Джеррард возглавил "Астон Виллу"
"Астон Вилла" официально подтвердила назначение Стивена Джеррарда на должность главного тренера.
Лишь в минувшее воскресенье "Вилла" попрощалась с Дином Смитом, который лишился своей работы после пяти поражений кряду в Премьер-Лиге.
Замена уволенному Смиту отыскалась быстро, и сегодня 41-летний Джеррард заключил контракт с бирмингемским клубом на три с половиной года.
Джеррард тренировал "Рейнджерс" с 2018 года, в прошлом сезоне завоевав для клуба из Глазго первый за десятилетие титул шотландской Премьер-Лиги.
Контракт Стивена с "Рейнджерс" должен был истечь только в 2024 году, поэтому за приглашение экс-капитана "Ливерпуля" "Вилле" пришлось выплатить компенсацию, которую Sky Sports оценивает в 3-4 миллиона фунтов.
"Астон Вилла" — клуб с богатой историй и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь стать новым главным тренером здесь".
"Благодаря разговорам с владельцами и руководством для меня стало ясно, насколько амбициозны их планы в отношении клуба, поэтому мне не терпится помочь им достичь поставленных целей".
"Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность каждому, кто связан с "Рейнджерс", за предоставленную возможность тренировать такой легендарный клуб. Завоевание с ними рекордного 55-го титула лиги всегда будет занимать особенное место в моем сердце. Я бы хотел пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего", — сообщил Джеррард.
11.11.2021 15:00
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Последние комментарии:
Так-то Вилла Джеррарда позвала, мешок Ньюкасл и тот Хау выбрал. А Лэмпс только Норвичем для ЧШ рассматривается и рейнджерами)
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КНЯЗЬ!!!
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Эх, сколько хейтерков высыпало. Прям перепись долбоёбов.
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КОРОЛЬХЭМ скоро будет на троне!!!
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Стиви перед с АВ с 16 меcта на 6-ое. YNWA!
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Жаль, что Ньюкасл Хау возглавил, надо было им Лэмпарда брать. Тогда в апл появилось бы дерби сутулых собак.
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скам, в лице геррарда, лучший вариант упустил, из доступных, теперь только скоулзоневиллы.
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Бля, прям даже не верится... клуб премьер-лиги... ОН ВЕРНУЛСЯ
КААЙФФФФФФФФФФ ЧИСТЫЙ
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https://www.youtube.com/watch?v=HNF-44Ec8Uw
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очередной повод для глумления над колбасой, вот же будет радости и стёба колбасников, когда Челси станет чемпионом а клоп с жирордом бестрофейниками, последний вообще вылетит в шип))
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Чмо скользкое выведет Виллу в чемпионшип!
#неудачи_чирату
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Всяческой Удачи Стивику <333
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С детства за Виллу!!! :)))
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вот вам и разница в уровнях как игрока так и тренера между Лэмпардом и жирордом, Лэмпард уже успел топ клуб потренировать и создать команду победителей ЛЧ и лидеров таблицы, а уровень этой собаки только всякие середняки
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Хех, Михайло стареешь, фотку с Ба нужно было на главную)))
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Хочется чтобы обосрался, как и Шевченко с Дженоа.
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мягко говоря странный выбор для АВ как для клуба, который мог претендовать на еврокубки, ну теперь то уже точно нет
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жалко будет, когда его будут увольнять... все таки апл это не шотландия.. лэмпард не даст соврать
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Удачи Стиви!пусть всё получится!
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Breaking NEWS!!!: Демба БА назначен тренером Норвича.
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