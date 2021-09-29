Александер-Арнольд не сыграет с "Манчестер Сити"
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд пропустит матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.
Александер-Арнольд неожиданно пропустил победу 1:5 над "Порту" в Лиге Чемпионов во вторник вечером, хотя в минувший уикенд сыграл все 90 минут против "Брентфорда" в Премьер-Лиге (3:3).
После убедительной победы в Португалии главный тренер "красных" Юрген Клопп поведал, что у Трента возникли проблемы мышечного характера, и в строй 22-летний англичанин должен вернуться уже после международного перерыва в октябре.
"Трент почувствовал дискомфорт в приводящей мышце — у него и так была небольшая травма в этой области".
"Никакую мышечную травму не залечить так быстро (к воскресенью). Я не хочу принимать решение за него, но я не думаю, что он сможет присоединиться к национальной команде. Надеюсь, после паузы он будет снова готов", — цитирует Клоппа Sky Sports.
29.09.2021 06:00
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Плохо, но не критично. КНЯЗИ будут готовы к доминация.
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