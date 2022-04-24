"Ливерпуль" выиграл мерсисайдское дерби

"Ливерпуль" одержал победу 2:0 в дерби против "Эвертона" и восстановил отставание в одно очко от вершины Премьер-Лиги.

Наставник "красных" Юрген Клопп произвел две перестановки в старте по сравнению с победой 4:0 над "Манчестер Юнайтед" во вторник, оказав доверие Наби Кейта и Диогу Жоте, которые заменили Джордана Хендерсона и Луиса Диаса.



Два изменения произошло и у "ирисок". Свой шанс получили Мейсон Холгейт и Абдулай Дукуре. Однако уж на разминке травмировался Бен Годфри, уступив свое место в старте Майклу Кину.



В начале матча "Эвертон" практически не касался мяча и оборонялся почти всей командой. При таком количестве защищающихся "Ливерпулю" было сложно проникнуть в чужую штрафную или выйти на удар.



На 21-й минуте нападающий хозяев Садио Мане отметился дальним ударом над перекладиной. Спустя три минуты форвард гостей Энтони Гордон упал в чужой штрафной, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.



На 34-й минуте "ирискам" еще раз удалось добраться до чужой штрафной, но ворвавшийся в площадку по правому краю Дукуре пробил мимо дальнего угла ворот.



"Ливерпуль" имел шестикратное преимущество по владению мячом в первом тайме, но хотя бы на один удар в створ не наиграл — тактика "Эвертона" по затягиванию игры работала.



Во втором тайме "красные" увеличили давление и своего добились на 62-й минуте. Сыграв в стенку с вышедшим на замену Дивоком Ориги, Мохамед Салах с правого край штрафной набросил мяч к дальней штанге, где головой сыграл Энди Робертсон — 1:0.



Гол Робертсона изменил игру — гостям уже не было смысла отсиживаться в обороне. Однако более открытый футбол оказался на руку хозяевам.



Второй гол назревал и на 85-й минуте случился. Удар Диаса в падении через себя не получился, но Ориги головой подправил мяч в ворота — 2:0.



"Эвертон" приехал на "Энфилд" не играть, а отбиваться. В первом тайме эта тактика сработала, но в конце концов "Ливерпулю" удалось расшатать оборону своих соседей.



"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче