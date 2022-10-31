Невилл: "У МЮ отличные шансы финишировать в топ-4"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у "Манчестер Юнайтед" появились "отличные шансы" финишировать в топ-4 Премьер-Лиге.

Благодаря победе 1:0 над "Вест Хэмом" накануне "Юнайтед" поднялся на пятое место в Премьер-Лиге и теперь находится всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.

По мнению Невилла, "красные дьяволы" вполне могут воспользоваться тем, что команды вокруг недостаточно сильны и регулярно теряют очки.

"Думаю, теперь у них отличные шансы финишировать в топ-4. Отличные шансы".

"Думаю, "Юнайтед" верит в свои шансы, глядя на "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Я и представить себе этого не мог четыре-пять недель назад", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 628

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 31.10.2022 11:09 # breadpeat
    Невилл все никак не может финишировать

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  2. wilegend 31.10.2022 10:14 # wilegend
    "Думается, с "Ливерпулем" все будет хорошо, учитывая то, что они делали раньше. А вот "Юнайтед", как мне кажется, будет сложно попасть в топ-4. Думаю, "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Сити" это точно сделают".

    Источник: http://fapl.ru/posts/95406/

    е6аный индюк 6лядь

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  3. wilegend 31.10.2022 10:13 # wilegend
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Невилл: "МЮ может финишировать в нижней половине таблицы"

    Источник: http://fapl.ru/posts/94981/

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  4. vav 31.10.2022 10:03 # vav
    Переобувается после каждого матча)

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