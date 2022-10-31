Невилл: "У МЮ отличные шансы финишировать в топ-4"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у "Манчестер Юнайтед" появились "отличные шансы" финишировать в топ-4 Премьер-Лиге.

Благодаря победе 1:0 над "Вест Хэмом" накануне "Юнайтед" поднялся на пятое место в Премьер-Лиге и теперь находится всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.



По мнению Невилла, "красные дьяволы" вполне могут воспользоваться тем, что команды вокруг недостаточно сильны и регулярно теряют очки.



"Думаю, теперь у них отличные шансы финишировать в топ-4. Отличные шансы".



"Думаю, "Юнайтед" верит в свои шансы, глядя на "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Я и представить себе этого не мог четыре-пять недель назад", — сообщил Невилл в эфире.