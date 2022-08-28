"Ливерпуль" обдумывает покупку Берге

"Ливерпуль" задумывается о приобретении полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Сандера Берге.

Перед тем, как учинить разгром "Борнмута" со счетом 9:0 накануне, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что его клуб готов выйти на трансферный рынок для приглашения полузащитника в свете эпидемии травм.



Прямо сейчас в лазарете "красных" остаются Тиаго Алькантара, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта, а сезон постепенно набирает обороты, и совсем скоро команде Клоппа придется играть по два матча в неделю.



В идеале Клопп хотел бы заполучить Джуда Беллингема или Рубена Невеша, но первый уже подтвердил, что останется в дортмундской "Боруссии" на этот сезон, а за второго "Вулверхэмптон" попросил бы около 70 миллионов фунтов.



Более реалистичной целью для "Ливерпуля" является Берге, как утверждает The Yorkshire Post. Несмотря на вылет "клинков" в Чемпионшип, Сандер сохраняет поклонников в высшем дивизионе — например, ранее 24-летнего норвежца сватали в "Арсенал".



При этот контракт Берге с "Шеффилд Юнайтед" предусматривает отступные в 35 млн. фунтов, что значительно упрощает согласование трансфера.