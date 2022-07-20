Светская хроника за среду

"Манчестер Сити" отказался обменять Бернарду Силву на Неймара. "Ливерпуль" обратился насчет Антони. Криштиану Роналду увлекся инъекциями ботокса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

ПСЖ предложил своего нападающего Неймара "Манчестер Сити" в обмен на полузащитника Бернарду Силву, но "горожане" отказались. (Le Parisien)



"Брайтон" потребует 50 миллионов фунтов от "Сити" за защитника Марка Кукурелью. (90min)



"Манчестер Юнайтед" близок к покупке правого защитника "Ланса" Жонатана Клаусса. (Daily Mail)



"Ливерпуль" сделал запрос насчет вингера "Аякса" Антони, которого также хочет "Юнайтед". (Football Insider)



Вопреки слухам, "Челси" пока не согласовал компенсацию за защитника "Севильи" Жюля Кунде, однако переговоры продолжаются. (Sky Sports)



"Челси" продолжает переговоры с ПСЖ насчет покупки Преснеля Кимпембе, но опасается, что защитник откажется от переезда в Лондон. (Evening Standard)



"Челси" отпустит Сесара Аспиликуэту в "Барселону", как только обзаведется заменой своему капитану. (Marca)



"Ювентус" отказался от своих планов по приобретению защитника "Арсенала" Габриэля. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" проявляет интерес к вингеру "Ромы" Николо Дзаньоло. (Calciomercato)



Харри Уинкс и Брайан Хиль находятся среди восьми игроков, которым "Тоттенхэм" указал на дверь. (Evening Standard)



"Монако" предложил 15 млн. фунтов за полузащитника "Лестера" Бубакари Сумаре. (Daily Mail)



"Кристал Пэлас" ведет переговоры насчет американского защитника "Баварии" Криса Ричардса. (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" проявляет интерес к нападающему Кристиану Бентеке, у которого остается год по контракту с "Кристал Пэлас". (The Sun)



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"Челси" готовит улучшенные контракты для Риса Джеймса и Мейсона Маунта. (Evening Standard)



24-летний фанат "Ньюкасла" был дисквалифицирован на три года за нацистское приветствие в сторону болельщиков "Тоттенхэма" на матче Премьер-Лиги в октябре. (Sky Sports)



В рамках предсезонного турне новичок "Челси" Калиду Кулибали получил 26-й номер — номер Джона Терри. (Daily Mail)



Спортивный директор "Уотфорда" Кристиано Джиаретта извинился после того, как опубликовал фото оголенной женщины в инстаграме. (Daily Star)



Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду делает инъекции ботокса для увеличения размеров своего пениса. (AS)