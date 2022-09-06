Невилл назвал три команды, которые точно будут в топ-4

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" гарантированно финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.

Несмотря на слабый старт в исполнении "Ливерпуля", Невилл не сомневается, что команда Юргена Клоппа уверенно решит задачу по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов.



А вот лидирующему в данный момент "Арсеналу" Гари отводит максимум четвертое место, на которое, как он считает, будут также претендовать "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



"Думаю, "Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" финишируют в первой тройке. За четвертое место поспорят "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



"Думается, с "Ливерпулем" все будет хорошо, учитывая то, что они делали раньше. А вот "Юнайтед", как мне кажется, будет сложно попасть в топ-4. Думаю, "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Сити" это точно сделают".



"Думаю, четвертое место достанется "Арсеналу", "Челси" или "Юнайтед". "Юнайтед" придется очень постараться, чтобы победить "Арсенал" с "Ливерпулем" и на выезде. "Ливерпуль" вполне мог сравнять счет, а Арсенал" был хорош долгими периодами".



"Впереди еще длинный путь. Если бы несколько недель назад вы сказали, что "Юнайтед" финиширует пятым, я бы согласился без колебаний. Пятое место не было бы таким ужасным результатом для "Манчестер Юнайтед" и Эрика Тен Хага, учитывая то, как они стартовали", — сообщил Невилл в эфире.