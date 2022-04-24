"Ливерпуль" выиграл мерсисайдское дерби

Энди Робертсон "Ливерпуль" одержал победу 2:0 в дерби против "Эвертона" и восстановил отставание в одно очко от вершины Премьер-Лиги.

Наставник "красных" Юрген Клопп произвел две перестановки в старте по сравнению с победой 4:0 над "Манчестер Юнайтед" во вторник, оказав доверие Наби Кейта и Диогу Жоте, которые заменили Джордана Хендерсона и Луиса Диаса.

Два изменения произошло и у "ирисок". Свой шанс получили Мейсон Холгейт и Абдулай Дукуре. Однако уж на разминке травмировался Бен Годфри, уступив свое место в старте Майклу Кину.

В начале матча "Эвертон" практически не касался мяча и оборонялся почти всей командой. При таком количестве защищающихся "Ливерпулю" было сложно проникнуть в чужую штрафную или выйти на удар.

На 21-й минуте нападающий хозяев Садио Мане отметился дальним ударом над перекладиной. Спустя три минуты форвард гостей Энтони Гордон упал в чужой штрафной, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.

На 34-й минуте "ирискам" еще раз удалось добраться до чужой штрафной, но ворвавшийся в площадку по правому краю Дукуре пробил мимо дальнего угла ворот.

"Ливерпуль" имел шестикратное преимущество по владению мячом в первом тайме, но хотя бы на один удар в створ не наиграл — тактика "Эвертона" по затягиванию игры работала.

Во втором тайме "красные" увеличили давление и своего добились на 62-й минуте. Сыграв в стенку с вышедшим на замену Дивоком Ориги, Мохамед Салах с правого край штрафной набросил мяч к дальней штанге, где головой сыграл Энди Робертсон — 1:0.

Гол Робертсона изменил игру — гостям уже не было смысла отсиживаться в обороне. Однако более открытый футбол оказался на руку хозяевам.

Второй гол назревал и на 85-й минуте случился. Удар Диаса в падении через себя не получился, но Ориги головой подправил мяч в ворота — 2:0.

"Эвертон" приехал на "Энфилд" не играть, а отбиваться. В первом тайме эта тактика сработала, но в конце концов "Ливерпулю" удалось расшатать оборону своих соседей.

"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2022 20:25

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 24.04.2022 20:55 # roberto-89
    Эвертон пока пока пхехехехехеехехехех лумпард плакс плакс ухихихихиихихихихихихихихи маленькие пенсята со со со со пхиихихихихиих

    (ответить)

  2. frisby 24.04.2022 20:52 # frisby
    С победой скаузеры!!!
    Дивок красава))
    Дивок Ориги 27 лет
    6 матчей З !! забитых мяча
    Чемпион Англии: 2019/20
    Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
    Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019
    Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22
    Победитель Клубного чемпионата мира: 2019
    НАСТОЯЩИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ!
    джек грилишь 26 лет. 100 000 000 фунтов стерлингов
    22 матча 2 гола
    АПЛ -0
    Кубок Англии - 0
    Кубок Лиги - 0
    ЛЧ - 0
    Кубок интертото ))- 0
    Кубок Лиги Европы - 0
    Лига Конференций - 0
    Супер Кубок Англии -0
    Супер Кубок Европы - 0
    Клубный Чемпионат Мира - 0
    ННННННННООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬ Просто НОЛЬ блять
    ЭТО ФАКТЫ
    это все что нужно знать про бестрофейного пидара из галубого гавна

    (ответить)

  3. sixth-place 24.04.2022 20:46 # sixth-place
    А Ливерпуль хyйня.

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  4. sixth-place 24.04.2022 20:46 # sixth-place
    Мат на сайте запрещен!

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  5. sausage 24.04.2022 20:43 # sausage
    Лучшие времена Эвертона остались в прошлом, вместе с Мартинесом, молодыми и резвыми Баркли и Лукаку. Пришёл Мошири и началась деградация ирисок. Большие денежные вливания с бестолковой трансферной политикой, тренерская и менеджерская чехарда... и вот результат(

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  6. zaeba1l 24.04.2022 20:43 # zaeba1l
    Смешно.

    01 мая 2022
    Эвертон vs. Челси

    Вот бы Лэмпс отъебал бы свой бывший клуб. Я бы его тогда зауважал.

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  7. superperez101 24.04.2022 20:42 # superperez101
    судя по статистике ливерпуль играл с командой из чемпионшипа

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  8. shakur 24.04.2022 20:42 # shakur
    Пидоры, не могли три забить!?

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  9. skychnie-oboi 24.04.2022 20:41 # skychnie-oboi
    Чем думал этот сутулый конченный физрук с фейковым IQ - когда шел в это болото, в котором стирали свои желтые труханы сбитые летчики типа Бенитеса и Папы Карло.

    По делом пидеру - не жаль.

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  10. superperez101 24.04.2022 20:39 # superperez101
    эвертон в чемпионшип!
    ура!

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  11. dexter 24.04.2022 20:38 # dexter
    https://www.youtube.com/watch?v=_byRt1Dgrf4
    KING ORIGI!

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  12. lfcmikki14 24.04.2022 20:38 # lfcmikki14
    Тяжёлая победа. Но по прежнему в гонке. Не понравилась изначально расстановка с Мане в центре и Жотой на фланге. А так, круто. С победой красные!

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  13. vals1702 24.04.2022 20:38 # vals1702
    теперь можно и за Реал притопить

    (ответить)

  14. superperez101 24.04.2022 20:37 # superperez101
    лэмпси в чш
    я сращу об этом писал, у кого только ума хватило его тренером ставить, рабинович с маринкой угробили карьеру
    а он и не понял сразу

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  15. chelsea88 24.04.2022 20:37 # chelsea88
    Это хорошо, с победой братья.

    (ответить)

  16. meshuggah 24.04.2022 20:36 # meshuggah
    Очередной насос на подзалупе, преступление против футбола

    (ответить)

  17. felix-the-cat 24.04.2022 20:36 # felix-the-cat
    ПЕТУШАСТЕР К НОГЕ УХЕХЕХЕХЕХХЕХЕ

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  18. lfcynwa 24.04.2022 20:35 # lfcynwa
    Лэмпард с такой тактикой пусть 3,14здует в чемпионшип, паскуда сутулая

    пидоры ирисковые приехали стоять в защите и надеятся на нырок напов своих

    фуфуфу

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  19. thegodfather 24.04.2022 20:35 # thegodfather
    дарим эвертону победу в некст выхи.
    я просто не вижу иного варика восстановления справедливости по отношению к эве.
    Просто позор какой-то, судья украл 3 очка у ирисок, не поставил 2 пенки.
    ПОЗОРИЩЕ

    (ответить)

  20. moneycity 24.04.2022 20:34 # moneycity
    У ватников и болельщиков ливерпуля много общего)

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