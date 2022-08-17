Невилл: "МЮ может финишировать в нижней половине таблицы"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Юнайтед" может финишировать в нижней половине таблицы Премьер-Лиги, если нападающий Криштиану Роналду уйдет из клуба.

Пропустив шесть голов в двух первых матчах нового сезона, "Юнайтед" опустился на самое дно в Премьер-Лиге. Это худший старт клуба в чемпионате за 101 последний год.



В прошлом сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром "Юнайтед", и Невилл указывает на то, что никто из имеющихся у "красных дьяволов" игроков не готов взвалить на себя бомбардирское бремя.



"Проблема в том, что в случае его ухода забивать голы будет некому".



"Я искренне верю, что они могут финишировать в нижней половине таблицы, если они не пригласят новичков или пригласят слабых новичков, а он уйдет".



"Думаю, по своему уровню это команда из нижней половины таблицы. Это громкое заявление, которое в конце сезона может показаться глупым".



"Однако они деморализованы в клочья, у них действительно плохо с моралью. Они вернулись к нулевой отметке", — сообщил Невилл в эфире.