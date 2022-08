Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" покупает Антони за 80 миллионов фунтов. "Челси" договаривается по Рафаэлу Леау. "Тоттенхэм" хочет Даниэля Джеймса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" ожидает оформить приобретение вингера "Аякса" Антони за 80 миллионов фунтов на следующей неделе. (The Sun)



"Юнайтед" планирует сделать предложение о покупке вингера "Ньюкасла" Аллана Сен-Максимена. (Media Foot)



"Юнайтед" заинтересован в голкипере "Айнтрахта" Кевине Траппе. (Football Daily)



"Юнайтед" сделает предложение о покупке вингера ПСВ Коди Гакпо в ближайшие дни. Сам игрок готов к переезду в Манчестер. (Fabrizio Romano)



"Марсель" согласовал аренду защитника "Юнайтед" Эрика Байи. (Fabrizio Romano)



"Челси" работает над приобретением нападающего "Милана" Рафаэла Леау. (The Times)



"Челси" сделал запрос насчет бразильского вингера "Порту" Пепе, оцениваемого в 59.1 млн. фунтов. (Record)



Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал условия личного контракта с "Челси", но "Барселона" требует за 33-летнего игрока 25 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Челси" планирует отпустить восемь игроков в остатке трансферного окна, включая вингбека Эмерсона Палмери, покупку которого согласовал "Вест Хэм". (Daily Express)



"Ньюкасл" готов заплатить свыше 30 млн. фунтов за полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Куадио Коне. (L'Equipe)



"Уотфорд" отклонил предложение "Ньюкасла" в 25 млн. фунтов по нападающему Жоао Педро. (The Telegraph)



По другой версии "Ньюкасл" согласовал покупку Педро за 30 млн. фунтов, включая бонусы. (Fabrizio Romano)



"Тоттенхэм" заинтересован в вингере "Лидса" Даниэле Джеймсе. (Daily Mail)



"Валенсия" возьмет полузащитника "Тоттенхэма" Брайана Хиля в аренду без опции выкупа. (Fabrizio Romano)



"Брайтон" и "Аугсбург" сражаются за нападающего "Фиорентины" Кристиана Куаме. (Gianluca Di Marzio)



"Вулверхэмптон" согласовал условия личного контракта с нападающим "Штутгарта" Сашей Калайджичем. (Daily Mail)



Другое



Нападающий Энтони Гордон убрал упоминание "Эвертона" из своей биографии в инстаграме. (The Sun)



Игроки "Лидса" пробежали на 11 км больше, нежели игроки "Челси" в воскресном матче Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Атакующий полузащитник Дэвид Брукс, поборовший рак, продлил контракт с "Борнмутом" до 2026 года. (BBC)



Легенда "Юнайтед" Райан Гиггз отправил своей бывшей подружке 19,671 сообщение. (BBC)