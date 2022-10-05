Сака и "Арсенал" договорились о новом контракте

Букайо Сака Вингер Букайо Сака и "Арсенал" достигли принципиальной договоренности о новом долгосрочном контракте.

Как известно, Сака уже вступил в предпоследний год по своему действующему контракту, а в прессе время от времени появляются слухи об интересе к Букайо со стороны топ-клубов вроде "Манчестер Сити" или "Ливерпуля".

Однако Football Insider утверждает, что "Арсеналу" не грозит потеря Сака. Букайо находится на пороге того, чтобы связать свое будущее с родным клубом до 2027 года.

Новый контракт увеличит зарплату Сака с нынешних 30,000 до примерно 200,000 фунтов в неделю и позволит 21-летнему игроку сборной Англии заработать около 52 млн. фунтов в следующие пять лет.


Метки Арсенал, контракты, Сака

Автор mihajlo   

Дата 05.10.2022 20:00

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  1. chelsea88 05.10.2022 20:20 # chelsea88
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Моча и "Арсенал" договорились о новом контракте
    Источник: http://fapl.ru/posts/95978/

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  2. moneymaker 05.10.2022 20:07 # moneymaker
    Круто

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