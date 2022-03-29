Александер-Арнольд рискует пропустить матч с "Сити"

Крайний защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд рискует пропустить матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" 10 апреля.

23-летний Александер-Арнольд не смог откликнуться на вызов в сборную Англии, получив травму задней поверхности бедра против "Арсенала" 16 марта.



The Athletic ожидает, что Трент попустит матч Премьер-Лиги против "Уотфорда" в ближайшую субботу, а также выезд к "Бенфике" в 1/4 финала Лиги Чемпионов в следующий вторник.



Таким образом, Александер-Арнольд может вернуться на поле только в важнейшем поединке против "Сити", но даже если это случится, форма Трента будет вызывать вопросы ввиду нескольких недель без игровой практики.



Добавим, Александер-Арнольд проходит свою реабилитацию в Дубае. Впереди у Трента много работы, прежде чем он получит зеленый свет на возвращение на базу "Ливерпуля" в Керби.