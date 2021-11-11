Джеррард возглавил "Астон Виллу"

Стивен Джеррард "Астон Вилла" официально подтвердила назначение Стивена Джеррарда на должность главного тренера.

Лишь в минувшее воскресенье "Вилла" попрощалась с Дином Смитом, который лишился своей работы после пяти поражений кряду в Премьер-Лиге.

Замена уволенному Смиту отыскалась быстро, и сегодня 41-летний Джеррард заключил контракт с бирмингемским клубом на три с половиной года.

Джеррард тренировал "Рейнджерс" с 2018 года, в прошлом сезоне завоевав для клуба из Глазго первый за десятилетие титул шотландской Премьер-Лиги.

Контракт Стивена с "Рейнджерс" должен был истечь только в 2024 году, поэтому за приглашение экс-капитана "Ливерпуля" "Вилле" пришлось выплатить компенсацию, которую Sky Sports оценивает в 3-4 миллиона фунтов.

"Астон Вилла" — клуб с богатой историй и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь стать новым главным тренером здесь".

"Благодаря разговорам с владельцами и руководством для меня стало ясно, насколько амбициозны их планы в отношении клуба, поэтому мне не терпится помочь им достичь поставленных целей".

"Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность каждому, кто связан с "Рейнджерс", за предоставленную возможность тренировать такой легендарный клуб. Завоевание с ними рекордного 55-го титула лиги всегда будет занимать особенное место в моем сердце. Я бы хотел пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего", — сообщил Джеррард.


Метки Астон Вилла, Джеррард, Рейнджерс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2123

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Последние комментарии:




  1. sausage 11.11.2021 16:30 # sausage
    Так-то Вилла Джеррарда позвала, мешок Ньюкасл и тот Хау выбрал. А Лэмпс только Норвичем для ЧШ рассматривается и рейнджерами)

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  2. electric 11.11.2021 16:30 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. sausage 11.11.2021 16:27 # sausage
    Эх, сколько хейтерков высыпало. Прям перепись долбоёбов.

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  4. slash-lfc 11.11.2021 16:19 # slash-lfc
    КОРОЛЬХЭМ скоро будет на троне!!!

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  5. zaeba1l 11.11.2021 16:16 # zaeba1l
    Стиви перед с АВ с 16 меcта на 6-ое. YNWA!

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  6. lahmatyj 11.11.2021 16:01 # lahmatyj
    Жаль, что Ньюкасл Хау возглавил, надо было им Лэмпарда брать. Тогда в апл появилось бы дерби сутулых собак.

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  7. alexomck 11.11.2021 15:58 # alexomck
    скам, в лице геррарда, лучший вариант упустил, из доступных, теперь только скоулзоневиллы.

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  8. b84 11.11.2021 15:52 # b84
    Бля, прям даже не верится... клуб премьер-лиги... ОН ВЕРНУЛСЯ
    КААЙФФФФФФФФФФ ЧИСТЫЙ

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  9. b84 11.11.2021 15:48 # b84
    https://www.youtube.com/watch?v=HNF-44Ec8Uw

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  10. bezviz 11.11.2021 15:36 # bezviz
    очередной повод для глумления над колбасой, вот же будет радости и стёба колбасников, когда Челси станет чемпионом а клоп с жирордом бестрофейниками, последний вообще вылетит в шип))

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  11. mugabe 11.11.2021 15:32 # mugabe
    Чмо скользкое выведет Виллу в чемпионшип!
    #неудачи_чирату

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  12. b84 11.11.2021 15:27 # b84
    Всяческой Удачи Стивику <333

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  13. b84 11.11.2021 15:25 # b84
    С детства за Виллу!!! :)))

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  14. bezviz 11.11.2021 15:25 # bezviz
    вот вам и разница в уровнях как игрока так и тренера между Лэмпардом и жирордом, Лэмпард уже успел топ клуб потренировать и создать команду победителей ЛЧ и лидеров таблицы, а уровень этой собаки только всякие середняки

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  15. vagifspurs 11.11.2021 15:25 # vagifspurs
    Хех, Михайло стареешь, фотку с Ба нужно было на главную)))

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  16. warham 11.11.2021 15:25 # warham
    Хочется чтобы обосрался, как и Шевченко с Дженоа.

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  17. reams 11.11.2021 15:24 # reams
    мягко говоря странный выбор для АВ как для клуба, который мог претендовать на еврокубки, ну теперь то уже точно нет

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  18. pettrovich1985 11.11.2021 15:24 # pettrovich1985
    жалко будет, когда его будут увольнять... все таки апл это не шотландия.. лэмпард не даст соврать

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  19. liverbro 11.11.2021 15:24 # liverbro
    Удачи Стиви!пусть всё получится!

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  20. shmanisa 11.11.2021 15:24 # shmanisa
    Breaking NEWS!!!: Демба БА назначен тренером Норвича.

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