"Юнайтед" согласовал компенсацию за Антони

Антони "Манчестер Юнайтед" согласовал стоимость вингера "Аякса" и сборной Бразилии Антони в размере 85 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, после нескольких отклоненных предложений "Аякс" согласился отпустить Антони в "Юнайтед" за гарантированную сумму в 80.75 млн. фунтов. Оставшиеся 4.25 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

В ближайшие 48 часов Антони прибудет в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить личный контракт. Каких-либо затруднений с этим не ожидается, учитывая публично озвученное игроком желание покинуть Амстердам.

Источник утверждает, что "Юнайтед", несмотря на близость сделки по 22-летнему бразильцу, сохраняет интерес к вингеру ПСВ Коди Гакпо. Покупка того и другого является "маловероятной, но не невозможной".

После своего перехода из "Сан-Паулу" за 20 млн. фунтов в июле 2020 Антони забил 18 голов и отдал 14 результативных передач за "Аякс" в Эредивизии.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 971

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sir-alexferguson 29.08.2022 01:18 # sir-alexferguson
    глянул нарезки. доволен. в манчестер прибывает реинкарнация гарринчи!

    (ответить)

  2. true-manc 29.08.2022 01:15 # true-manc
    да пидоры они все

    (ответить)

  3. true-manc 29.08.2022 01:13 # true-manc
    Твоя милая Маман поцеловала моего члена как своего сыночка, а я ее спрашиваю, ты шлюха моего члена попутала со своим сыночком что ли ? А она отвечает, что ей приятно целовать мой член

    (ответить)

  4. true-manc 29.08.2022 01:12 # true-manc
    Спорим что твои бантики в школе были самой красивой , как тебя звали ? Иоланда да потаскушка ? Где твой толстый кошелёк ? Дай мне свой кошелёк маленькая сучка

    (ответить)

  5. true-manc 29.08.2022 01:10 # true-manc
    сещерка уже потекла:)

    (ответить)

  6. alexomck 29.08.2022 01:05 # alexomck
    Будет два Антона в МЮ:)

    Стата была бы такая себе, относительно голландского чемпа, но он молод и флангового напа всеж играл. Надо полагать ЦФ Мартиаль и Рэш играть будут (с Роналду не ясна ситуация до конца), а этот паренёк закроет фланг, где, кстати, первые двое не совсем убедительны.

    Потенциал есть, возраст хороший, если не вспоминать что и Санчо большим талантом брали, но пока не впечатляет, впрочем и тренера толкового ранее не было в МЮ при нем. Будем посмотреть:)

    (ответить)

  7. true-manc 29.08.2022 01:05 # true-manc
    В идеале Клопп хотел бы заполучить Джуда Беллингема или Рубена Невеша, но первый уже подтвердил, что останется в дортмундской "Боруссии" на этот сезон, а за второго "Вулверхэмптон" попросил бы около 70 миллионов фунтов.

    Более реалистичной целью для "Ливерпуля" является Берге, как утверждает The Yorkshire Post

    Источник: http://fapl.ru/posts/95222/

    что-то типо деревянного нуньеса вместо долгожданного мбаппе, только еще смешнее)))

    (ответить)

  8. thegodfather 29.08.2022 01:05 # thegodfather
    невозможной".

    После своего перехода из "Сан-Паулу" за 20 млн. фунтов в июле 2020 Антони забил 18 голов и отдал 14 результативных передач за "Аякс" в Эредивизии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95223/?c=1

    Кстати довольно скудно за 2 сезона, в эредивизии, еще и в мегаатакующем аяксе.

    (ответить)

  9. thegodfather 29.08.2022 01:03 # thegodfather
    Амбиции у мю уонечно всегда на голову выше, чем в лузеркуйне.
    Сандер Берге 6лэа)

    (ответить)

  10. kellborn 29.08.2022 00:58 # kellborn
    https://www.tiktok.com/@rbsport/video/7043454407614287106?is_copy_url=1&;is_from_webapp=v1

    Который раз смотрю и всегда смешно. Гамула легенда мирового футбола, конечно.

    (ответить)

  11. gerrard08 29.08.2022 00:51 # gerrard08
    > 85 миллионов фунтов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95223/

    > в июле 2020 Антони забил 18 голов и отдал 14 результативных передач за "Аякс" в Эредивизии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95223/

    (ответить)

  12. jirrort 29.08.2022 00:49 # jirrort
    Тухель называет себя «самым счастливым тренером в мире», так как он работает в «Челси».

    Томас неоднократно отмечал правильный конект с фанатами с самого первого дня. Тухелю очень льстить, что его так любят.

    Ну и его легендарная фраза, по которой мы понимаем, что ТТ вообще не остановить:

    «По моей последней информации у нас куплены билеты в Лилль, туда и обратно мы можем полететь на самолёте.

    Если же нет, то поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не на автобусе, то я возьму минивэн и сам сяду за руль!»

    (ответить)

  13. jirrort 29.08.2022 00:39 # jirrort
    С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, БОСС!

    Сегодня Томасу Тухелю исполняется 49 лет! Томас работает в «Челси» меньше двух лет, но уже успел попасть в душу каждому фанату «Синих».

    Томас эмоциональнен, всегда переживет за результат, старается прогрессировать, ненавидит проигрывать, болеет тем, что делает – он именно тот, кто нужен «Челси». Мы очень надеемся, что Тухель проработает у нас долгие годы и построит тот «Челси», которого будут бояться все.

    Тухель, по факту, уже легенда в истории «Челси». Он первый в истории клуба тренер, которому удалось выиграть Клубный Чемпионат Мира. Кроме того, в свой первый сезон Томас выиграл вместе с «Челси» Лигу Чемпионов, а затем и Суперкубок УЕФА.

    Поздравляем, дорогой наш ТТ

    (ответить)

  14. brown-ale 29.08.2022 00:36 # brown-ale
    По тупости этот трансфер может перекрыть только Гордон за 80.

    (ответить)

  15. empry 29.08.2022 00:30 # empry
    Как можно отдавать такие деньги за игрока, который даже 50 г+п не сделал за два года в Эредевизии. Совсем с ума сошли там все что ли.

    (ответить)

  16. sir-alexferguson 29.08.2022 00:30 # sir-alexferguson
    антони и санчо на флангах - это потенциально разрыв жопы у соперников. что важно: никакого рэшфорда в основе!

    (ответить)

  17. quavo 29.08.2022 00:14 # quavo
    Супер!

    (ответить)

  18. ensiferum 29.08.2022 00:11 # ensiferum
    Тен Хаг параллельно на Аякс случайно не продолжает работать?

    (ответить)

  19. homer-simpson 29.08.2022 00:09 # homer-simpson
    Если Санчо не заиграл этот тем более не заиграет

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: