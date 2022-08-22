"Юнайтед" победил "Ливерпуль" и обошел его в таблице

"Манчестер Юнайтед" набрал свои первые очки в этом сезоне Премьер-Лиги, победив дома "Ливерпуль" — 2:1.

По сравнению с поражением 4:0 от "Брентфорда" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг ввел в стартовый состав Рафаэля Варана, Тирелла Маласиа, Скотта Мактоминея и Энтони Элангу, которые заменили Харри Магуайра, Люка Шоу, Фреда и Криштиану Роналду.



В старте у мерсисайдцев появились Джо Гомес, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, заменив Натаниэля Филлипса, Фабиньо и Дарвина Нуньеса.



В начале матча хозяева смотрелись предпочтительнее. Особенно активен был Маркус Рэшфорд, который один раз не успел пробить, будучи настигнутым Виргилом Ван Дейком, а другой раз заработал штрафной. Также шанс имел Эланга, чей удар пришелся в штангу.



Стартовый натиск "Юнайтед" увенчался голом на 16-й минуте. Джейдон Санчо получил передачу от Маласиа в районе 11-метровой отметки, развернулся на 180 градусов, усадил на пятую точку Джеймса Милнера с Алиссоном и поразил свободный угол ворот — 1:0.



Еще какое-то время "дьяволы" владели инициативой, но мало-помалу "Ливерпуль" стал добавлять, а в заключительные 15 минут первого тайма и вовсе доминировал.



Тем не менее, за первый тайм гости не наиграли даже на один удар в створ, а лучший момент имели, когда Бруну Фернандеш едва не совершил автогол — Лисандро Мартинес остановил мяч на самой линии ворот.



С началом второго тайма мерсисайдцы продолжили искать ответный гол, но на 53-й минуте нарвались на результативную контратаку. Рэшфорд вышел один на один после отличного паса Антони Мартиаля, появившегося на замену в перерыве, и направил мяч в ближний угол ворот — 2:0.



Почти сразу после возобновления игры Давид Де Хеа выручил "Юнайтед" после удара Луиса Диаса с близкого расстояния. Вскоре Алиссон ответил своим сейвом, не позволив Рэшфорду оформить дубль.



Гостям терять было уже нечего, однако игра впереди у них не клеилась. А вот у хозяев стали регулярно возникать возможности для контратак, некоторые из которых были довольно опасны.



На 81-й минуте Де Хеа вновь показал себя во всей красе, предотвратив автогол Мартинеса. В следующем эпизоде Давид также отразил удар Фабиу Карвалью, но оказался бессилен перед добиванием головой Мохамеда Салаха — 2:1.



Мерсисайдцы воодушевились, но времени и сил уже было в обрез. "Дьяволы" закрылись, лишив концовку матча опасных моментов.



"Юнайтед" предстал совсем другой командой, нежели в двух первых матчах, а вот "Ливерпуль", несмотря на обилие кадровых проблем, разочаровал. Результат выглядит абсолютно справедливым.



"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче