"Юнайтед" победил "Ливерпуль" и обошел его в таблице

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" набрал свои первые очки в этом сезоне Премьер-Лиги, победив дома "Ливерпуль" — 2:1.

По сравнению с поражением 4:0 от "Брентфорда" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг ввел в стартовый состав Рафаэля Варана, Тирелла Маласиа, Скотта Мактоминея и Энтони Элангу, которые заменили Харри Магуайра, Люка Шоу, Фреда и Криштиану Роналду.

В старте у мерсисайдцев появились Джо Гомес, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, заменив Натаниэля Филлипса, Фабиньо и Дарвина Нуньеса.

В начале матча хозяева смотрелись предпочтительнее. Особенно активен был Маркус Рэшфорд, который один раз не успел пробить, будучи настигнутым Виргилом Ван Дейком, а другой раз заработал штрафной. Также шанс имел Эланга, чей удар пришелся в штангу.

Стартовый натиск "Юнайтед" увенчался голом на 16-й минуте. Джейдон Санчо получил передачу от Маласиа в районе 11-метровой отметки, развернулся на 180 градусов, усадил на пятую точку Джеймса Милнера с Алиссоном и поразил свободный угол ворот — 1:0.

Еще какое-то время "дьяволы" владели инициативой, но мало-помалу "Ливерпуль" стал добавлять, а в заключительные 15 минут первого тайма и вовсе доминировал.

Тем не менее, за первый тайм гости не наиграли даже на один удар в створ, а лучший момент имели, когда Бруну Фернандеш едва не совершил автогол — Лисандро Мартинес остановил мяч на самой линии ворот.

С началом второго тайма мерсисайдцы продолжили искать ответный гол, но на 53-й минуте нарвались на результативную контратаку. Рэшфорд вышел один на один после отличного паса Антони Мартиаля, появившегося на замену в перерыве, и направил мяч в ближний угол ворот — 2:0.

Почти сразу после возобновления игры Давид Де Хеа выручил "Юнайтед" после удара Луиса Диаса с близкого расстояния. Вскоре Алиссон ответил своим сейвом, не позволив Рэшфорду оформить дубль.

Гостям терять было уже нечего, однако игра впереди у них не клеилась. А вот у хозяев стали регулярно возникать возможности для контратак, некоторые из которых были довольно опасны.

На 81-й минуте Де Хеа вновь показал себя во всей красе, предотвратив автогол Мартинеса. В следующем эпизоде Давид также отразил удар Фабиу Карвалью, но оказался бессилен перед добиванием головой Мохамеда Салаха — 2:1.

Мерсисайдцы воодушевились, но времени и сил уже было в обрез. "Дьяволы" закрылись, лишив концовку матча опасных моментов.

"Юнайтед" предстал совсем другой командой, нежели в двух первых матчах, а вот "Ливерпуль", несмотря на обилие кадровых проблем, разочаровал. Результат выглядит абсолютно справедливым.

"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.08.2022 23:55

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Последние комментарии:




  1. true-manc 23.08.2022 00:38 # true-manc
    у лузерпуков и колбасных подстилок уже эллиот плохой игрок) дошло наконец до тупиц, а ведь еще совсем недавно надрачивали на этого молодого гомосека нового спиринга)))

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  2. jirrort 23.08.2022 00:32 # jirrort
    23.08.2022 00:11 #

    v-0987654321

    От улыбки хмурый день светлей,
    От улыбки в небе радуга проснется,
    Поделись улыбкою своей,
    И она к тебе не раз еще вернется!

    И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
    И кузнечик запиликает на скрипке!
    С голубого ручейка начинается река,
    Ну а дружба начинается с улыбки,
    С голубого ручейка начинается река,
    Ну а дружба начинается с улыбки!

    От улыбки солнечной одной
    Перестанет плакать самый грустный дождик,
    Сонный лес простится с тишиной
    И захлопает в зеленые ладоши!

    И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
    И кузнечик запиликает на скрипке!
    С голубого ручейка начинается река,
    Ну а дружба начинается с улыбки,
    С голубого ручейка начинается река,
    Ну а дружба начинается с улыбки!

    От улыбки станет всем теплей —
    И слону и даже маленькой улитке!
    Так пускай повсюду на земле,
    Будто лампочки, включаются улыбки!

    И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
    И кузнечик запиликает на скрипке!
    С голубого ручейка начинается река,
    Ну а дружба начинается с улыбки,
    С голубого ручейка начинается река,
    Ну а дружба начинается с улыбки!


