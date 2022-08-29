"Юнайтед" согласовал компенсацию за Антони

"Манчестер Юнайтед" согласовал стоимость вингера "Аякса" и сборной Бразилии Антони в размере 85 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, после нескольких отклоненных предложений "Аякс" согласился отпустить Антони в "Юнайтед" за гарантированную сумму в 80.75 млн. фунтов. Оставшиеся 4.25 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



В ближайшие 48 часов Антони прибудет в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить личный контракт. Каких-либо затруднений с этим не ожидается, учитывая публично озвученное игроком желание покинуть Амстердам.



Источник утверждает, что "Юнайтед", несмотря на близость сделки по 22-летнему бразильцу, сохраняет интерес к вингеру ПСВ Коди Гакпо. Покупка того и другого является "маловероятной, но не невозможной".



После своего перехода из "Сан-Паулу" за 20 млн. фунтов в июле 2020 Антони забил 18 голов и отдал 14 результативных передач за "Аякс" в Эредивизии.