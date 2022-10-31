Невилл: "У МЮ отличные шансы финишировать в топ-4"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что у "Манчестер Юнайтед" появились "отличные шансы" финишировать в топ-4 Премьер-Лиге.
Благодаря победе 1:0 над "Вест Хэмом" накануне "Юнайтед" поднялся на пятое место в Премьер-Лиге и теперь находится всего в одном очке от зоны Лиги Чемпионов.
По мнению Невилла, "красные дьяволы" вполне могут воспользоваться тем, что команды вокруг недостаточно сильны и регулярно теряют очки.
"Думаю, теперь у них отличные шансы финишировать в топ-4. Отличные шансы".
"Думаю, "Юнайтед" верит в свои шансы, глядя на "Челси", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Я и представить себе этого не мог четыре-пять недель назад", — сообщил Невилл в эфире.
31.10.2022 10:00
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Невилл все никак не может финишировать
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"Думается, с "Ливерпулем" все будет хорошо, учитывая то, что они делали раньше. А вот "Юнайтед", как мне кажется, будет сложно попасть в топ-4. Думаю, "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Сити" это точно сделают".
Источник: http://fapl.ru/posts/95406/
е6аный индюк 6лядь
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Невилл: "МЮ может финишировать в нижней половине таблицы"
Источник: http://fapl.ru/posts/94981/
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Переобувается после каждого матча)
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