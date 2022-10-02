"Сити" убедительно выиграл дерби Манчестера

Хет-трики Эрлинга Холанда и Фила Фодена обеспечили "Манчестер Сити" безоговорочную победу в дерби против "Манчестер Юнайтед" — 6:3.

Относительно матча против "Вулверхэмптона" в стартовом составе "горожан" произошло три перестановки. Вместо Джона Стоунса, Рубена Диаша и Родри появились Натан Аке, Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган.



По сравнению с выездом в Молдову к "Шерифу" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг лишь поменял Криштиану Роналду на Диогу Далота.



"Сити" по-хозяйски начал матч и уже на третьей минуте едва не открыл счет, но удар Кевина Де Брюйне был остановлен голкипером "Юнайтед" Давидом Де Хеа, а с добиванием справились защитники.



Впрочем, на седьмой минуте "горожане" все-таки распечатали ворота Де Хеа. Бернарду Силва прострелил с левого фланга, а Фил Фоден выдвинулся на опережение и направил мяч в ближний угол — 1:0.



На 18-й минуте Илкай Гюндоган отметился ударом со штрафного в штангу. Хозяева полностью контролировали игру — попытки гостей огрызаться выглядели слишком робко.



Второй гол назревал и на 34-й минуте случился. Это Эрлинг Холанд пробил головой после подачи Кевином Де Брюйне углового — 2:0.



А спустя три минуты Холанд оформил дубль, на дальней штанге ногой замкнув передачу Де Брюйне — 3:0.



Под занавес первого тайма "горожане" еще раз разорвали чужую оборону с помощью резкой атаки. На сей раз Холанд выступил диспетчером, а Фоден откликнулся на его пас к дальней штанге — 4:0.



Вскоре после начала второго тайма "дьяволам" удалось отыграть один гол. Антони сместился с фланга в центр и нанес крученый удар — 4:1.



Гол Антони заставил "Сити" активизироваться, и следствием этого стал третий гол Холанда. На 64-й минуте Эрлинг пробил в касание из центра штрафной после передачи с левого края площадки от вышедшего на замену Серхио Гомеса — 5:1.



На 72-й минуте избиение гостей продолжилось. Оказавшись на подступах к штрафной, Холанд сделал передачу низом внутрь площадки, а Фоден расстрелял Де Хеа — 6:1.



На 84-й минуте, когда игра уже успокоилась, вышедший на замену Антони Мартиаль головой добил мяч в ворота с близкого расстояния после сейва Эдерсона — 6:2.



На последней минуте основного времени Мартиаль заработал пенальти, нарвавшись на фол Жоау Канселу в штрафной, и сам же его реализовал — 6:3.



Борьбы в дерби не получилось, несмотря на три забитых "Юнайтед" гола. Игра была односторонней, и "Сити" просто разорвал своего соперника, показав, что у Эрика Тен Хага очень много работы, и разговоры о выздоровлении "дьяволов" преждевременны.



"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче