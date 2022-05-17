"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и продлил интригу в борьбе за титул

"Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Саутгемптона", сохранив интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги до последнего тура.

Относительно предыдущего матча, сыгранного еще 7 мая, в старте у "святых" произошло пять изменений. Этими новыми лицами стали Алекс Маккарти, Лянко, Джек Стивенс, Мохамед Эльюнусси и Натан Телла.



По сравнению с субботним финалом Кубка Англии в стартовом составе "красных" уцелели только Алиссон и Ибраима Конате.



Гости в своем экспериментальном составе выглядели довольно робко в начале матча. Хозяева это почувствовали и на 10-й минуте создали первый опасный момент. Армандо Бройя на правом краю штрафной ушел от Жоэля Матипа и попытался вывести на удар свободного партнера, однако Алиссон прервал эту передачу.



Зато следующая серьезная атака "Саутгемптона" увенчалась голом. Натан Редмонд вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо Джо Гомеса и пробил с рикошетом от Джеймса Милнера — 1:0.



"Ливерпуль" перехватил инициативу и пошел отыгрываться. На 18-й минуте Роберто Фирмино головой замкнул подачу со штрафного, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



"Красные" оказывали давление и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравняли счет на 27-й минуте. Гомес доставил мяч к границе штрафной на Диогу Жоту, а тот сделал короткий пас на Минамино, который пробил в ближний угол ворот — 1:1.



В остатке тайма гости сохраняли контроль над игрой, но ко второму забитому голу не был близки. Хозяева почти не отвечали.



Второй тайм начался с того, что Жота принял мяч в центре штрафной и вторым касанием пробил, но мимо. Не попал в створ и Харви Эллиотт, нанося удар с острого угла.



Однако давление "Ливерпуля" все же принесло свои плоды. На 67-й минуте Костас Цимикас подал угловой, Кайл Уолкер-Питерс неловко срезал мяч в район 11-метровой отметки, и Матипу даже не пришлось прыгать, чтобы нанести удар головой в притирку со штангой — 1:2.



В остатке матча "красные" предпочли сыграть надежно. "Саутгемптон" лишь наиграл на свой второй в матче удар в створ — это Редмонд с дистанции размял Алиссона.



Пропустив быстрый гол, "Ливерпуль" достойно вышел из затруднительного положения. "Красные" профессионально выполнили свою задачу, хотя и не показали искрометного футбола.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче