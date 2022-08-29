"Юнайтед" согласовал компенсацию за Антони
"Манчестер Юнайтед" согласовал стоимость вингера "Аякса" и сборной Бразилии Антони в размере 85 миллионов фунтов.
По информации Sky Sports, после нескольких отклоненных предложений "Аякс" согласился отпустить Антони в "Юнайтед" за гарантированную сумму в 80.75 млн. фунтов. Оставшиеся 4.25 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
В ближайшие 48 часов Антони прибудет в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить личный контракт. Каких-либо затруднений с этим не ожидается, учитывая публично озвученное игроком желание покинуть Амстердам.
Источник утверждает, что "Юнайтед", несмотря на близость сделки по 22-летнему бразильцу, сохраняет интерес к вингеру ПСВ Коди Гакпо. Покупка того и другого является "маловероятной, но не невозможной".
После своего перехода из "Сан-Паулу" за 20 млн. фунтов в июле 2020 Антони забил 18 голов и отдал 14 результативных передач за "Аякс" в Эредивизии.
29.08.2022 00:05
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Последние комментарии:
глянул нарезки. доволен. в манчестер прибывает реинкарнация гарринчи!
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да пидоры они все
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Твоя милая Маман поцеловала моего члена как своего сыночка, а я ее спрашиваю, ты шлюха моего члена попутала со своим сыночком что ли ? А она отвечает, что ей приятно целовать мой член
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Спорим что твои бантики в школе были самой красивой , как тебя звали ? Иоланда да потаскушка ? Где твой толстый кошелёк ? Дай мне свой кошелёк маленькая сучка
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сещерка уже потекла:)
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Будет два Антона в МЮ:)
Стата была бы такая себе, относительно голландского чемпа, но он молод и флангового напа всеж играл. Надо полагать ЦФ Мартиаль и Рэш играть будут (с Роналду не ясна ситуация до конца), а этот паренёк закроет фланг, где, кстати, первые двое не совсем убедительны.
Потенциал есть, возраст хороший, если не вспоминать что и Санчо большим талантом брали, но пока не впечатляет, впрочем и тренера толкового ранее не было в МЮ при нем. Будем посмотреть:)
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В идеале Клопп хотел бы заполучить Джуда Беллингема или Рубена Невеша, но первый уже подтвердил, что останется в дортмундской "Боруссии" на этот сезон, а за второго "Вулверхэмптон" попросил бы около 70 миллионов фунтов.
Более реалистичной целью для "Ливерпуля" является Берге, как утверждает The Yorkshire Post
Источник: http://fapl.ru/posts/95222/
что-то типо деревянного нуньеса вместо долгожданного мбаппе, только еще смешнее)))
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невозможной".
После своего перехода из "Сан-Паулу" за 20 млн. фунтов в июле 2020 Антони забил 18 голов и отдал 14 результативных передач за "Аякс" в Эредивизии.
Источник: http://fapl.ru/posts/95223/?c=1
Кстати довольно скудно за 2 сезона, в эредивизии, еще и в мегаатакующем аяксе.
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Амбиции у мю уонечно всегда на голову выше, чем в лузеркуйне.
Сандер Берге 6лэа)
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https://www.tiktok.com/@rbsport/video/7043454407614287106?is_copy_url=1&;is_from_webapp=v1
Который раз смотрю и всегда смешно. Гамула легенда мирового футбола, конечно.
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> 85 миллионов фунтов.
Источник: http://fapl.ru/posts/95223/
> в июле 2020 Антони забил 18 голов и отдал 14 результативных передач за "Аякс" в Эредивизии.
Источник: http://fapl.ru/posts/95223/
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Тухель называет себя «самым счастливым тренером в мире», так как он работает в «Челси».
Томас неоднократно отмечал правильный конект с фанатами с самого первого дня. Тухелю очень льстить, что его так любят.
Ну и его легендарная фраза, по которой мы понимаем, что ТТ вообще не остановить:
«По моей последней информации у нас куплены билеты в Лилль, туда и обратно мы можем полететь на самолёте.
Если же нет, то поедем на поезде. Если не на поезде, то на автобусе. Если не на автобусе, то я возьму минивэн и сам сяду за руль!»
(ответить)
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, БОСС!
Сегодня Томасу Тухелю исполняется 49 лет! Томас работает в «Челси» меньше двух лет, но уже успел попасть в душу каждому фанату «Синих».
Томас эмоциональнен, всегда переживет за результат, старается прогрессировать, ненавидит проигрывать, болеет тем, что делает – он именно тот, кто нужен «Челси». Мы очень надеемся, что Тухель проработает у нас долгие годы и построит тот «Челси», которого будут бояться все.
Тухель, по факту, уже легенда в истории «Челси». Он первый в истории клуба тренер, которому удалось выиграть Клубный Чемпионат Мира. Кроме того, в свой первый сезон Томас выиграл вместе с «Челси» Лигу Чемпионов, а затем и Суперкубок УЕФА.
Поздравляем, дорогой наш ТТ
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По тупости этот трансфер может перекрыть только Гордон за 80.
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Как можно отдавать такие деньги за игрока, который даже 50 г+п не сделал за два года в Эредевизии. Совсем с ума сошли там все что ли.
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антони и санчо на флангах - это потенциально разрыв жопы у соперников. что важно: никакого рэшфорда в основе!
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Супер!
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Тен Хаг параллельно на Аякс случайно не продолжает работать?
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Если Санчо не заиграл этот тем более не заиграет
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