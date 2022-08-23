"Лестер" отклонил третье предложение "Челси" по Фофана

"Челси" выдвинул уже третье предложение о покупке защитника Весле Фофана, но ответ "Лестера" остался прежним.

Как сообщает Sky Sports, на третий раз "Челси" выразил готовность заплатить за Фофана 60 миллионов фунтов плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.



"Лестер" едва ли бы смог получить за Весле все 70 млн. фунтов, потому что некоторые из бонусных целей являются чересчур амбициозными.



Напомним, 21-летний француз не принимал участия в матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшую субботу и, по слухам, не явился на одну из тренировок "лис" на прошлой неделе.



The Athletic добавляет, что в данный момент "синие" не готовы улучшать свое свежее предложение, тогда как "Лестер" согласен отпустить Фофана только за сумму свыше 80 млн. фунтов.