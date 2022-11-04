Артета не переживает из-за того, что Жезус перестал забивать
Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что совершенно не переживает из-за голевой засухи своего нападающего Габриэля Жезуса.
Победа 1:0 над "Цюрихом" в Лиге Европы накануне стала уже восьмым кряду матчем, в котором Жезусу не удалось отличиться.
Несмотря на это, 25-летний бразилец продолжает ассистировать партнерам и активно участвовать в розыгрыше мяча, поэтому Артета спокоен и верит, что голы вернутся к его подопечному.
"Меня это совершенно не тревожит. Я знаю его, и даже когда он забивает два, ему бы хотелось забить четыре. Сегодня он имел пару хороших моментов, но он делает удивительный вклад в игру команды".
"На прошлой неделе он отдал три результативные передачи, а сегодня вновь участвовал в каждом действии. Голы придут", — сообщил Артета BT Sport.
04.11.2022 22:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/96471/
Артета не переживает из-за того, что Жезус перестал забивать
Источник: http://fapl.ru/posts/96583/
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