Сака и "Арсенал" договорились о новом контракте

Вингер Букайо Сака и "Арсенал" достигли принципиальной договоренности о новом долгосрочном контракте.

Как известно, Сака уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, а в прессе время от времени появляются слухи об интересе к Букайо со стороны топ-клубов вроде "Манчестер Сити" или "Ливерпуля".



Однако Football Insider утверждает, что "Арсеналу" не грозит потеря Сака. Букайо находится на пороге того, чтобы связать свое будущее с родным клубом до 2027 года.



Новый контракт увеличит зарплату Сака с нынешних 30,000 до примерно 200,000 фунтов в неделю и позволит 21-летнему игроку сборной Англии заработать около 52 млн. фунтов в следующие пять лет.