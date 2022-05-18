Клопп гордится игроком-геем из "Блэкпула"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что испытывает гордость за нападающего "Блэкпула" Джейка Дэниелса, совершившего каминг-аут.

В минувший понедельник 17-летний Дэниелс стал первым с 1990 года действующим футболистом, открыто заявившим о своей гомосексуальности.



Клопп находится поступок Джейка очень смелым и обещает, что футбольное сообщество поддержит юношу.



"Это великолепно! Когда я увидел, как он разговаривает, я не мог поверить, что ему 17 лет".



"Все футбольное сообщество поддержит его. Мы сделаем все возможное. Я не знаю его, но я по-настоящему горжусь им. Я очень рад за него", — сообщил Клопп Sky Sports после победы над "Саутгемптоном".