Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге после удаления своего защитника Эмерсона Рояла в дерби против "Арсенала".

Роял получил прямую красную карточку на 62-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги, шипами ударив Габриэля Мартинелли в область лодыжки.



Спустя несколько минут "Тоттенхэм" пропустил третий гол и в итоге потерпел поражение 3:1.



И хотя Конте не выражает прямое несогласие с решением рефери Энтони Тэйлора об удалении, Антонио хочет, чтобы арбитры в Премьер-Лиге были более последовательны.



"Я должен быть честен. В Англии очень сложно с судейством, потому что рефери здесь не придерживаются одной линии".



"Иногда ты видишь ситуацию и думаешь, что это может быть красная карточка, но вместо этого показывают желтую карточку или не показывают ничего. А иногда ты видишь ситуацию на желтую карточку, а показывают красную карточку".



"Им нужно значительно поработать над этим. В Италии рефери собираются в четверг и проводят вместе три дня, изучая видео и стараясь стать лучше".



"Я не знаю, делают ли они это в этой стране, но это была бы хорошая идея, потому что уровень футбола здесь так высок, и нам нужно, чтобы уровень судейства и VAR был таким же".



"В Премьер-Лиге действительно высокий уровень футбола, и по этой причине все остальное должно соответствовать".



"Несомненно, Эмерсон расстроен, потому что он знает, что случилось, и знает, как сложно нам пришлось после красной карточки. Такое бывает".



"Эмерсон — молодой игрок, ему только 23, и я думаю, он должен использовать эту ситуацию, чтобы стать лучше и в следующий раз избежать подобной ситуации".



"Если честно, не только он сам, но все игроки были удивлены удалением", — цитирует Конте The Independent.