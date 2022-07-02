Роналду попросил "Юнайтед" отпустить его

Криштиану Роналду Нападающий Криштиану Роналду попросил отпустить его из "Манчестер Юнайтед".

Роналду только прошлым летом вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса", однако нет никаких сомнений, что сезон 2021/22 не оправдал ожиданий Криштиану.

И хотя 37-летний португалец стал лучшим бомбардиром команды, забив 24 гола во всех соревнованиях, "красные дьяволы" остались без трофеев и заняли только шестое место в Премьер-Лиге.

По прошествии первого месяца лета "Юнайтед" до сих пор не совершил ни одного приобретения, что дополнительно удручает Роналду.

Как утверждает The Times в эксклюзивном материале, Роналду, возможно, уже сыграл свой последний матч за "Юнайтед". Криштиану сообщил своему клубу, что в следующем сезоне хочет выступать в Лиге Чемпионов.

Роналду выступал в Лиге Чемпионов на протяжении 19 сезонов кряду, с момента своего перехода в "Юнайтед" из "Спортинга" в 2003 году, и Криштиану не хочет делать исключение, особенно когда его карьера находится в завершающей фазе.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 02.07.2022 19:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 02.07.2022 20:04 # sausage
    Во проблема-то - взят Лисичанск под контроль или полностью освобождён на данный момент. Будет взят и освобождён по-любому, хоть завтра, хоть через неделю, хоть через месяц... Сомневаются только дауны.

    (ответить)

  2. sausage 02.07.2022 19:42 # sausage
    Больше походит на утятину. Что значит отпустить? Но, если правда, то МЮ только выиграет от этого. Пусть в ПСЖ пиздует и до конца развалит катарскую лягушатню.

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  3. jirrort 02.07.2022 19:40 # jirrort
    Пришёл ,развалил помойку ,теперь можно и в футбол поиграть.

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  4. narcot 02.07.2022 19:36 # narcot
    Говорить о том, что Лисичанск полностью освобожден, преждевременно, заявил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко


    УЖЕ ПЕРЕОБУВАЮТСЯ АХАХАХАХАХАХА

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  5. great-alexander 02.07.2022 19:29 # great-alexander
    Лисичанск окружен, хохлобандеровцы будут ликвидированы

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  6. mak1779 02.07.2022 19:20 # mak1779
    стоит отпустить, но за рубеж!
    Милан или Мадрид, вот его направление;)

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  7. true-manc 02.07.2022 19:14 # true-manc
    27.08.2021 19:49 #
    true-manc

    АФ снова угробил МЮ

    Сперва жвачное животное оставило скам на Мойеса, превратив Муму в середняк, а теперь, только-только Сульшер очистил команду от балласта, как шотландский алкаш повесил на пригород престарелую клячу, которая угробит весь потенциал молодежи Муму и оставит после себя выжженную землю в команде.

    Это самый тупой трансфер в истории футбола, запомните мои слова.

    Источник: http://fapl.ru/posts/87966/?c=1#c7403140

    сектанты долбоебы, в следующий раз не спорьте

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  8. narcot 02.07.2022 19:12 # narcot
    е6аные ггшки ухехехехехехех




    ЛГБТ-фанаты «Арсенала» «Геи-канониры» поучаствуют в параде гордости в Лондоне. Их провожали Артета и команда, Гуннерзавр поехал с болельщиками

    (ответить)

  9. narcot 02.07.2022 19:12 # narcot
    баля, ватодауны, а где те 2к всушников из котла?))) куда испарились эхехеххех



    Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что Лисичанск не только не окружен, но и, в данный момент, нет угрозы окружения


    «Об этом, безусловно, русские трубят со всех каналов, но давайте вспомним как они сказали, что под Северодонецком находится две тысячи людей в окружении. То есть это продолжение той же стратегии лжи и накопления фейков, чтобы у нас здесь больше людей нервничало, а в России больше людей радовалось», — заявил (https://www.rbc.ua/rus/news/ugroza-okruzheniya-lisichanska-otvet-mvd-1656773650.html) Денисенко в интервью «РБК-Украина».

    (ответить)

  10. true-manc 02.07.2022 19:11 # true-manc
    27.08.2021 19:34 #
    true-manc

    У МЮ в футбольном отношении отсутствуют выгоды от трансфера Роналду. Сатанисты просто остановят Рэшфорда и Гринвуда в развитии, не смогут на полную использовать Кавани + гарантированно не приобретут Холланда. И стоит оно того, ради маркетингового проекта по возвращению КриРо?

    Источник: http://fapl.ru/posts/87966/?c=1#c7403098

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  11. true-manc 02.07.2022 19:10 # true-manc
    где все пригородные тупицы, которые после подписания кристины обдрочились и гавкали о чемпионстве?)

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  12. takernotagiver 02.07.2022 19:05 # takernotagiver
    В ПСЖ?)

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  13. felix-the-cat 02.07.2022 19:04 # felix-the-cat
    Ухахахааха в сити пойдёт

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