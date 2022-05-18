"Манчестер Сити" хочет купить Кукурелью

Марк Кукурелья "Манчестер Сити" задумал укрепить позицию левого защитника с помощью Марка Кукурельи из "Брайтона".

Левый фланг обороны является проблемной зоной для "Сити" весь сезон. В первую очередь это связано с потерей Бенжамена Менди, который провел несколько месяцев в тюрьме, а сейчас выпущен под залог и дожидается суда по делу об изнасилованиях.

В отсутствие Менди главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был вынужден использовать на этой позиции Александра Зинченко и Жоау Канселу.

Как утверждает Daily Mail, Гвардиола задумал укрепить левый фланг обороны с помощью своего соотечественника Кукурельи, который только прошлым летом перебрался в "Брайтон" из "Хетафе".

23-летний испанец великолепно себя чувствует в Премьер-Лиге, сыграв 34 матча, и является рекордсменом дивизиона среди крайних защитников по количеству отборов — 241.

Прошлым летом "чайки" заплатили 15.4 млн. фунтов за Кукурелью. Чтобы переманить Марка, который провел шесть лет в академии "Барселоны", "Сити" придется выложить вдвое больше.


Метки Брайтон, Кукурелья, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 18.05.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 18.05.2022 08:15 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  2. vals1702 18.05.2022 08:13 # vals1702
    дайте 3й лярд пепке на ТО - отжигает шарлатан

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  3. mancityman 18.05.2022 08:02 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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