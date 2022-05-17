"Ливерпуль" победил "Саутгемптон" и продлил интригу в борьбе за титул

Жоэль Матип "Ливерпуль" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Саутгемптона", сохранив интригу в чемпионской гонке Премьер-Лиги до последнего тура.

Относительно предыдущего матча, сыгранного еще 7 мая, в старте у "святых" произошло пять изменений. Этими новыми лицами стали Алекс Маккарти, Лянко, Джек Стивенс, Мохамед Эльюнусси и Натан Телла.

По сравнению с субботним финалом Кубка Англии в стартовом составе "красных" уцелели только Алиссон и Ибраима Конате.

Гости в своем экспериментальном составе выглядели довольно робко в начале матча. Хозяева это почувствовали и на 10-й минуте создали первый опасный момент. Армандо Бройя на правом краю штрафной ушел от Жоэля Матипа и попытался вывести на удар свободного партнера, однако Алиссон прервал эту передачу.

Зато следующая серьезная атака "Саутгемптона" увенчалась голом. Натан Редмонд вошел в штрафную с левого фланга, сместился мимо Джо Гомеса и пробил с рикошетом от Джеймса Милнера — 1:0.

"Ливерпуль" перехватил инициативу и пошел отыгрываться. На 18-й минуте Роберто Фирмино головой замкнул подачу со штрафного, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

"Красные" оказывали давление и, несмотря на отсутствие явных моментов, сравняли счет на 27-й минуте. Гомес доставил мяч к границе штрафной на Диогу Жоту, а тот сделал короткий пас на Минамино, который пробил в ближний угол ворот — 1:1.

В остатке тайма гости сохраняли контроль над игрой, но ко второму забитому голу не был близки. Хозяева почти не отвечали.

Второй тайм начался с того, что Жота принял мяч в центре штрафной и вторым касанием пробил, но мимо. Не попал в створ и Харви Эллиотт, нанося удар с острого угла.

Однако давление "Ливерпуля" все же принесло свои плоды. На 67-й минуте Костас Цимикас подал угловой, Кайл Уолкер-Питерс неловко срезал мяч в район 11-метровой отметки, и Матипу даже не пришлось прыгать, чтобы нанести удар головой в притирку со штангой — 1:2.

В остатке матча "красные" предпочли сыграть надежно. "Саутгемптон" лишь наиграл на свой второй в матче удар в створ — это Редмонд с дистанции размял Алиссона.

Пропустив быстрый гол, "Ливерпуль" достойно вышел из затруднительного положения. "Красные" профессионально выполнили свою задачу, хотя и не показали искрометного футбола.

"Саутгемптон" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 17.05.2022 23:40

Количество просмотров Просмотров: 1690

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 18.05.2022 00:33 # jirrort
    Я хочу Самбу, братишки.

    (ответить)

  2. mesut 18.05.2022 00:32 # mesut
    Самбо крутой вратарь Фориста достал 3 пенальти

    (ответить)

  3. felix-the-cat 18.05.2022 00:29 # felix-the-cat
    СТАТИСТИКА: Лучшие по минутам на гол для клубов Премьер-лиги во всех соревнованиях в этом сезоне [1000+ минут]:

    Такуми Минамино – 101
    Рияд Марез – 120
    Эдди Нкетиа – 128
    Джейми Варди – 129
    Мо Салах – 130
    Криштиану Роналду – 133



    Ору ахааххахахаха

    (ответить)

  4. ian 18.05.2022 00:29 # ian
    Есть только один Шеффилд и это Уэнсдей.

    (ответить)

  5. jirrort 18.05.2022 00:28 # jirrort
    Самбу в ЧЕЛСИ!!!

    (ответить)

  6. ian 18.05.2022 00:27 # ian
    С кем щленси играет в финале ЛЧ? чёт инфу не нахожу

    (ответить)

  7. jirrort 18.05.2022 00:26 # jirrort
    Хорош Самбааа

    (ответить)

  8. beatles-red 18.05.2022 00:23 # beatles-red
    Если и зеросити возьмет этот уже макетный титул, то только с позволения Ливерпуля

    (ответить)

  9. skychnie-oboi 18.05.2022 00:23 # skychnie-oboi
    Забей Сити пенку с ВХ...

