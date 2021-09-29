Александер-Арнольд не сыграет с "Манчестер Сити"

Трент Александер-Арнольд Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Александер-Арнольд неожиданно пропустил победу 1:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов во вторник вечером, хотя в минувший уикенд сыграл все 90 минут против "Брентфорда" в Премьер-Лиге (3:3).

После убедительной победы в Португалии главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что у Трента возникли проблемы мышечного характера, и в строй 22-летний англичанин должен вернуться уже после международного перерыва в октябре.

"Трент почувствовал дискомфорт в приводящей мышце — у него и так была небольшая травма в этой области".

"Никакую мышечную травму не залечить так быстро (к воскресенью). Я не хочу принимать решение за него, но я не думаю, что он сможет присоединиться к национальной команде. Надеюсь, после паузы он будет снова готов", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.09.2021 06:00

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  1. true-manc 29.09.2021 08:05 # true-manc
    чумазый петушара зассал играть против КОРОЛЕЙ и слился, ору

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  2. electric 29.09.2021 07:14 # electric
    Плохо, но не критично. КНЯЗИ будут готовы к доминация.

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