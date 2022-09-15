Кайседо: "Никто бы не отказал "Челси"

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо признался, что не смог бы отказать "Челси".

Кайседо значительно прибавил за полтора года работы в "Брайтоне" с Грэмом Поттером, который на прошлой неделе ушел в "Челси".



20-летний эквадорец, которого в августе сватали в "Ливерпуль", опечален уходом Поттера, но не исключает свое воссоединение с Грэмом в будущем.



"Мне очень грустно от того, что он ушел в "Челси", потому что он очень мне помог, и я хотел, чтобы он оставался моим тренером, но таков футбол".



"Ты никогда не знаешь — сегодня ты можешь быть здесь, а завтра ты окажешься где-нибудь еще, и такова судьба футболиста или тренера".



"Он очень хорошо трудился в "Брайтоне", и люди его очень любили. Я рад за него, и это отличная возможность для него".



"Прямо сейчас я очень сосредоточен на "Брайтоне" и на Чемпионате Мира. Я хочу отлично выступить на Чемпионате Мира, а затем посмотрим".



"Думаю, "Челси" — одна из лучших команд в мире, и никто бы не отклонил предложение клуба вроде "Челси". Быть в лучших командах мира и добиваться успеха там — это мечта", — сообщил Кайседо Ole.