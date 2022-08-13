15 игроков из Премьер-Лиги номинированы на "Золотой мяч"
Журнал France Football назвал имена 30 номинированных на "Золотой мяч" игроков, половина из которых представлена клубами Премьер-Лиги.
Впервые с 2005 года на самую престижную индивидуальную награду не был номинирован нападающий ПСЖ Лионель Месси, зато на месте оказался его многолетний конкурент Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".
Среди номинантов значатся Мохамед Салах и Сон Хен Мин, разделившие "Золотую бутсу" Премьер-Лиги в прошлом сезоне, а также прибывшие в Англию этим летом Эрлинг Холанд и Дарвин Нуньес.
Добавим, "Золотой мяч" будет вручен во время торжественной церемонии 17 октября.
Номинанты на "Золотой мяч"-2022
Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия)
Рафаэл Леау ("Милан", Португалия)
Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг", Франция)
Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
Йозуа Киммих ("Бавария", Германия)
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)
Винисиус ("Реал", Бразилия)
Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Португалия)
Луис Диас ("Ливерпуль", Колумбия)
Роберт Левандовски ("Барселона" / "Бавария", Польша)
Рияд Махрез ("Манчестер Сити", Алжир)
Каземиро ("Реал", Бразилия)
Сон Хен Мин ("Тоттенхэм", Южная Корея)
Фабиньо ("Ливерпуль", Бразилия)
Карим Бензема ("Реал", Франция)
Фил Фоден ("Манчестер Сити", Англия)
Харри Кейн ("Тоттенхэм", Англия)
Садио Мане ("Бавария" / "Ливерпуль", Сенегал)
Дарвин Нуньес ("Ливерпуль", Уругвай)
Майк Меньян ("Милан", Франция)
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
Себастьян Алле ("Боруссия Дортмунд" / "Аякс", Кот-д'Ивуар)
Лука Модрич ("Реал", Хорватия)
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия)
Антонио Рюдигер ("Реал" / "Челси", Германия)
Жоау Канселу ("Манчестер Сити", Португалия)
Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" / "Боруссия Дортмунд", Норвегия)
Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль", Голландия)
Душан Влахович ("Ювентус", Сербия)
13.08.2022 00:05
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Последние комментарии:
Бывший нападающий Алан Ширер признался, что он хочет видеть «Челси» чемпионом Премьер-лиги при немецком тренере Томасе Тухеле.
«Тухель заслужил выиграть титул, но сейчас это сделать будет очень сложно, сложнее чем в прошлом сезоне, потому что сейчас все конкуренты «Челси» стали сильнее и мне трудно предположить, за какие места будет бороться команда Тухеля»
«Я бы очень хотел видеть их на первом месте, но я убежден в том, что в этом сезоне им будет трудно бороться за титул, возможно, они сконцентрируются на победе в Кубке Англии или постараются выиграть Лигу чемпионов, но победить в Премьер-лиге будет непросто, я бы даже сказал - невозможно»
ШИРЕР ИМПЕРАТОР!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/94881/
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КДБ один из топов на награду!
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Бензема заслуживает.
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Террорист гиркин о ЧВК "вагнер": Воюют как дивизия СС "Мёртвая голова", не считаясь с потерями
Детали: гиркин раскритиковал российскую ЧВК за безрассудное отношение к потерям личного состава.
По его мнению, не та сейчас демографическая ситуация в россии, чтобы, подобно дивизии СС «Мертвая голова», выполнять задачи, не считаясь с убитыми.
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Кевин Де Брюйне лучший!
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Игроки Ливерпуля тут лишние, если только не в номинации золотой промах
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каким ничтожеством надо быть, чтобы жить с мамкой? что на 3м десятке, что на 5м))) остаётся только гореть от своей никчёмности) ору))
12.08.2022 23:33 #
sellman
наркорот, лови вакашки, там без собеседования возьмут и с прикусом косым. Опыт у тебя есть, 20-30 прикусов за месяц накопипастишь, ехехехе
https://yandex.ru/jobs/professions/assessor
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Источник: http://fapl.ru/posts/94881/?c=1#c7616558
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Антонио Рюдигер ("Реал" / "Челси", Германия)
Источник: http://fapl.ru/posts/94899/
ИМПЕРАТОР
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