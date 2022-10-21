"Астон Вилла" уволила Джеррарда
"Астон Вилла" объявила об увольнении своего главного тренера Стивена Джеррарда.
Соответствующее заявление "Вилла" сделала вскоре после того, как подопечные Джеррарда проиграли "Фулхэму" со счетом 3:0 в четверг вечером.
Это поражение стало шестым для "вилланов" в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги. В данный момент бирмингемская команда лишь по разнице мячей находится над зоной вылета.
"Мы бы хотел поблагодарить Стивена за его упорную работу и самоотдачу, и мы желаем ему всего хорошего в будущем", — говорится в заявлении "Виллы".
Джеррард тренировал "Виллу" с ноября 2021, когда ради работы в Бирмингеме он оставил "Рейнджерс", придя на место Дина Смита.
В своих 40 матчах у руля "Виллы" Стивен одержал только 13 побед, прошлый сезон завершив на 14-й позиции в Премьер-Лиге.
21.10.2022 01:25
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Последние комментарии:
Усыпить эту псину!
(ответить)
"Астон Вилла" купила Диня у "Эвертона"
Источник: http://fapl.ru/posts/90752/
13.01.2022 16:02 #
true-manc
> купил диня при живом таргетте
> купил коутиньо при живом буэндиа
тупые трансферы тупой собаки
(ответить)
13.01.2022 16:59 #
ian
Динь второй по голевым моментам, третий по ассистам, если считать с его дебюта в АПЛ
Коут хорошее усиление, лавка будет мощной.
(ответить)
13.01.2022 17:39 #
zhan-lfc
зачем ты чтото отвечаешь ему?) у человека кал в голове
Источник: http://fapl.ru/posts/90752/?c=1#c7483336
как же ору от тупости лузерпуков)))
(ответить)
Чират такой же ЛОХ, как и фапловская портовня ахааха
Еще больше орно амбиции вилланов) помниться вьюшки об апл и лч за 5 лет))
(ответить)
С детства являюсь фанатом Джеррарда. Но тут все по делу, ничего не показал, 0 прогресса за год. Хоть у Виллы и дерьмо состав. Увольнение закономерное. Удачи в дальнейшем, верим!
YNWA!!!
(ответить)
Собачка нигера теперь будет в чемпионшипе тренировать)
(ответить)
Состав на бумаге у Виллы посильнее,чем у Эвертона, так что сутулый вин. Пока Джерральдина(
https://www.youtube.com/watch?v=uW5oXW4rZFk
(ответить)
11 Кристал Пэлас 10 13
...
15 Эвертон 11 10
...
17 Астон Вилла 11 9
Источник: http://fapl.ru/
нюхает Фрэнку и Патрику что раньше, что сейчас - чисто скузня)))
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Джеррард возглавил "Астон Виллу"
11.11.2021 15:08 #
true-manc
Уверен, что у него ничего не получится в Астон Вилле. Люди, следившие за Рейнджерс, знают, что слипи джи как тренер пустое место. Даже до фанатичных колбасных тупиц это скоро дойдет
Источник: http://fapl.ru/posts/89487/?c=1#c7448336
я, как всегда, был прав, а глупая скузня, как обычно, на страпоне
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Джеррард подпишет контракт до 2024 года с "Виллой"
11.11.2021 12:05 #
true-manc
уволят в 2022-м
Источник: http://fapl.ru/posts/89484/?c=1#c7448270
(ответить)
игрок неудачник, тренер неудачник - главная легенда лузерпуля)))
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