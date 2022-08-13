15 игроков из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"

Журнал France Football назвал имена 30 номинированных на "Золотой мяч" игроков, половина из которых представлена клубами Премьер-Лиги.

Впервые с 2005 года на самую престижную индивидуальную награду не был номинирован нападающий ПСЖ Лионель Месси, зато на месте оказался его многолетний конкурент Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".



Среди номинантов значатся Мохамед Салах и Сон Хен Мин, разделившие "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также прибывшие в Англию этим летом Эрлинг Холанд и Дарвин Нуньес.



Добавим, "Золотой мяч" будет вручен во время торжественной церемонии 17 октября.



Номинанты на "Золотой мяч"-2022



Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)

Рафаэл Леау ("Милан", Португалия)

Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг", Франция)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)

Йозуа Киммих ("Бавария", Германия)

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)

Винисиус ("Реал", Бразилия)

Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия)

Луис Диас ("Ливерпуль", Колумбия)

Роберт Левандовски ("Барселона" / "Бавария", Польша)

Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир)

Каземиро ("Реал", Бразилия)

Сон Хен Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея)

Фабиньо ("Ливерпуль", Бразилия)

Карим Бензема ("Реал", Франция)

Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия)

Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия)

Садио Мане ("Бавария" / "Ливерпуль", Сенегал)

Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", Уругвай)

Майк Меньян ("Милан", Франция)

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

Себастьян Алле ("Боруссия Дортмунд" / "Аякс", Кот-д'Ивуар)

Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия)

Антонио Рюдигер ("Реал" / "Челси", Германия)

Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия)

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / "Боруссия Дортмунд", Норвегия)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия)

Душан Влахович ("Ювентус", Сербия)