Артета не переживает из-за того, что Жезус перестал забивать

Габриэль Жезус Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что совершенно не переживает из-за голевой засухи своего нападающего Габриэля Жезуса.

Победа 1:0 над "Цюрихом" в Лиге Европы накануне стала уже восьмым кряду матчем, в котором Жезусу не удалось отличиться.

Несмотря на это, 25-летний бразилец продолжает ассистировать партнерам и активно участвовать в розыгрыше мяча, поэтому Артета спокоен и верит, что голы вернутся к его подопечному.

"Меня это совершенно не тревожит. Я знаю его, и даже когда он забивает два, ему бы хотелось забить четыре. Сегодня он имел пару хороших моментов, но он делает удивительный вклад в игру команды".

"На прошлой неделе он отдал три результативные передачи, а сегодня вновь участвовал в каждом действии. Голы придут", — сообщил Артета BT Sport.


Метки Арсенал, Артета, Жезус

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 400

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 04.11.2022 22:42 # suddenly
    Артета требует больше голов от "Арсенала"
    Источник: http://fapl.ru/posts/96471/

    Артета не переживает из-за того, что Жезус перестал забивать
    Источник: http://fapl.ru/posts/96583/

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: