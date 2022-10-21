"Астон Вилла" уволила Джеррарда

Стивен Джеррард "Астон Вилла" объявила об увольнении своего главного тренера Стивена Джеррарда.

Соответствующее заявление "Вилла" сделала вскоре после того, как подопечные Джеррарда проиграли "Фулхэму" со счетом 3:0 в четверг вечером.

Это поражение стало шестым для "вилланов" в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги. В данный момент бирмингемская команда лишь по разнице мячей находится над зоной вылета.

"Мы бы хотел поблагодарить Стивена за его упорную работу и самоотдачу, и мы желаем ему всего хорошего в будущем", — говорится в заявлении "Виллы".

Джеррард тренировал "Виллу" с ноября 2021, когда ради работы в Бирмингеме он оставил "Рейнджерс", придя на место Дина Смита.

В своих 40 матчах у руля "Виллы" Стивен одержал только 13 побед, прошлый сезон завершив на 14-й позиции в Премьер-Лиге.


Метки Астон Вилла, Джеррард, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2022 01:25

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Последние комментарии:




  1. jirrort 21.10.2022 02:15 # jirrort
    Усыпить эту псину!

    (ответить)

  2. true-manc 21.10.2022 02:07 # true-manc
    "Астон Вилла" купила Диня у "Эвертона"

    Источник: http://fapl.ru/posts/90752/

    13.01.2022 16:02 #
    true-manc

    > купил диня при живом таргетте
    > купил коутиньо при живом буэндиа

    тупые трансферы тупой собаки
    (ответить)

    13.01.2022 16:59 #
    ian

    Динь второй по голевым моментам, третий по ассистам, если считать с его дебюта в АПЛ
    Коут хорошее усиление, лавка будет мощной.
    (ответить)

    13.01.2022 17:39 #
    zhan-lfc

    зачем ты чтото отвечаешь ему?) у человека кал в голове

    Источник: http://fapl.ru/posts/90752/?c=1#c7483336

    как же ору от тупости лузерпуков)))

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  3. bembo 21.10.2022 01:58 # bembo
    Чират такой же ЛОХ, как и фапловская портовня ахааха


    Еще больше орно амбиции вилланов) помниться вьюшки об апл и лч за 5 лет))

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  4. b84 21.10.2022 01:54 # b84
    С детства являюсь фанатом Джеррарда. Но тут все по делу, ничего не показал, 0 прогресса за год. Хоть у Виллы и дерьмо состав. Увольнение закономерное. Удачи в дальнейшем, верим!
    YNWA!!!

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  5. danny949494 21.10.2022 01:46 # danny949494
    Собачка нигера теперь будет в чемпионшипе тренировать)

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  6. kukuruzko 21.10.2022 01:44 # kukuruzko
    Состав на бумаге у Виллы посильнее,чем у Эвертона, так что сутулый вин. Пока Джерральдина(
    https://www.youtube.com/watch?v=uW5oXW4rZFk

    (ответить)

  7. true-manc 21.10.2022 01:39 # true-manc
    11 Кристал Пэлас 10 13
    ...
    15 Эвертон 11 10
    ...
    17 Астон Вилла 11 9

    Источник: http://fapl.ru/

    нюхает Фрэнку и Патрику что раньше, что сейчас - чисто скузня)))

    (ответить)

  8. true-manc 21.10.2022 01:34 # true-manc
    Джеррард возглавил "Астон Виллу"

    11.11.2021 15:08 #
    true-manc

    Уверен, что у него ничего не получится в Астон Вилле. Люди, следившие за Рейнджерс, знают, что слипи джи как тренер пустое место. Даже до фанатичных колбасных тупиц это скоро дойдет

    Источник: http://fapl.ru/posts/89487/?c=1#c7448336

    я, как всегда, был прав, а глупая скузня, как обычно, на страпоне

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  9. true-manc 21.10.2022 01:32 # true-manc
    Джеррард подпишет контракт до 2024 года с "Виллой"

    11.11.2021 12:05 #
    true-manc

    уволят в 2022-м

    Источник: http://fapl.ru/posts/89484/?c=1#c7448270

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  10. true-manc 21.10.2022 01:30 # true-manc
    игрок неудачник, тренер неудачник - главная легенда лузерпуля)))

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