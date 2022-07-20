Фернандеш: "Не знаю, хочет ли Роналду уйти"

Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признался, что не знает, останется ли нападающий Криштиану Роналду в клубе.

Из-за "семейных причин", как это объяснил клуб, Роналду пропускает предсезонное турне "Юнайтед" по Таиланду и Австралии.

И хотя Фернандеш близко общается с Роналду, который является его партнером по сборной Португалии, даже Бруну не знает, каковы истинные намерения Криштиану.

"Я не знаю, что Криштиану сказал клубу и тренеру. Я не знаю, что творится у него в голове, хочет ли он уйти. Я не спрашивал его об этом".

"Все знают, что Криштиану был нашим лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, он обеспечивал нам голы. Но это зависит не от меня — клуб и Криштиану принимают свои решения".

"Насколько нам известно, у него кое-какие семейные проблемы, поэтому мы должны оставить его в покое, вот и все".

"Когда Криштиану не явился, я лишь спросил, все ли у него в порядке с семьей. Он сказал мне, что происходит. Вот и все, ничего кроме".

"Я не хочу в этом участвовать. Мы должны уважать решения каждого", — цитирует Фернандеша Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2022 20:00

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  1. suddenly 20.07.2022 20:32 # suddenly
    Из-за "семейных причин", как это объяснил клуб, Роналду пропускает предсезонное турне "Юнайтед" по Таиланду и Австралии.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94456/


    Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду делает инъекции ботокса для увеличения размеров своего пениса. (AS)

    Источник: http://fapl.ru/posts/94442/

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  2. mancunia-planet 20.07.2022 20:11 # mancunia-planet
    Ещё время есть, случиться может что угодно.

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