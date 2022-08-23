"Лестер" отклонил третье предложение "Челси" по Фофана
"Челси" выдвинул уже третье предложение о покупке защитника Весле Фофана, но ответ "Лестера" остался прежним.
Как сообщает Sky Sports, на третий раз "Челси" выразил готовность заплатить за Фофана 60 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.
"Лестер" едва ли бы смог получить за Весле все 70 млн. фунтов, потому что некоторые из бонусных целей являются чересчур амбициозными.
Напомним, 21-летний француз не принимал участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу и, по слухам, не явился на одну из тренировок "лис" на прошлой неделе.
The Athletic добавляет, что в данный момент "синие" не готовы улучшать свое свежее предложение, тогда как "Лестер" согласен отпустить Фофана только за сумму свыше 80 млн. фунтов.
23.08.2022 20:00
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Последние комментарии:
Это даже хорошо. Пусть себе оставляют.
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90 млн за Фофана и 70 за Гордона
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ТВААААААААААААААААААААААААААААААААААРИ!!!!!!!!!
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Арсенал на троне!
остальные на страпоне!
страпон на шершавом мухоморе!
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