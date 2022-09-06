Невилл назвал три команды, которые точно будут в топ-4

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" гарантированно финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.

Несмотря на слабый старт в исполнении "Ливерпуля", Невилл не сомневается, что команда Юргена Клоппа уверенно решит задачу по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов.

А вот лидирующему в данный момент "Арсеналу" Гари отводит максимум четвертое место, на которое, как он считает, будут также претендовать "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, "Сити", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" финишируют в первой тройке. За четвертое место поспорят "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

"Думается, с "Ливерпулем" все будет хорошо, учитывая то, что они делали раньше. А вот "Юнайтед", как мне кажется, будет сложно попасть в топ-4. Думаю, "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Сити" это точно сделают".

"Думаю, четвертое место достанется "Арсеналу", "Челси" или "Юнайтед". "Юнайтед" придется очень постараться, чтобы победить "Арсенал" с "Ливерпулем" и на выезде. "Ливерпуль" вполне мог сравнять счет, а Арсенал" был хорош долгими периодами".

"Впереди еще длинный путь. Если бы несколько недель назад вы сказали, что "Юнайтед" финиширует пятым, я бы согласился без колебаний. Пятое место не было бы таким ужасным результатом для "Манчестер Юнайтед" и Эрика Тен Хага, учитывая то, как они стартовали", — сообщил Невилл в эфире.


Метки Невилл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 900

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 06.09.2022 11:27 # division
    Для лузерки лига Европы будет подарком просто

    (ответить)

  2. real-chel 06.09.2022 11:25 # real-chel
    заепал этот недоэксперт сранный! Ни футболистом нормальным не стал, ни тренером, теперь еще недоэксперт

    (ответить)

  3. theo-zm 06.09.2022 11:10 # theo-zm
    Долбик никчёмный

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: