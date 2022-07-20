Фернандеш: "Не знаю, хочет ли Роналду уйти"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что не знает, останется ли нападающий Криштиану Роналду в клубе.

Из-за "семейных причин", как это объяснил клуб, Роналду пропускает предсезонное турне "Юнайтед" по Таиланду и Австралии.



И хотя Фернандеш близко общается с Роналду, который является его партнером по сборной Португалии, даже Бруну не знает, каковы истинные намерения Криштиану.



"Я не знаю, что Криштиану сказал клубу и тренеру. Я не знаю, что творится у него в голове, хочет ли он уйти. Я не спрашивал его об этом".



"Все знают, что Криштиану был нашим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, он обеспечивал нам голы. Но это зависит не от меня — клуб и Криштиану принимают свои решения".



"Насколько нам известно, у него кое-какие семейные проблемы, поэтому мы должны оставить его в покое, вот и все".



"Когда Криштиану не явился, я лишь спросил, все ли у него в порядке с семьей. Он сказал мне, что происходит. Вот и все, ничего кроме".



"Я не хочу в этом участвовать. Мы должны уважать решения каждого", — цитирует Фернандеша Daily Mail.