Светская хроника за среду
"Манчестер Сити" отказался обменять Бернарду Силву на Неймара. "Ливерпуль" обратился насчет Антони. Криштиану Роналду увлекся инъекциями ботокса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
ПСЖ предложил своего нападающего Неймара "Манчестер Сити" в обмен на полузащитника Бернарду Силву, но "горожане" отказались. (Le Parisien)
"Брайтон" потребует 50 миллионов фунтов от "Сити" за защитника Марка Кукурелью. (90min)
"Манчестер Юнайтед" близок к покупке правого защитника "Ланса" Жонатана Клаусса. (Daily Mail)
"Ливерпуль" сделал запрос насчет вингера "Аякса" Антони, которого также хочет "Юнайтед". (Football Insider)
Вопреки слухам, "Челси" пока не согласовал компенсацию за защитника "Севильи" Жюля Кунде, однако переговоры продолжаются. (Sky Sports)
"Челси" продолжает переговоры с ПСЖ насчет покупки Преснеля Кимпембе, но опасается, что защитник откажется от переезда в Лондон. (Evening Standard)
"Челси" отпустит Сесара Аспиликуэту в "Барселону", как только обзаведется заменой своему капитану. (Marca)
"Ювентус" отказался от своих планов по приобретению защитника "Арсенала" Габриэля. (Daily Mirror)
"Тоттенхэм" проявляет интерес к вингеру "Ромы" Николо Дзаньоло. (Calciomercato)
Харри Уинкс и Брайан Хиль находятся среди восьми игроков, которым "Тоттенхэм" указал на дверь. (Evening Standard)
"Монако" предложил 15 млн. фунтов за полузащитника "Лестера" Бубакари Сумаре. (Daily Mail)
"Кристал Пэлас" ведет переговоры насчет американского защитника "Баварии" Криса Ричардса. (Daily Mail)
"Вулверхэмптон" проявляет интерес к нападающему Кристиану Бентеке, у которого остается год по контракту с "Кристал Пэлас". (The Sun)
Другое
"Челси" готовит улучшенные контракты для Риса Джеймса и Мейсона Маунта. (Evening Standard)
24-летний фанат "Ньюкасла" был дисквалифицирован на три года за нацистское приветствие в сторону болельщиков "Тоттенхэма" на матче Премьер-Лиги в октябре. (Sky Sports)
В рамках предсезонного турне новичок "Челси" Калиду Кулибали получил 26-й номер — номер Джона Терри. (Daily Mail)
Спортивный директор "Уотфорда" Кристиано Джиаретта извинился после того, как опубликовал фото оголенной женщины в инстаграме. (Daily Star)
Нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду делает инъекции ботокса для увеличения размеров своего пениса. (AS)
20.07.2022 06:00
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Последние комментарии:
Хорошо наверное быть мертвым ватников на войне, целую ГРАНТУ ДАРЯТ РОДИТЕЛЯМ
А если сееьезно то жалко этих ребят , умереть на чужой земле за интересы какого то диктатора , сука .
Мир вам братя, Ассалаумагалейкум!
(ответить)
Р-р-Россиюшка!
Поторопись, иначе все разъебуууут
Искандер с калибром украиночку ждууууут
Любой город эксперты ебнут
Мы гарантируем качество гуд!
(ответить)
> ПСЖ предложил своего нападающего Неймара "Манчестер Сити" в обмен на полузащитника Бернарду Силву, но "горожане" отказались. (Le Parisien)
КОРОЛИ!!!
> "Брайтон" потребует 50 миллионов фунтов от "Сити" за защитника Марка Кукурелью. (90min)
я хочу Кукурелью, братишки
(ответить)
1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
ох уж эти славяяянее))) споры между каклами и маскалями, как выборы между клизмой и сендвича с гавном
(ответить)
хочет третью ногу как у Лукаку?
(ответить)
В школах детям теперь наконец-то рассказывают правду насчёт происхождения хохлов.
В древние времена, на территории ныгешней украины жили странные существа похожие на обезьян. Жили они в норах, но предпочитали передвигаться по деревьям. Когда пришли русские, то стали сбивать этих древних каклов палками с деревьев, отлавливать и отрубать хвосты. Пытались очеловечивать. И вот до наших времён дожили эти предки обезьян украинских. Не особо конечно они преуспели в развитии, но как чернорабочие и батраки в самый раз. К туалету тоже каклов было не приучить. Всё так же сруться в штаны и говно размазывают по стенам.
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Надо мозги колоть Криштиану
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