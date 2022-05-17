"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и продлил интригу в борьбе за титул
"Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Саутгемптона", сохранив интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги до последнего тура.
Относительно предыдущего матча, сыгранного еще 7 мая, в старте у "святых" произошло пять изменений. Этими новыми лицами стали Алекс Маккарти, Лянко, Джек Стивенс, Мохамед Эльюнусси и Натан Телла.
По сравнению с субботним финалом Кубка Англии в стартовом составе "красных" уцелели только Алиссон и Ибраима Конате.
Гости в своем экспериментальном составе выглядели довольно робко в начале матча. Хозяева это почувствовали и на 10-й минуте создали первый опасный момент. Армандо Бройя на правом краю штрафной ушел от Жоэля Матипа и попытался вывести на удар свободного партнера, однако Алиссон прервал эту передачу.
Зато следующая серьезная атака "Саутгемптона" увенчалась голом. Натан Редмонд вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо Джо Гомеса и пробил с рикошетом от Джеймса Милнера — 1:0.
"Ливерпуль" перехватил инициативу и пошел отыгрываться. На 18-й минуте Роберто Фирмино головой замкнул подачу со штрафного, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
"Красные" оказывали давление и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравняли счет на 27-й минуте. Гомес доставил мяч к границе штрафной на Диогу Жоту, а тот сделал короткий пас на Минамино, который пробил в ближний угол ворот — 1:1.
В остатке тайма гости сохраняли контроль над игрой, но ко второму забитому голу не был близки. Хозяева почти не отвечали.
Второй тайм начался с того, что Жота принял мяч в центре штрафной и вторым касанием пробил, но мимо. Не попал в створ и Харви Эллиотт, нанося удар с острого угла.
Однако давление "Ливерпуля" все же принесло свои плоды. На 67-й минуте Костас Цимикас подал угловой, Кайл Уолкер-Питерс неловко срезал мяч в район 11-метровой отметки, и Матипу даже не пришлось прыгать, чтобы нанести удар головой в притирку со штангой — 1:2.
В остатке матча "красные" предпочли сыграть надежно. "Саутгемптон" лишь наиграл на свой второй в матче удар в створ — это Редмонд с дистанции размял Алиссона.
Пропустив быстрый гол, "Ливерпуль" достойно вышел из затруднительного положения. "Красные" профессионально выполнили свою задачу, хотя и не показали искрометного футбола.
"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче
17.05.2022 23:40
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Последние комментарии:
Я хочу Самбу, братишки.
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Самбо крутой вратарь Фориста достал 3 пенальти
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СТАТИСТИКА: Лучшие по минутам на гол для клубов Премьер-лиги во всех соревнованиях в этом сезоне [1000+ минут]:
Такуми Минамино – 101
Рияд Марез – 120
Эдди Нкетиа – 128
Джейми Варди – 129
Мо Салах – 130
Криштиану Роналду – 133
Ору ахааххахахаха
(ответить)
Есть только один Шеффилд и это Уэнсдей.
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Самбу в ЧЕЛСИ!!!
(ответить)
С кем щленси играет в финале ЛЧ? чёт инфу не нахожу
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Хорош Самбааа
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Если и зеросити возьмет этот уже макетный титул, то только с позволения Ливерпуля
(ответить)
Забей Сити пенку с ВХ...
Знак под квадрупл.
(ответить)
Пенки эти заипали уже,если честно
(ответить)
да на какую виллу вы вообще надеетесь?))) они в четверг играют и потом в воскресенье))) сити в одну калитку вынесет даже не заметит их нахуй))
(ответить)
Джерард от тебя ждём красивой победы всей жизни.
Коутиньо от тебя ждём красивого матча с тремя голевыми пасами.
Ингс от тебя ждём три гола.
Выдайте матч всей жизни. Сити на страпоне. Юнва
(ответить)
Ну таким составом норм сыграли. Для обыгрывания таких, как Сотон сойдёт, но всё же лучше, когда точечная ротация, а когда почти целиком выпускать старт из лавочников, как-то не айс, даже сегодня пришлось помучиться, несмотря на полное преимущество
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Помню как Сити потел за чемпионство с КПР. Может повторим?))))))))))
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Какой же Пеп гений: умышленно играет в ничью с ВХ, тем самым заставляя потеть ЛГБТпуль до последнего и это - в преддверии финала ЛЧ. Полностью переиграл ротатора. Плюс ко всему, Пеп подлинники трофей на глазах у Стиви личная cyчка ДЕМБА БА догги стайл точка джи Джеррарда. А кyкoлдy неудачнику ничего не останется, кроме как наблюдать. Короли играют последний матч сезона рассчитывая лишь на себя, а ЛГБТпуль с надеждой на осечку конкурента. Вот и всё различие.
Особенно радует, что Челси так же не остался в стороне и в двух очных матчах не подарил победу лузерке.
(ответить)
РАЗЪЕБ!
Чирарт, верим
(ответить)
И снова эстонке припекает зад)
(ответить)
1 Манчестер Сити 37 90
2 Ливерпуль 37 89
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
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Цимикас топ матч выдал. Тренту срочно искать такого же сменщика
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Ребята вообще красавцы.
Даже запасные и резервисты выдали отличную игру. Хотя святые очень потрепали нервишек, особенно Редманд(хз поч его не берут на повышение). Отдельный респект сауту что играли от сердца и не вели себя как крысы затягивая время и убивая игру.
По нашим игрокам отмечу Матипа. Обратите внимание сколько он сделал полезнейших, проникающих пасов. Ну и забил, просто уникум, мом. Еще Милли удивил, по первому тайму не плохо вел игру, я думал он чисто опция под вырубание соперников в конце. Мина кроме гола ничего не сделал, тот же Фирма намного больше понравился. Ну и защитники с Алиссоном хороши.
Пс: аткинсон пидр, все же насолил даже в своем последнем матче с нами. Первый их гол, после фола на совести этой скамовской гниды. Уебком был уебком и подохнет.
Юнва! Аж до самого последнего тура преследуем бездонную бензоколонку. В текущих реалиях невозможно требовать большего. Горжусь командой.
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