Матип и Александер-Арнольд пропустят до трех недель

Защитники "Ливерпуля" Жоэль Матип и Трент Александер-Арнольд пропустят до трех недель с травмами.

И Матипу, и Александер-Арнольду потребовалась замена в проигранном "Ливерпулем" матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (3:2).



При этом Жоэль повредил икроножную мышцу, а Трент — лодыжку. По информации BBC, оба защитника должны вернуться в строй к концу октября.



Помимо этих двоих, напомним, "Ливерпуль" потерял против "Арсенала" и вингера Луис Диас, который получил травму колена и теперь сможет снова сыграть за "красных" только в декабре.