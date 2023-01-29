Де Дзерби считает, что Кайседо совершил ошибку

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что полузащитник Мойсес Кайседо совершил ошибку, попросив отпустить его из клуба.

Напомним, Кайседо сделал заявление на публику после того, как "Брайтон" отклонил предложение "Арсенала" в 60 миллионов фунтов о покупке Мойсеса.



В результате "чайки" дали Кайседо несколько дней отдыха, из-за чего Мойсес пропустил победу 2:1 над "Ливерпулем" в Кубке Англии в воскресенье.



Де Дзерби находит такое поведение 21-летнего эквадорца неправильным и по-прежнему ожидает сохранить своего ключевого игрока.



"Мы надеемся, он останется с нами до конца сезона".



"В жизни ты можешь совершать ошибки. Для каждого есть много решений, и мы посмотрим, какое решение будет лучшим для него и для нас", — сообщил Де Дзерби ITV.