы, и он большой игрок для нас".
"Я доволен, что он снова в строю. Он будет важен для нас в оставшихся матчах сезона и в будущем", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
23.07.2020 14:00
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Последние комментарии:
такое же бревно, максимум сезон побегает и на галеры в китай сьебется
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правильно писать Пьюлисик. Миша, исправь
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Всё таки задница у азара лучше
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