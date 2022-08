Светская хроника за пятницу

Ральф Рангник рекомендовал Саше Калайджичу отказать "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Сити" готов купить Киран Тирни у "Арсенала". Пьер-Эмерик Обамеянг не хочет в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рекомендовал нападающему "Штутгарта" Саше Калайджичу отказать "Манчестер Юнайтед". (Daily Star)



"Марсель" обратился насчет аренды защитника "Юнайтед" Эрика Байи. (L'Equipe)



Левый защитник "Арсенала" Киран Тирни вызывает интерес со стороны "Манчестер Сити". (90min)



Также "Сити" интересен Ренан Лоди из "Атлетико". (The Telegraph)



Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг предпочитает остаться в "Барселоне", нежели переходить в "Челси". (Sport)



Полузащитник "Лиона" Уссем Ауар получил конкретное предложение от "Ноттингем Форест". (L'Equipe)



"Ноттингем Форест" сделал стартовое предложение о покупке нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса. (The Athletic)



"Аталанта" поспорит с "Ноттингем Форест" за вингбека "Челси" Эмерсона Палмери. (Evening Standard)



Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс заинтересован в переходе в "Эвертон". Также 26-летнего шотландца хотят "Лидс", "Вулверхэптон" и "Ноттингем Форест". (Daily Mail)



"Эвертон" надеется на этой неделе оформить покупку нападающего "Ренна" Серу Гирасси. (L'Equipe)



"Рома" передумала продавать вингера Николо Дзаньоло в "Тоттенхэм". (Evening Standard)



"Уотфорд", "Бернли", "Блэкберн" и "Шеффилд Юнайтед" хотят арендовать защитника "Ливерпуля" Зеппа Ван ден Берга. (Daily Mail)



Другое



Защитник "Кристал Пэлас" Натан Фергюсон пропустит два месяца с травмой. (The Athletic)



Акции "Юнайтед" подорожали на 12 процентов на фоне слухов о продаже клуба Глэйзерами. (The Sun)



Защитник "Барселоны" Андреас Кристенен вернул в профиле инстаграма свое фото в футболке "Челси". (talkSPORT)



ФИФА решила начать ЧМ-2022 на день раньше матчем Катара против Эквадора. (BBC)



Райан Гиггз заявил в суде, что его бывшая подружка специально перестала принимать контрацептивы, чтобы забеременеть от него. (Daily Express)



Бывшая подружка Гиггза утверждает, что Райан изменил ей с 12 другими женщинами. (The Sun)