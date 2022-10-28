Конте: "При наличии VAR невозможно ошибаться"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте обрушился с критикой на арбитров, которые, как ему кажется, не умеют пользоваться системой VAR.

В минувшую среду из-за вмешательства VAR был отменен поздний гол Харри Кейна против "Спортинга", из-за чего "Тоттенхэм" остался без победы в матче (1:1) и без досрочного выхода в плей-офф Лиги Чемпионов.



По мнению Конте, дело не в самой VAR, а в том, что арбитры неправильно ей пользуются, и аналогичные инциденты в Премьер-Лиги только укрепляют веру Антонио в это.



"Я не изменил свое мнение. Думаю, я очень ясно выразился после матча (со "Спортингом"), и я подтверждаю свои слова. Все просто. Я чувствую все то же самое насчет этой ситуации. Повторюсь: это было по-настоящему ошибочное решение".



"Я остаюсь при своем мнении, что при наличии VAR невозможно совершать ошибки. У тебя есть монитор, у тебя есть время. В силу этих причин невозможно ошибаться".



"На мой взгляд, невозможно совершить ошибку при наличии VAR. А когда ты заставляешь всех ждать пять-шесть минут, значит ты запутался в своих мыслях".



"Против "Ньюкасла" было невозможно не увидеть, что Каллум Уилсон блокирует Уго Льориса. Это было так очевидно. Еще одна большая ошибка".



"Мы говорим о столь явных ситуациях. Я надеюсь видеть честность в каждой ситуации. А когда ты совершаешь ошибки при наличии VAR, я даже не хочу говорить, что думаю", — цитирует Конте Sky Sports.