Матип и Александер-Арнольд пропустят до трех недель

Трент Александер-Арнольд Защитники "Ливерпуля" Жоэль Матип и Трент Александер-Арнольд пропустят до трех недель с травмами.

И Матипу, и Александер-Арнольду потребовалась замена в проигранном "Ливерпулем" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:2).

При этом Жоэль повредил икроножную мышцу, а Трент — лодыжку. По информации BBC, оба защитника должны вернуться в строй к концу октября.

Помимо этих двоих, напомним, "Ливерпуль" потерял против "Арсенала" и вингера Луис Диас, который получил травму колена и теперь сможет снова сыграть за "красных" только в декабре.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Матип, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 11.10.2022 16:29 # chelsiukpro
    Плохи дела колбасы! В прошлом мы году страдали от травм

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  2. true-manc 11.10.2022 16:04 # true-manc
    Александр-Арнольд рискует пропустить матч с "Сити"

    Источник: http://fapl.ru/posts/92259/

    Александр-Арнольд не сыграет с "Манчестер Сити"

    Источник: http://fapl.ru/posts/88627/

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  3. true-manc 11.10.2022 16:02 # true-manc
    трусливая дредастая сучка с каждого матча против КОРОЛЕЙ будет пытаться сливаться, выдумывая травмы??

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