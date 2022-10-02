"Сити" убедительно выиграл дерби Манчестера

Эрлинг Холанд Хет-трики Эрлинга Холанда и Фила Фодена обеспечили "Манчестер Сити" безоговорочную победу в дерби против "Манчестер Юнайтед" — 6:3.

Относительно матча против "Вулверхэмптона" в стартовом составе "горожан" произошло три перестановки. Вместо Джона Стоунса, Рубена Диаша и Родри появились Натан Аке, Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган.

По сравнению с выездом в Молдову к "Шерифу" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг лишь поменял Криштиану Роналду на Диогу Далота.

"Сити" по-хозяйски начал матч и уже на третьей минуте едва не открыл счет, но удар Кевина Де Брюйне был остановлен голкипером "Юнайтед" Давидом Де Хеа, а с добиванием справились защитники.

Впрочем, на седьмой минуте "горожане" все-таки распечатали ворота Де Хеа. Бернарду Силва прострелил с левого фланга, а Фил Фоден выдвинулся на опережение и направил мяч в ближний угол — 1:0.

На 18-й минуте Илкай Гюндоган отметился ударом со штрафного в штангу. Хозяева полностью контролировали игру — попытки гостей огрызаться выглядели слишком робко.

Второй гол назревал и на 34-й минуте случился. Это Эрлинг Холанд пробил головой после подачи Кевином Де Брюйне углового — 2:0.

А спустя три минуты Холанд оформил дубль, на дальней штанге ногой замкнув передачу Де Брюйне — 3:0.

Под занавес первого тайма "горожане" еще раз разорвали чужую оборону с помощью резкой атаки. На сей раз Холанд выступил диспетчером, а Фоден откликнулся на его пас к дальней штанге — 4:0.

Вскоре после начала второго тайма "дьяволам" удалось отыграть один гол. Антони сместился с фланга в центр и нанес крученый удар — 4:1.

Гол Антони заставил "Сити" активизироваться, и следствием этого стал третий гол Холанда. На 64-й минуте Эрлинг пробил в касание из центра штрафной после передачи с левого края площадки от вышедшего на замену Серхио Гомеса — 5:1.

На 72-й минуте избиение гостей продолжилось. Оказавшись на подступах к штрафной, Холанд сделал передачу низом внутрь площадки, а Фоден расстрелял Де Хеа — 6:1.

На 84-й минуте, когда игра уже успокоилась, вышедший на замену Антони Мартиаль головой добил мяч в ворота с близкого расстояния после сейва Эдерсона — 6:2.

На последней минуте основного времени Мартиаль заработал пенальти, нарвавшись на фол Жоау Канселу в штрафной, и сам же его реализовал — 6:3.

Борьбы в дерби не получилось, несмотря на три забитых "Юнайтед" гола. Игра была односторонней, и "Сити" просто разорвал своего соперника, показав, что у Эрика Тен Хага очень много работы, и разговоры о выздоровлении "дьяволов" преждевременны.

"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2022 17:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 02.10.2022 18:39 # largo-winch
    Найс астера и его фейки загасили

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  2. kellborn 02.10.2022 18:37 # kellborn
    Холланду на первые 3 хеттрика в Апл потребовалось 3 матча.

    До этого рекорд принадлежал Овену. Он справился за 48 матчей.

    Как вы думаете, какой рекорд отсоединения областей от страны, после их присоединения и сможет ли Путин его побить?

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  3. bembo 02.10.2022 18:36 # bembo
    нормально так мю глотнул 6 банок, прям как орки в лимане глотнули 6 залпов хаймарса

    камон красиво о ФУТБОЛЕ

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  4. lullaby 02.10.2022 18:34 # lullaby
    Чую когда ядерка будет падать на МОСКВУ, то она чисто акуратненько на лужнички залетает, в левую девять прилетает, паутинку с ворот снимает. КАМОН КРАСИВО о футболе!

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  5. nash 02.10.2022 18:26 # nash
    обзор https://football-video.org/2022/10/02/manchester-siti-manchester-junajted-video-obzor-matcha-5/

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  6. mc-od 02.10.2022 18:23 # mc-od
    Изичайше, на классе. Как я и предсказывал... #ComeOnCity

    Кароч, КОРОЛИ на троне!!!
    А жалкие хейтеры на страпоне. Впрочем, ничего нового.)

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  7. ssa 02.10.2022 18:21 # ssa
    Холанд такими темпами только в одной АПЛ голов 55-60 оформит, а наш дол6аеб так и будет выходить с лавки, дискутировать и огрызаться на судей, при этом не зная английского

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  8. empry 02.10.2022 18:15 # empry
    Ну что ребят, легче стало дышать в комментариях после того, как все одержимые войной отправились в бан? Давайте общаться о футболе. Негативных новостей и за пределами ФАПЛа предостаточно.

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  9. gucman 02.10.2022 18:14 # gucman
    В разборке Манчестерских помоек выиграл тот, кто богаче.

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  10. largo-winch 02.10.2022 18:13 # largo-winch
    а я напомню вам всем, что Сити потратил 2 млрд на трансферы и всё еще

    0
    0 ЛЧ
    0

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  11. gucman 02.10.2022 18:11 # gucman
    МЮ такая параша, что пздц просто

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  12. largo-winch 02.10.2022 18:08 # largo-winch
    Халланд хет-трик
    Фоден хет-трик
    Антони Марсиаль хет-трик!

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  13. shearer1 02.10.2022 18:07 # shearer1
    Криро наказал бы голубятню...
    кек

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  14. kukuruzko 02.10.2022 18:05 # kukuruzko
    Марсика надо выкуривать из унитеда, а то сгниет у лемразика

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  15. largo-winch 02.10.2022 18:05 # largo-winch
    как будто смотрел матч профессионалов против команды воскресной лиги
    Холланд это какой-то зверюга)
    проебал МЮ, а обоссаны хахлы, уаххахаха
    причём Михайло тоже его не пожалел и забанил вуахахаххаха
    еще и свои коменты удаляет мразина вуахааххахахаха
    орууууу


    02.10.2022 15:18 #
    thegodfather

    У сити защиты нету, по идее мю не прое6ет

    Источник: http://fapl.ru/posts/95906/?c=1#c7653869

    (ответить)

  16. madchester 02.10.2022 18:04 # madchester
    Видеть обескураженное ебло сэра Алекса - бесценно!

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  17. kukuruzko 02.10.2022 18:03 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!
    https://64.media.tumblr.com/7d43fea1b43881cbcadede2a0cfb1083/tumblr_noo1azXMxc1re0c97o1_500.gifv

    (ответить)

  18. sausage 02.10.2022 18:03 # sausage
    Не сказал бы, что всё-таки Сити настолько мощный. Тут МЮ ещё сырой совсем, да и Тен Хаг походу собрался как-то академично сыграть, а тут их ураганом накрыло сразу. Ещё понимать и понимать ему, что такое АПЛ, с Брентфордом походу не хватило.

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  19. true-manc 02.10.2022 18:01 # true-manc
    а где наши тихие соседи? тихо сосут под шконкой? ехехехехехехехехехе

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  20. brown-ale 02.10.2022 18:00 # brown-ale
    Холанд просто зверюга. Когда там следующий ЗМ вручают?

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