    Источник: http://fapl.ru/posts/95100/

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 23.08.2022 00:31 # lexa-arsenal
    Фиговый из тебя аналитик. Центра Хендерсон-Милнер не было сегодня, и не помню когда был. У Клоппа треугольник в центре всегда. Сегодня Хендерсон в опорке ниже, а выше Милнер-Эллиот. Учи матчасть.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95100/?c=1#c7624904

    Расшифруй е плес Дурачку что в центре сегодня был милнер - хендерсон, а то я его "иное мнение" и мамашу его ебал

    (ответить)

  4. lexa-arsenal 23.08.2022 00:29 # lexa-arsenal
    Ору бомуту не везёт мало того что топы и околотопы, так ещё и скот парк тренит который фулхэм на дно отправил

    (ответить)

  5. kellborn 23.08.2022 00:26 # kellborn
    Я сейчас посмотрел и оказывается у Эллиота, средний рейтинг ниже, чем у Фреда. Не в матче нет. У Эллиота не было ни одного сезона, когда его средний рейтинг был бы выше, чем у Фреда даже в худший сезон.


    Любой челвек, кто после этой инфы назовёт Эллиота перспективным малым, может сразу записываться на лоботомию. Хуже уже не будет.

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  6. lexa-arsenal 23.08.2022 00:24 # lexa-arsenal
    https://m.vk.com/wall-205961892_2389

    Нихуя

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  7. thegodfather 23.08.2022 00:23 # thegodfather
    Жаль у лузирки не лидс в 4 туре. Лидс на километров 20 перебегал бы...

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  8. b84 23.08.2022 00:21 # b84
    мда деградируем что тут сказать

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  9. skydreams 23.08.2022 00:20 # skydreams
    Центр поля Хендо-Милнер ещё году в 2015 был бы куетой, но в 22-ом? И при этом Ливер играл неплохо, моменты были, при определенном стечении обстоятельств МЮ мог на изи проиграть. Клоппяре памятник надо прям сча воздвигнуть возле Энфилда, я хз как с таким составом ливер может так играть... А с нынешними владельцами после Клоппа ливеру будет не просто пизда, а полнейшая пизда, история МЮ ещё хорошей покажется

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  10. largo-winch 23.08.2022 00:20 # largo-winch
    9 игроков из этого стартового состава играли 4 года назад а старте...
    Представляете как игроки морально истощены...
    Юрген купи полузащитников

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  11. thegodfather 23.08.2022 00:20 # thegodfather
    У рэша кстати был оффсайд, имхо. Гляньте как они чертили линию:)

    (ответить)

  12. lexa-arsenal 23.08.2022 00:19 # lexa-arsenal
    https://m.vk.com/wall-177555378_104779

    Топчик

    (ответить)

  13. lexa-arsenal 23.08.2022 00:17 # lexa-arsenal
    https://m.vk.com/wall-177555378_105160

    Красиво

    (ответить)

  14. high-malvern 23.08.2022 00:17 # high-malvern
    Михайло) У тебя в будущих трансляциях до сих пор висит ВХ-Брайтон, Лидс-Челси. Хватит бухать, сегодня уже вторник как бы)

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  15. takernotagiver 23.08.2022 00:15 # takernotagiver
    Барса с Ман Сити товарняк играют 24.08.2022. Нашли время)))

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  16. lfcynwa 23.08.2022 00:14 # lfcynwa
    Поздрям скам

    Если СТАРТ полузащиты это моторчик Хендо, 19летний юнец и 19763627летний Милли, то получите-распишитесь

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  17. gerrard08 23.08.2022 00:13 # gerrard08
    Абсолютно по делу выиграли скамы. Было бы не справедливо, еслиб в конце наши затащили ничью. Лфк какой-то депрессивный. И даже не в травмах дело, игрокам как будто взападло бежать. Хотя откровенно говоря Фирма, Милли и Хендо это не уровень топ команд. Кароч ебанные фсг кайфуйте от этой мошни, и продолжайте жидить деньги.

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  18. thegodfather 23.08.2022 00:13 # thegodfather
    Клопп насосал на борнмут в 4ом туре... Так бы до тура 12 очей не видал бы...

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  19. takernotagiver 23.08.2022 00:11 # takernotagiver
    Был бы Дзюба у Ливера. Эх...

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  20. high-malvern 23.08.2022 00:11 # high-malvern
    6лять) Они в следующем против Бонмута играют) победители Бонмутов)

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