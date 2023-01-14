Конте — об обращении игроков "Арсенала" с рефери: "Ненавижу таких людей"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал поведение игроков "Арсенала" по отношению к рефери.

Накануне вечером FA объявила, что "Арсенал" был оштрафован на 40,000 за потерю контроля над своими игроками в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

А всего лишь за день до этого Ассоциация предъявила "канонирам" аналогичные обвинения насчет матча 3-го раунда Кубка Англии против "Оксфорда".

В обоих случаях игроки "Арсенала" выпрашивали у рефери пенальти, и в преддверии воскресного дерби Северного Лондона Конте дал понять, что ему ненавистно такого рода поведение.

"Ты должен проявлять уважение в каждой ситуации и особенно — в отношении рефери, потому что я очень хорошо знаю, каково быть рефери и принимать решения".

"Думаю, запугивать или создавать плохую атмосферу — это несправедливо. Я ненавижу людей, которые пытаются делать это. Не забывайте, что речь всегда об игре в футбол".

"Иногда это происходит на эмоциях — я очень хорошо помню матч против "Спортинга", когда мы забили на 95-й минуте, а затем пять минут ждали решения VAR".

"Я бы очень расстроен, но я никогда, никогда не терял уважение к рефери. Затем он удалил меня, потому что я вышел на поле, но я думаю, в каждый момент ты должен проявлять уважение".

"Не забывайте, что это футбол — невероятный вид спорта, и мы должны уважать друг друга", — приводит слова Конте The Telegraph.


Метки Арсенал, Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. hust 14.01.2023 11:39 # hust
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Конте раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге

    Источник: http://fapl.ru/posts/95901/

    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Конте: "При наличии VAR невозможно ошибаться"

    Источник: http://fapl.ru/posts/96437/

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  2. ivan-tns 14.01.2023 11:27 # ivan-tns
    Обратился к var и вопрос закрыт. Судья слабоват был

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  3. soloviev 14.01.2023 11:15 # soloviev
    Может игроки так делали, потому что там реально было пенальти, а судьи клали на это? При этом ни в одном случае судья не пошел хотя бы посмотреть ВАР

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