"Манчестер Сити" хочет купить Кукурелью

"Манчестер Сити" задумал укрепить позицию левого защитника с помощью Марка Кукурельи из "Брайтона".

Левый фланг обороны является проблемной зоной для "Сити" весь сезон. В первую очередь это связано с потерей Бенжамена Менди, который провел несколько месяцев в тюрьме, а сейчас выпущен под залог и дожидается суда по делу об изнасилованиях.



В отсутствие Менди главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был вынужден использовать на этой позиции Александра Зинченко и Жоау Канселу.



Как утверждает Daily Mail, Гвардиола задумал укрепить левый фланг обороны с помощью своего соотечественника Кукурельи, который только прошлым летом перебрался в "Брайтон" из "Хетафе".



23-летний испанец великолепно себя чувствует в Премьер-Лиге, сыграв 34 матча, и является рекордсменом дивизиона среди крайних защитников по количеству отборов — 241.



Прошлым летом "чайки" заплатили 15.4 млн. фунтов за Кукурелью. Чтобы переманить Марка, который провел шесть лет в академии "Барселоны", "Сити" придется выложить вдвое больше.