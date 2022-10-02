"Сити" убедительно выиграл дерби Манчестера
Хет-трики Эрлинга Холанда и Фила Фодена обеспечили "Манчестер Сити" безоговорочную победу в дерби против "Манчестер Юнайтед" — 6:3.
Относительно матча против "Вулверхэмптона" в стартовом составе "горожан" произошло три перестановки. Вместо Джона Стоунса, Рубена Диаша и Родри появились Натан Аке, Кайл Уолкер и Илкай Гюндоган.
По сравнению с выездом в Молдову к "Шерифу" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг лишь поменял Криштиану Роналду на Диогу Далота.
"Сити" по-хозяйски начал матч и уже на третьей минуте едва не открыл счет, но удар Кевина Де Брюйне был остановлен голкипером "Юнайтед" Давидом Де Хеа, а с добиванием справились защитники.
Впрочем, на седьмой минуте "горожане" все-таки распечатали ворота Де Хеа. Бернарду Силва прострелил с левого фланга, а Фил Фоден выдвинулся на опережение и направил мяч в ближний угол — 1:0.
На 18-й минуте Илкай Гюндоган отметился ударом со штрафного в штангу. Хозяева полностью контролировали игру — попытки гостей огрызаться выглядели слишком робко.
Второй гол назревал и на 34-й минуте случился. Это Эрлинг Холанд пробил головой после подачи Кевином Де Брюйне углового — 2:0.
А спустя три минуты Холанд оформил дубль, на дальней штанге ногой замкнув передачу Де Брюйне — 3:0.
Под занавес первого тайма "горожане" еще раз разорвали чужую оборону с помощью резкой атаки. На сей раз Холанд выступил диспетчером, а Фоден откликнулся на его пас к дальней штанге — 4:0.
Вскоре после начала второго тайма "дьяволам" удалось отыграть один гол. Антони сместился с фланга в центр и нанес крученый удар — 4:1.
Гол Антони заставил "Сити" активизироваться, и следствием этого стал третий гол Холанда. На 64-й минуте Эрлинг пробил в касание из центра штрафной после передачи с левого края площадки от вышедшего на замену Серхио Гомеса — 5:1.
На 72-й минуте избиение гостей продолжилось. Оказавшись на подступах к штрафной, Холанд сделал передачу низом внутрь площадки, а Фоден расстрелял Де Хеа — 6:1.
На 84-й минуте, когда игра уже успокоилась, вышедший на замену Антони Мартиаль головой добил мяч в ворота с близкого расстояния после сейва Эдерсона — 6:2.
На последней минуте основного времени Мартиаль заработал пенальти, нарвавшись на фол Жоау Канселу в штрафной, и сам же его реализовал — 6:3.
Борьбы в дерби не получилось, несмотря на три забитых "Юнайтед" гола. Игра была односторонней, и "Сити" просто разорвал своего соперника, показав, что у Эрика Тен Хага очень много работы, и разговоры о выздоровлении "дьяволов" преждевременны.
"Манчестер Сити" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
02.10.2022 17:55
Просмотров: 2733
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Найс астера и его фейки загасили
(ответить)
Холланду на первые 3 хеттрика в Апл потребовалось 3 матча.
До этого рекорд принадлежал Овену. Он справился за 48 матчей.
Как вы думаете, какой рекорд отсоединения областей от страны, после их присоединения и сможет ли Путин его побить?
(ответить)
нормально так мю глотнул 6 банок, прям как орки в лимане глотнули 6 залпов хаймарса
камон красиво о ФУТБОЛЕ
(ответить)
Чую когда ядерка будет падать на МОСКВУ, то она чисто акуратненько на лужнички залетает, в левую девять прилетает, паутинку с ворот снимает. КАМОН КРАСИВО о футболе!
(ответить)
обзор https://football-video.org/2022/10/02/manchester-siti-manchester-junajted-video-obzor-matcha-5/
(ответить)
Изичайше, на классе. Как я и предсказывал... #ComeOnCity
Кароч, КОРОЛИ на троне!!!
А жалкие хейтеры на страпоне. Впрочем, ничего нового.)
(ответить)
Холанд такими темпами только в одной АПЛ голов 55-60 оформит, а наш дол6аеб так и будет выходить с лавки, дискутировать и огрызаться на судей, при этом не зная английского
(ответить)
Ну что ребят, легче стало дышать в комментариях после того, как все одержимые войной отправились в бан? Давайте общаться о футболе. Негативных новостей и за пределами ФАПЛа предостаточно.
(ответить)
В разборке Манчестерских помоек выиграл тот, кто богаче.
(ответить)
а я напомню вам всем, что Сити потратил 2 млрд на трансферы и всё еще
0
0 ЛЧ
0
(ответить)
МЮ такая параша, что пздц просто
(ответить)
Халланд хет-трик
Фоден хет-трик
Антони Марсиаль хет-трик!
(ответить)
Криро наказал бы голубятню...
кек
(ответить)
Марсика надо выкуривать из унитеда, а то сгниет у лемразика
(ответить)
как будто смотрел матч профессионалов против команды воскресной лиги
Холланд это какой-то зверюга)
проебал МЮ, а обоссаны хахлы, уаххахаха
причём Михайло тоже его не пожалел и забанил вуахахаххаха
еще и свои коменты удаляет мразина вуахааххахахаха
орууууу
02.10.2022 15:18 #
thegodfather
У сити защиты нету, по идее мю не прое6ет
Источник: http://fapl.ru/posts/95906/?c=1#c7653869
(ответить)
Видеть обескураженное ебло сэра Алекса - бесценно!
(ответить)
КОРОЛИ!!!
https://64.media.tumblr.com/7d43fea1b43881cbcadede2a0cfb1083/tumblr_noo1azXMxc1re0c97o1_500.gifv
(ответить)
Не сказал бы, что всё-таки Сити настолько мощный. Тут МЮ ещё сырой совсем, да и Тен Хаг походу собрался как-то академично сыграть, а тут их ураганом накрыло сразу. Ещё понимать и понимать ему, что такое АПЛ, с Брентфордом походу не хватило.
(ответить)
а где наши тихие соседи? тихо сосут под шконкой? ехехехехехехехехехе
(ответить)
Холанд просто зверюга. Когда там следующий ЗМ вручают?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий