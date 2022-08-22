"Юнайтед" победил "Ливерпуль" и обошел его в таблице
"Манчестер Юнайтед" набрал свои первые очки в этом сезоне Премьер-Лиги, победив дома "Ливерпуль" — 2:1.
По сравнению с поражением 4:0 от "Брентфорда" главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг ввел в стартовый состав Рафаэля Варана, Тирелла Маласиа, Скотта Мактоминея и Энтони Элангу, которые заменили Харри Магуайра, Люка Шоу, Фреда и Криштиану Роналду.
В старте у мерсисайдцев появились Джо Гомес, Джордан Хендерсон и Роберто Фирмино, заменив Натаниэля Филлипса, Фабиньо и Дарвина Нуньеса.
В начале матча хозяева смотрелись предпочтительнее. Особенно активен был Маркус Рэшфорд, который один раз не успел пробить, будучи настигнутым Виргилом Ван Дейком, а другой раз заработал штрафной. Также шанс имел Эланга, чей удар пришелся в штангу.
Стартовый натиск "Юнайтед" увенчался голом на 16-й минуте. Джейдон Санчо получил передачу от Маласиа в районе 11-метровой отметки, развернулся на 180 градусов, усадил на пятую точку Джеймса Милнера с Алиссоном и поразил свободный угол ворот — 1:0.
Еще какое-то время "дьяволы" владели инициативой, но мало-помалу "Ливерпуль" стал добавлять, а в заключительные 15 минут первого тайма и вовсе доминировал.
Тем не менее, за первый тайм гости не наиграли даже на один удар в створ, а лучший момент имели, когда Бруну Фернандеш едва не совершил автогол — Лисандро Мартинес остановил мяч на самой линии ворот.
С началом второго тайма мерсисайдцы продолжили искать ответный гол, но на 53-й минуте нарвались на результативную контратаку. Рэшфорд вышел один на один после отличного паса Антони Мартиаля, появившегося на замену в перерыве, и направил мяч в ближний угол ворот — 2:0.
Почти сразу после возобновления игры Давид Де Хеа выручил "Юнайтед" после удара Луиса Диаса с близкого расстояния. Вскоре Алиссон ответил своим сейвом, не позволив Рэшфорду оформить дубль.
Гостям терять было уже нечего, однако игра впереди у них не клеилась. А вот у хозяев стали регулярно возникать возможности для контратак, некоторые из которых были довольно опасны.
На 81-й минуте Де Хеа вновь показал себя во всей красе, предотвратив автогол Мартинеса. В следующем эпизоде Давид также отразил удар Фабиу Карвалью, но оказался бессилен перед добиванием головой Мохамеда Салаха — 2:1.
Мерсисайдцы воодушевились, но времени и сил уже было в обрез. "Дьяволы" закрылись, лишив концовку матча опасных моментов.
"Юнайтед" предстал совсем другой командой, нежели в двух первых матчах, а вот "Ливерпуль", несмотря на обилие кадровых проблем, разочаровал. Результат выглядит абсолютно справедливым.
"Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль". Отчет о матче
22.08.2022 23:55
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у лузерпуков и колбасных подстилок уже эллиот плохой игрок) дошло наконец до тупиц, а ведь еще совсем недавно надрачивали на этого молодого гомосека нового спиринга)))
(ответить)
23.08.2022 00:11 #
v-0987654321
От улыбки хмурый день светлей,
От улыбки в небе радуга проснется,
Поделись улыбкою своей,
И она к тебе не раз еще вернется!
И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке!
С голубого ручейка начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки,
С голубого ручейка начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки!
От улыбки солнечной одной
Перестанет плакать самый грустный дождик,
Сонный лес простится с тишиной
И захлопает в зеленые ладоши!
И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке!
С голубого ручейка начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки,
С голубого ручейка начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки!
От улыбки станет всем теплей —
И слону и даже маленькой улитке!
Так пускай повсюду на земле,
Будто лампочки, включаются улыбки!
И тогда наверняка вдруг запляшут облака,
И кузнечик запиликает на скрипке!
С голубого ручейка начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки,
С голубого ручейка начинается река,
Ну а дружба начинается с улыбки!
Источник: http://fapl.ru/posts/95100/
(ответить)
Фиговый из тебя аналитик. Центра Хендерсон-Милнер не было сегодня, и не помню когда был. У Клоппа треугольник в центре всегда. Сегодня Хендерсон в опорке ниже, а выше Милнер-Эллиот. Учи матчасть.
Источник: http://fapl.ru/posts/95100/?c=1#c7624904
Расшифруй е плес Дурачку что в центре сегодня был милнер - хендерсон, а то я его "иное мнение" и мамашу его ебал
(ответить)
Ору бомуту не везёт мало того что топы и околотопы, так ещё и скот парк тренит который фулхэм на дно отправил
(ответить)
Я сейчас посмотрел и оказывается у Эллиота, средний рейтинг ниже, чем у Фреда. Не в матче нет. У Эллиота не было ни одного сезона, когда его средний рейтинг был бы выше, чем у Фреда даже в худший сезон.
Любой челвек, кто после этой инфы назовёт Эллиота перспективным малым, может сразу записываться на лоботомию. Хуже уже не будет.
(ответить)
https://m.vk.com/wall-205961892_2389
Нихуя
(ответить)
Жаль у лузирки не лидс в 4 туре. Лидс на километров 20 перебегал бы...
(ответить)
мда деградируем что тут сказать
(ответить)
Центр поля Хендо-Милнер ещё году в 2015 был бы куетой, но в 22-ом? И при этом Ливер играл неплохо, моменты были, при определенном стечении обстоятельств МЮ мог на изи проиграть. Клоппяре памятник надо прям сча воздвигнуть возле Энфилда, я хз как с таким составом ливер может так играть... А с нынешними владельцами после Клоппа ливеру будет не просто пизда, а полнейшая пизда, история МЮ ещё хорошей покажется
(ответить)
9 игроков из этого стартового состава играли 4 года назад а старте...
Представляете как игроки морально истощены...
Юрген купи полузащитников
(ответить)
У рэша кстати был оффсайд, имхо. Гляньте как они чертили линию:)
(ответить)
https://m.vk.com/wall-177555378_104779
Топчик
(ответить)
https://m.vk.com/wall-177555378_105160
Красиво
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Михайло) У тебя в будущих трансляциях до сих пор висит ВХ-Брайтон, Лидс-Челси. Хватит бухать, сегодня уже вторник как бы)
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Барса с Ман Сити товарняк играют 24.08.2022. Нашли время)))
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Поздрям скам
Если СТАРТ полузащиты это моторчик Хендо, 19летний юнец и 19763627летний Милли, то получите-распишитесь
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Абсолютно по делу выиграли скамы. Было бы не справедливо, еслиб в конце наши затащили ничью. Лфк какой-то депрессивный. И даже не в травмах дело, игрокам как будто взападло бежать. Хотя откровенно говоря Фирма, Милли и Хендо это не уровень топ команд. Кароч ебанные фсг кайфуйте от этой мошни, и продолжайте жидить деньги.
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Клопп насосал на борнмут в 4ом туре... Так бы до тура 12 очей не видал бы...
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Был бы Дзюба у Ливера. Эх...
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6лять) Они в следующем против Бонмута играют) победители Бонмутов)
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