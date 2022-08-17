Невилл: "МЮ может финишировать в нижней половине таблицы"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" может финишировать в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, если нападающий Криштиану Роналду уйдет из клуба.
Пропустив шесть голов в двух первых матчах нового сезона, "Юнайтед" опустился на самое дно в Премьер-Лиге. Это худший старт клуба в чемпионате за 101 последний год.
В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром "Юнайтед", и Невилл указывает на то, что никто из имеющихся у "красных дьяволов" игроков не готов взвалить на себя бомбардирское бремя.
"Проблема в том, что в случае его ухода забивать голы будет некому".
"Я искренне верю, что они могут финишировать в нижней половине таблицы, если они не пригласят новичков или пригласят слабых новичков, а он уйдет".
"Думаю, по своему уровню это команда из нижней половины таблицы. Это громкое заявление, которое в конце сезона может показаться глупым".
"Однако они деморализованы в клочья, у них действительно плохо с моралью. Они вернулись к нулевой отметке", — сообщил Невилл в эфире.
17.08.2022 00:05
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А как же мю> челси, куесос!?
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