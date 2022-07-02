Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его

Нападающий Криштиану Роналду попросил отпустить его из "Манчестер Юнайтед".

Роналду только прошлым летом вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса", однако нет никаких сомнений, что сезон 2021/22 не оправдал ожиданий Криштиану.



И хотя 37-летний португалец стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола во всех соревнованиях, "красные дьяволы" остались без трофеев и заняли только шестое место в Премьер-Лиге.



По прошествии первого месяца лета "Юнайтед" до сих пор не совершил ни одного приобретения, что дополнительно удручает Роналду.



Как утверждает The Times в эксклюзивном материале, Роналду, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Юнайтед". Криштиану сообщил своему клубу, что в следующем сезоне хочет выступать в Лиге Чемпионов.



Роналду выступал в Лиге Чемпионов на протяжении 19 сезонов кряду, с момента своего перехода в "Юнайтед" из "Спортинга" в 2003 году, и Криштиану не хочет делать исключение, особенно когда его карьера находится в завершающей фазе.