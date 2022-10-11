Матип и Александер-Арнольд пропустят до трех недель
Защитники "Ливерпуля" Жоэль Матип и Трент Александер-Арнольд пропустят до трех недель с травмами.
И Матипу, и Александер-Арнольду потребовалась замена в проигранном "Ливерпулем" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:2).
При этом Жоэль повредил икроножную мышцу, а Трент — лодыжку. По информации BBC, оба защитника должны вернуться в строй к концу октября.
Помимо этих двоих, напомним, "Ливерпуль" потерял против "Арсенала" и вингера Луис Диас, который получил травму колена и теперь сможет снова сыграть за "красных" только в декабре.
11.10.2022 16:00
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