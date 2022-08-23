"Лестер" отклонил третье предложение "Челси" по Фофана

Весле Фофана "Челси" выдвинул уже третье предложение о покупке защитника Весле Фофана, но ответ "Лестера" остался прежним.

Как сообщает Sky Sports, на третий раз "Челси" выразил готовность заплатить за Фофана 60 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.

"Лестер" едва ли бы смог получить за Весле все 70 млн. фунтов, потому что некоторые из бонусных целей являются чересчур амбициозными.

Напомним, 21-летний француз не принимал участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу и, по слухам, не явился на одну из тренировок "лис" на прошлой неделе.

The Athletic добавляет, что в данный момент "синие" не готовы улучшать свое свежее предложение, тогда как "Лестер" согласен отпустить Фофана только за сумму свыше 80 млн. фунтов.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 583

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsea88 23.08.2022 20:40 # chelsea88
    Это даже хорошо. Пусть себе оставляют.

    (ответить)

  2. suddenly 23.08.2022 20:33 # suddenly
    90 млн за Фофана и 70 за Гордона

    (ответить)

  3. skydreams 23.08.2022 20:17 # skydreams
    ТВААААААААААААААААААААААААААААААААААРИ!!!!!!!!!

    (ответить)

  4. wilegend 23.08.2022 20:11 # wilegend
    Арсенал на троне!

    остальные на страпоне!

    страпон на шершавом мухоморе!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: