Кайседо: "Я сосредоточен на "Брайтоне"

Полузащитник Мойсес Кайседо дал понять, что счастлив в "Брайтоне", несмотря на интерес больших клубов.

Ранее в январе свое предложение насчет Кайседо в размере 55 миллионов фунтов сделал "Челси". Также Мойсес вызывает интерес у "Ливерпуля".



Однако 21-летний эквадорец не спешит уходить и благодарен "чайкам" за возможность регулярно играть в Премьер-Лиге.



"Я сосредоточен на "Брайтоне", я здесь, я играю каждый день. Вещи снаружи не беспокоят меня и не нарушают мою концентрацию, потому что мой фокус — только здесь".



"Я хорошо справляюсь со спекуляциями. Ты слышишь слухи здесь и там, но я лишь стараюсь сосредоточиться на клубе, в котором нахожусь сейчас. В клубе, который дал мне возможность играть каждую неделю".



"Мы постоянно становимся лучше. Мы эволюционируем с каждым матчем, и улучшается наше взаимопонимание. Тренер вселяет в нас эту уверенность, чтобы всегда хорошо делать вещи на поле", — сообщил Кайседо официальному веб-сайту "Брайтона".