Артета требует больше голов от "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда должна забивать больше голов.

В пяти последних матчах с учетом всех соревнований, включая поражение 2:0 от ПСВ в Лиге Европы в четверг, "Арсенал" забил только четыре гола.



При этом нападающие Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа не отличились ни разу в своих шести последних матчах, и Артета понимает, что это никуда не годится для борьбы за вершину Премьер-Лиги.



"Чтобы выигрывать матчи и выигрывать их увереннее, нам нужно больше голов, нам нужно больше голов от игроков нашей передней линии. Конечно этот отрезок, когда нам не хватает голов, должен закончиться, чтобы мы могли одерживать больше побед", — цитирует Артету The Independent.