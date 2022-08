Светская хроника за понедельник

"Челси" сделал предложение по Френки Де Йонгу. "Арсенал" нацелился на Муссу Диаби. Назван самый ноющий тренер Премьер-Лиги. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Челси" предложил 59 миллионов фунтов плюс Маркоса Алонсо за полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (Sport)



"Манчестер Юнайтед" продолжает работать над приобретением нападающего "Ред Булл" Беньямина Шешко. (Daily Express)



"Ньюкасл" готов побороться за Шешко. (Northern Echo)



Шешко решил остаться в Зальцбурге на этот сезон. (Sky Sport Austria)



"Юнайтед" может использовать своего полузащитника Донни Ван де Бека для приобретения Де Йонга. (Daily Express)



"Юнайтед" добавил вингер ПСВ Коди Гакпо в список своих трансферных целей. (Daily Mirror)



"Арсенал" собирается приобрести вингера "Байера" Муссу Диаби за 63 млн. фунтов. (Bild)



Владелец "Арсенала" Стэн Кроенке дал зеленый свет на покупку Диаби. (Football Insider)



"Лестер" и "Саутгемптон" заинтересованы в вингере "Челси" Каллуме Хадсон-Одои, который попросил отпустить его в аренду. (The Guardian)



Заполучить Хадсон-Одои также хочет дортмундская "Боруссия". (Daily Mail)



"Вильярреал" уверен в возвращении полузащитника Джовани Ло Чельсо из "Тоттенхэма". (Fabrizio Romano)



Полузащитник Ибраим Сангаре продлил свой контракт с ПСВ вместо перехода в "Вест Хэм". (The Sun)



Защитник "Фейеноорда" Маркос Сенеси близок к переходу в "Борнмут" за 12.6 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Сегодня начинается суд над легендой "Юнайтед" Райаном Гиггзом по делу об избиении им своей девушки. (The Athletic)



Болельщики "Юнайтед" подрались друг с другом во время матча против "Брайтона". (The Sun)



Полузащитнику Аарону Рэмси хватило одной минуты, чтобы открыть счет своим голам за "Ниццу". (The Sun)



Принадлежащий "Арсеналу" защитник Нуну Тавареш отличился в своем дебюте за "Марсель". (The Sun)



Томас Тухель из "Челси" был назван самым ноющим тренером Премьер-Лиги в прошлом сезоне. Немец искал оправдания в 57.9% своих матчей. (The Sun)