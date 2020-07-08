Лэмпард: "Пулишич вывел свою игру на новый уровень"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что после возобновления сезона вингеру Кристиану Пулишичу удалось вывести свою игру на новый уровень.

21-летний Пулишич в потрясающей форме вернулся после коронавирусной паузы, накануне против "Кристал Пэлас" забив свой восьмой гол в Премьер-Лиге при всего 16 выходах в старте.



После победы на "Селхерст Парк" со счетом 2:3 Лэмпард похвалил Пулишича и порадовался, что Кристиан научился стабильно приносить пользу своей команде, как лучшие игроки в мире.



"У него огромный талант. Он оказался в сложном положении на старте сезона, потому что у него не было каникул, однако он вывел свою игру на новый уровень — не только в плане того, как он обыгрывает соперников, а в плане конечного продукта и реальной пользы".



"У меня не было каких-либо пределов ожиданий в отношении него, поэтому он не удивил меня. Я знал, что у него есть талант, и я хотел помочь ему, когда он только оказался здесь, потому что в этой лиге другие требования к физической готовности. Я должен был контролировать его форму, а затем, к сожалению, он получил травму".



"Однако сейчас он голоден и демонстрирует свое мастерство, а приятнее всего то, что он приносит реальную пользу. Он великолепен с момента возобновления сезона".



"Когда смотришь на лучшие атакующие таланты в мире, то они регулярно забивают победные голы, и в данный момент он делает именно это, поэтому я доволен им", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.