Конте — об обращении игроков "Арсенала" с рефери: "Ненавижу таких людей"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал поведение игроков "Арсенала" по отношению к рефери.

Накануне вечером FA объявила, что "Арсенал" был оштрафован на 40,000 за потерю контроля над своими игроками в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".



А всего лишь за день до этого Ассоциация предъявила "канонирам" аналогичные обвинения насчет матча 3-го раунда Кубка Англии против "Оксфорда".



В обоих случаях игроки "Арсенала" выпрашивали у рефери пенальти, и в преддверии воскресного дерби Северного Лондона Конте дал понять, что ему ненавистно такого рода поведение.



"Ты должен проявлять уважение в каждой ситуации и особенно — в отношении рефери, потому что я очень хорошо знаю, каково быть рефери и принимать решения".



"Думаю, запугивать или создавать плохую атмосферу — это несправедливо. Я ненавижу людей, которые пытаются делать это. Не забывайте, что речь всегда об игре в футбол".



"Иногда это происходит на эмоциях — я очень хорошо помню матч против "Спортинга", когда мы забили на 95-й минуте, а затем пять минут ждали решения VAR".



"Я бы очень расстроен, но я никогда, никогда не терял уважение к рефери. Затем он удалил меня, потому что я вышел на поле, но я думаю, в каждый момент ты должен проявлять уважение".



"Не забывайте, что это футбол — невероятный вид спорта, и мы должны уважать друг друга", — приводит слова Конте The Telegraph.