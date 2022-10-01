Конте раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге после удаления своего защитника Эмерсона Рояла в дерби против "Арсенала".
Роял получил прямую красную карточку на 62-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги, шипами ударив Габриэля Мартинелли в область лодыжки.
Спустя несколько минут "Тоттенхэм" пропустил третий гол и в итоге потерпел поражение 3:1.
И хотя Конте не выражает прямое несогласие с решением рефери Энтони Тэйлора об удалении, Антонио хочет, чтобы арбитры в Премьер-Лиге были более последовательны.
"Я должен быть честен. В Англии очень сложно с судейством, потому что рефери здесь не придерживаются одной линии".
"Иногда ты видишь ситуацию и думаешь, что это может быть красная карточка, но вместо этого показывают желтую карточку или не показывают ничего. А иногда ты видишь ситуацию на желтую карточку, а показывают красную карточку".
"Им нужно значительно поработать над этим. В Италии рефери собираются в четверг и проводят вместе три дня, изучая видео и стараясь стать лучше".
"Я не знаю, делают ли они это в этой стране, но это была бы хорошая идея, потому что уровень футбола здесь так высок, и нам нужно, чтобы уровень судейства и VAR был таким же".
"В Премьер-Лиге действительно высокий уровень футбола, и по этой причине все остальное должно соответствовать".
"Несомненно, Эмерсон расстроен, потому что он знает, что случилось, и знает, как сложно нам пришлось после красной карточки. Такое бывает".
"Эмерсон — молодой игрок, ему только 23, и я думаю, он должен использовать эту ситуацию, чтобы стать лучше и в следующий раз избежать подобной ситуации".
"Если честно, не только он сам, но все игроки были удивлены удалением", — цитирует Конте The Independent.
01.10.2022 20:00
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Последние комментарии:
Так а что судья плохо сделал? 11метровый дал вам. Удаление заслуженое!
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В Италии рефери собираются в четверг и проводят вместе три дня, изучая видео и стараясь стать лучше"
Источник: http://fapl.ru/posts/95901/
Говорит про лигу в которой подкупали судейство на протяжении десятков лет
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Голимые оправдание ,автобусной игре Конте.
Поднятой стопой в галиностоп...если это не красная то Конте не Антонио.
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