    Знак под квадрупл.

    (ответить)

  10. jirrort 18.05.2022 00:21 # jirrort
    Пенки эти заипали уже,если честно

    (ответить)

  11. felix-the-cat 18.05.2022 00:13 # felix-the-cat
    да на какую виллу вы вообще надеетесь?))) они в четверг играют и потом в воскресенье))) сити в одну калитку вынесет даже не заметит их нахуй))

    (ответить)

  12. mansoor 18.05.2022 00:10 # mansoor
    Джерард от тебя ждём красивой победы всей жизни.
    Коутиньо от тебя ждём красивого матча с тремя голевыми пасами.
    Ингс от тебя ждём три гола.

    Выдайте матч всей жизни. Сити на страпоне. Юнва

    (ответить)

  13. sausage 18.05.2022 00:06 # sausage
    Ну таким составом норм сыграли. Для обыгрывания таких, как Сотон сойдёт, но всё же лучше, когда точечная ротация, а когда почти целиком выпускать старт из лавочников, как-то не айс, даже сегодня пришлось помучиться, несмотря на полное преимущество

    (ответить)

  14. takernotagiver 18.05.2022 00:05 # takernotagiver
    Помню как Сити потел за чемпионство с КПР. Может повторим?))))))))))

    (ответить)

  15. explosion 17.05.2022 23:58 # explosion
    Какой же Пеп гений: умышленно играет в ничью с ВХ, тем самым заставляя потеть ЛГБТпуль до последнего и это - в преддверии финала ЛЧ. Полностью переиграл ротатора. Плюс ко всему, Пеп подлинники трофей на глазах у Стиви личная cyчка ДЕМБА БА догги стайл точка джи Джеррарда. А кyкoлдy неудачнику ничего не останется, кроме как наблюдать. Короли играют последний матч сезона рассчитывая лишь на себя, а ЛГБТпуль с надеждой на осечку конкурента. Вот и всё различие.
    Особенно радует, что Челси так же не остался в стороне и в двух очных матчах не подарил победу лузерке.

    (ответить)

  16. zheka000000 17.05.2022 23:58 # zheka000000
    РАЗЪЕБ!
    Чирарт, верим

    (ответить)

  17. takernotagiver 17.05.2022 23:58 # takernotagiver
    И снова эстонке припекает зад)

    (ответить)

  18. true-manc 17.05.2022 23:57 # true-manc
    1 Манчестер Сити 37 90
    2 Ливерпуль 37 89

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

  19. camry 17.05.2022 23:56 # camry
    Цимикас топ матч выдал. Тренту срочно искать такого же сменщика

    (ответить)

  20. gerrard08 17.05.2022 23:53 # gerrard08
    Ребята вообще красавцы.
    Даже запасные и резервисты выдали отличную игру. Хотя святые очень потрепали нервишек, особенно Редманд(хз поч его не берут на повышение). Отдельный респект сауту что играли от сердца и не вели себя как крысы затягивая время и убивая игру.

    По нашим игрокам отмечу Матипа. Обратите внимание сколько он сделал полезнейших, проникающих пасов. Ну и забил, просто уникум, мом. Еще Милли удивил, по первому тайму не плохо вел игру, я думал он чисто опция под вырубание соперников в конце. Мина кроме гола ничего не сделал, тот же Фирма намного больше понравился. Ну и защитники с Алиссоном хороши.

    Пс: аткинсон пидр, все же насолил даже в своем последнем матче с нами. Первый их гол, после фола на совести этой скамовской гниды. Уебком был уебком и подохнет.

    Юнва! Аж до самого последнего тура преследуем бездонную бензоколонку. В текущих реалиях невозможно требовать большего. Горжусь командой.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: