Александер-Арнольд рискует пропустить матч с "Сити"

Трент Александер-Арнольд Крайний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 10 апреля.

23-летний Александер-Арнольд не смог откликнуться на вызов в сборную Англии, получив травму задней поверхности бедра против "Арсенала" 16 марта.

The Athletic ожидает, что Трент попустит матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" в ближайшую субботу, а также выезд к "Бенфике" в 1/4 финала Лиги Чемпионов в следующий вторник.

Таким образом, Александер-Арнольд может вернуться на поле только в важнейшем поединке против "Сити", но даже если это случится, форма Трента будет вызывать вопросы ввиду нескольких недель без игровой практики.

Добавим, Александер-Арнольд проходит свою реабилитацию в Дубае. Впереди у Трента много работы, прежде чем он получит зеленый свет на возвращение на базу "Ливерпуля" в Керби.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. lfcmikki14 29.03.2022 23:22 # lfcmikki14
    Отскочит Сити, если лучшего ассистента Лиги не будет.

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  2. true-manc 29.03.2022 23:13 # true-manc
    этот дырявый сосунок уже второй раз за сезон сливается с матча против КОРОЛЕЙ, выдумывает травмы, т.к. знает, что Фоден его отвозит и выставит на посмешище, какая же трусливая скузня...

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