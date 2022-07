Светская хроника за вторник

"Челси" сделал предложение по Жюлю Кунде. "Манчестер Юнайтед" определил альтернативу Френки Де Йонгу. "Арсенал" возобновил интерес к Артуру Мело. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Челси" предложил 47 миллионов фунтов за защитника "Севильи" Жюля Кунде и уже согласовал условия личного контракта с самим игроком. (Marca)



"Барселона" по-прежнему отказывается возвращать 17 млн. фунтов полузащитнику Френки Де Йонгу, если тот уйдет в "Манчестер Юнайтед". (The Independent)



"Юнайтед" рассматривает полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса как альтернативу Де Йонгу. (Metro)



"Саутгемптон" установил цену в 40 млн. фунтов за защитника Кайла Уолкер-Питерса, который интересен "Юнайтед". (The Sun)



"Манчестер Сити" готов сделать официальное предложение о покупке левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" возобновил интерес к полузащитнику "Ювентуса" Артуру Мело. (Daily Star)



"Лион" понизил цену за полузащитника Лукаса Пакету, которого хочет "Арсенал". (Media Foot)



"Милан" близок к сделке по аренде защитника "Тоттенхэма" Яфета Танганги с опцией выкупа. (Calciomercato)



"Лидс" и "Вест Хэм" заинтересованы в нападающем "Ренна" Мартене Терье, которого французский клуб оценивает в 34 млн. фунтов. (L'Equipe)



Нападающий "Вулверхэмптона" Фабиу Силва направляется в "Андерлехт" на правах аренды. (Fabrizio Romano)



"Вулверхэмптон" — единственный клуб, сделавший конкретное предложение по полузащитнику "Спортинга" Матеушу Нунешу. (Record)



"Ноттингем Форест" вступил в борьбу с "Эвертоном" за вингера "Бернли" Максвела Корне. (The Times)



На Корне также претендует "Фулхэм". (Daily Mail)



Полузащитник Аарон Рэмси попросил "Ювентус" досрочно расторгнуть его истекающий в следующем году контракт. (Daily Mail)



Другое



Преступник, в составе банды ограбивший Эшли Коула и угрожавший отрезать экс-защитнику "Арсенала" и "Челси" пальцы, был приговорен к 30 годам тюрьмы. (Sky Sports)



Новичок "Челси" Рахим Стерлинг отказался оставить автограф на футболке своего бывшего клуба "Сити". (Daily Star)



Итальянская полиция по ошибке задержала Тьемуэ Бакайоко, угрожая тому огнестрельным оружием, приняв бывшего полузащитника "Челси" за бездомного, который пытается вскрыть дорогой автомобиль. (Daily Mirror)



У нападающего дортмундской "Боруссии" Себастьяна Алле диагностировали рак яичек. (Evening Standard)