Александер-Арнольд не сыграет с "Манчестер Сити"

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Александер-Арнольд неожиданно пропустил победу 1:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов во вторник вечером, хотя в минувший уикенд сыграл все 90 минут против "Брентфорда" в Премьер-Лиге (3:3).



После убедительной победы в Португалии главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что у Трента возникли проблемы мышечного характера, и в строй 22-летний англичанин должен вернуться уже после международного перерыва в октябре.



"Трент почувствовал дискомфорт в приводящей мышце — у него и так была небольшая травма в этой области".



"Никакую мышечную травму не залечить так быстро (к воскресенью). Я не хочу принимать решение за него, но я не думаю, что он сможет присоединиться к национальной команде. Надеюсь, после паузы он будет снова готов", — цитирует Клоппа Sky Sports.