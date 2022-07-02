Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его
Нападающий Криштиану Роналду попросил отпустить его из "Манчестер Юнайтед".
Роналду только прошлым летом вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса", однако нет никаких сомнений, что сезон 2021/22 не оправдал ожиданий Криштиану.
И хотя 37-летний португалец стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола во всех соревнованиях, "красные дьяволы" остались без трофеев и заняли только шестое место в Премьер-Лиге.
По прошествии первого месяца лета "Юнайтед" до сих пор не совершил ни одного приобретения, что дополнительно удручает Роналду.
Как утверждает The Times в эксклюзивном материале, Роналду, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Юнайтед". Криштиану сообщил своему клубу, что в следующем сезоне хочет выступать в Лиге Чемпионов.
Роналду выступал в Лиге Чемпионов на протяжении 19 сезонов кряду, с момента своего перехода в "Юнайтед" из "Спортинга" в 2003 году, и Криштиану не хочет делать исключение, особенно когда его карьера находится в завершающей фазе.
02.07.2022 19:00
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Последние комментарии:
Во проблема-то - взят Лисичанск под контроль или полностью освобождён на данный момент. Будет взят и освобождён по-любому, хоть завтра, хоть через неделю, хоть через месяц... Сомневаются только дауны.
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Больше походит на утятину. Что значит отпустить? Но, если правда, то МЮ только выиграет от этого. Пусть в ПСЖ пиздует и до конца развалит катарскую лягушатню.
(ответить)
Пришёл ,развалил помойку ,теперь можно и в футбол поиграть.
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Говорить о том, что Лисичанск полностью освобожден, преждевременно, заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко
УЖЕ ПЕРЕОБУВАЮТСЯ АХАХАХАХАХАХА
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Лисичанск окружен, хохлобандеровцы будут ликвидированы
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стоит отпустить, но за рубеж!
Милан или Мадрид, вот его направление;)
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27.08.2021 19:49 #
true-manc
АФ снова угробил МЮ
Сперва жвачное животное оставило скам на Мойеса, превратив Муму в середняк, а теперь, только-только Сульшер очистил команду от балласта, как шотландский алкаш повесил на пригород престарелую клячу, которая угробит весь потенциал молодежи Муму и оставит после себя выжженную землю в команде.
Это самый тупой трансфер в истории футбола, запомните мои слова.
Источник: http://fapl.ru/posts/87966/?c=1#c7403140
сектанты долбоебы, в следующий раз не спорьте
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е6аные ггшки ухехехехехехех
ЛГБТ-фанаты «Арсенала» «Геи-канониры» поучаствуют в параде гордости в Лондоне. Их провожали Артета и команда, Гуннерзавр поехал с болельщиками
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баля, ватодауны, а где те 2к всушников из котла?))) куда испарились эхехеххех
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что Лисичанск не только не окружен, но и, в данный момент, нет угрозы окружения
«Об этом, безусловно, русские трубят со всех каналов, но давайте вспомним как они сказали, что под Северодонецком находится две тысячи людей в окружении. То есть это продолжение той же стратегии лжи и накопления фейков, чтобы у нас здесь больше людей нервничало, а в России больше людей радовалось», — заявил (https://www.rbc.ua/rus/news/ugroza-okruzheniya-lisichanska-otvet-mvd-1656773650.html) Денисенко в интервью «РБК-Украина».
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27.08.2021 19:34 #
true-manc
У МЮ в футбольном отношении отсутствуют выгоды от трансфера Роналду. Сатанисты просто остановят Рэшфорда и Гринвуда в развитии, не смогут на полную использовать Кавани + гарантированно не приобретут Холланда. И стоит оно того, ради маркетингового проекта по возвращению КриРо?
Источник: http://fapl.ru/posts/87966/?c=1#c7403098
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где все пригородные тупицы, которые после подписания кристины обдрочились и гавкали о чемпионстве?)
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В ПСЖ?)
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Ухахахааха в сити пойдёт
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