Джеррард возглавил "Астон Виллу"

"Астон Вилла" официально подтвердила назначение Стивена Джеррарда на должность главного тренера.

Лишь в минувшее воскресенье "Вилла" попрощалась с Дином Смитом, который лишился своей работы после пяти поражений кряду в Премьер-Лиге.



Замена уволенному Смиту отыскалась быстро, и сегодня 41-летний Джеррард заключил контракт с бирмингемским клубом на три с половиной года.



Джеррард тренировал "Рейнджерс" с 2018 года, в прошлом сезоне завоевав для клуба из Глазго первый за десятилетие титул шотландской Премьер-Лиги.



Контракт Стивена с "Рейнджерс" должен был истечь только в 2024 году, поэтому за приглашение экс-капитана "Ливерпуля" "Вилле" пришлось выплатить компенсацию, которую Sky Sports оценивает в 3-4 миллиона фунтов.



"Астон Вилла" — клуб с богатой историй и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь стать новым главным тренером здесь".



"Благодаря разговорам с владельцами и руководством для меня стало ясно, насколько амбициозны их планы в отношении клуба, поэтому мне не терпится помочь им достичь поставленных целей".



"Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность каждому, кто связан с "Рейнджерс", за предоставленную возможность тренировать такой легендарный клуб. Завоевание с ними рекордного 55-го титула лиги всегда будет занимать особенное место в моем сердце. Я бы хотел пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего", — сообщил Джеррард.