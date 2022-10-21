"Астон Вилла" уволила Джеррарда

"Астон Вилла" объявила об увольнении своего главного тренера Стивена Джеррарда.

Соответствующее заявление "Вилла" сделала вскоре после того, как подопечные Джеррарда проиграли "Фулхэму" со счетом 3:0 в четверг вечером.



Это поражение стало шестым для "вилланов" в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги. В данный момент бирмингемская команда лишь по разнице мячей находится над зоной вылета.



"Мы бы хотел поблагодарить Стивена за его упорную работу и самоотдачу, и мы желаем ему всего хорошего в будущем", — говорится в заявлении "Виллы".



Джеррард тренировал "Виллу" с ноября 2021, когда ради работы в Бирмингеме он оставил "Рейнджерс", придя на место Дина Смита.



В своих 40 матчах у руля "Виллы" Стивен одержал только 13 побед, прошлый сезон завершив на 14-й позиции в Премьер-Лиге.