Лэмпард сравнил Пулишича с Азаром

Кристиан Пулишич Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что вингер Кристин Пулишич становится для "синих" фигурой похожей значимости, как был Эден Азар.

В своем дебютном сезоне за "Челси" Пулишич забил девять голов и отдал четыре результативные в 24 матчах Премьер-Лиги — против 9+11 Азара в 34 матчах кампании 2012/13.

Кристиан великолепно себя проявил, появившись на замену против "Ливерпуля" накануне, едва не вдохновив "синих" на камбэк, и Лэмпард не удержался от сравнений 21-летнего американца с Азаром.

"Он имеет огромное значение для нас. Он вышел и повлиял на игру".

"Я был здесь в первый год Эдена. Приезжать в Премьер-Лигу и адаптироваться здесь не бывает легко, даже для Эдена. Кристиан почувствовал это на себе".

"Где-то с середины сезона у него был действительно хороший отрезок, а после паузы он находится просто в невероятной форме. Он неудержим, и только полученная против "Норвича" травма не позволила ему сыграть в кубковом полуфинале".

"Сегодня он появился на замену и провел 40 минут, и это замечательно, чтобы обрести уверенность после травмы. Он показал мастерство, которым обладает. Он так молод и одарен от природы. Он забивает голы, создает голы, и он большой игрок для нас".

"Я доволен, что он снова в строю. Он будет важен для нас в оставшихся матчах сезона и в будущем", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Азар, Лэмпард, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.07.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 305

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Последние комментарии:




  1. gormartin 23.07.2020 14:19 # gormartin
    такое же бревно, максимум сезон побегает и на галеры в китай сьебется

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  2. j-silver 23.07.2020 14:19 # j-silver
    правильно писать Пьюлисик. Миша, исправь

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  3. sterlyad 23.07.2020 14:05 # sterlyad
    Всё таки задница у азара лучше

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