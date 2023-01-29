Де Дзерби считает, что Кайседо совершил ошибку
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что полузащитник Мойсес Кайседо совершил ошибку, попросив отпустить его из клуба.
Напомним, Кайседо сделал заявление на публику после того, как "Брайтон" отклонил предложение "Арсенала" в 60 миллионов фунтов о покупке Мойсеса.
В результате "чайки" дали Кайседо несколько дней отдыха, из-за чего Мойсес пропустил победу 2:1 над "Ливерпулем" в Кубке Англии в воскресенье.
Де Дзерби находит такое поведение 21-летнего эквадорца неправильным и по-прежнему ожидает сохранить своего ключевого игрока.
"Мы надеемся, он останется с нами до конца сезона".
"В жизни ты можешь совершать ошибки. Для каждого есть много решений, и мы посмотрим, какое решение будет лучшим для него и для нас", — сообщил Де Дзерби ITV.
29.01.2023 19:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/95589/#reply
Типичный пенс
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"Я сосредоточен на "Брайтоне", я здесь, я играю каждый день. Вещи снаружи не беспокоят меня и не нарушают мою концентрацию, потому что мой фокус — только здесь".
"Я хорошо справляюсь со спекуляциями. Ты слышишь слухи здесь и там, но я лишь стараюсь сосредоточиться на клубе, в котором нахожусь сейчас. В клубе, который дал мне возможность играть каждую неделю".
"Мы постоянно становимся лучше. Мы эволюционируем с каждым матчем, и улучшается наше взаимопонимание. Тренер вселяет в нас эту уверенность, чтобы всегда хорошо делать вещи на поле", — сообщил Кайседо официальному веб-сайту "Брайтона".
Источник: http://fapl.ru/posts/98164/
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