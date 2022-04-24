"Ливерпуль" выиграл мерсисайдское дерби
"Ливерпуль" одержал победу 2:0 в дерби против "Эвертона" и восстановил отставание в одно очко от вершины Премьер-Лиги.
Наставник "красных" Юрген Клопп произвел две перестановки в старте по сравнению с победой 4:0 над "Манчестер Юнайтед" во вторник, оказав доверие Наби Кейта и Диогу Жоте, которые заменили Джордана Хендерсона и Луиса Диаса.
Два изменения произошло и у "ирисок". Свой шанс получили Мейсон Холгейт и Абдулай Дукуре. Однако уж на разминке травмировался Бен Годфри, уступив свое место в старте Майклу Кину.
В начале матча "Эвертон" практически не касался мяча и оборонялся почти всей командой. При таком количестве защищающихся "Ливерпулю" было сложно проникнуть в чужую штрафную или выйти на удар.
На 21-й минуте нападающий хозяев Садио Мане отметился дальним ударом над перекладиной. Спустя три минуты форвард гостей Энтони Гордон упал в чужой штрафной, но лишь получил желтую карточку за симуляцию.
На 34-й минуте "ирискам" еще раз удалось добраться до чужой штрафной, но ворвавшийся в площадку по правому краю Дукуре пробил мимо дальнего угла ворот.
"Ливерпуль" имел шестикратное преимущество по владению мячом в первом тайме, но хотя бы на один удар в створ не наиграл — тактика "Эвертона" по затягиванию игры работала.
Во втором тайме "красные" увеличили давление и своего добились на 62-й минуте. Сыграв в стенку с вышедшим на замену Дивоком Ориги, Мохамед Салах с правого край штрафной набросил мяч к дальней штанге, где головой сыграл Энди Робертсон — 1:0.
Гол Робертсона изменил игру — гостям уже не было смысла отсиживаться в обороне. Однако более открытый футбол оказался на руку хозяевам.
Второй гол назревал и на 85-й минуте случился. Удар Диаса в падении через себя не получился, но Ориги головой подправил мяч в ворота — 2:0.
"Эвертон" приехал на "Энфилд" не играть, а отбиваться. В первом тайме эта тактика сработала, но в конце концов "Ливерпулю" удалось расшатать оборону своих соседей.
"Ливерпуль" — "Эвертон". Отчет о матче
24.04.2022 20:25
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Последние комментарии:
Эвертон пока пока пхехехехехеехехехех лумпард плакс плакс ухихихихиихихихихихихихихи маленькие пенсята со со со со пхиихихихихиих
(ответить)
С победой скаузеры!!!
Дивок красава))
Дивок Ориги 27 лет
6 матчей З !! забитых мяча
Чемпион Англии: 2019/20
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2018/19
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2019
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2021/22
Победитель Клубного чемпионата мира: 2019
НАСТОЯЩИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ!
джек грилишь 26 лет. 100 000 000 фунтов стерлингов
22 матча 2 гола
АПЛ -0
Кубок Англии - 0
Кубок Лиги - 0
ЛЧ - 0
Кубок интертото ))- 0
Кубок Лиги Европы - 0
Лига Конференций - 0
Супер Кубок Англии -0
Супер Кубок Европы - 0
Клубный Чемпионат Мира - 0
ННННННННООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬ Просто НОЛЬ блять
ЭТО ФАКТЫ
это все что нужно знать про бестрофейного пидара из галубого гавна
(ответить)
А Ливерпуль хyйня.
(ответить)
Мат на сайте запрещен!
(ответить)
Лучшие времена Эвертона остались в прошлом, вместе с Мартинесом, молодыми и резвыми Баркли и Лукаку. Пришёл Мошири и началась деградация ирисок. Большие денежные вливания с бестолковой трансферной политикой, тренерская и менеджерская чехарда... и вот результат(
(ответить)
Смешно.
01 мая 2022
Эвертон vs. Челси
Вот бы Лэмпс отъебал бы свой бывший клуб. Я бы его тогда зауважал.
(ответить)
судя по статистике ливерпуль играл с командой из чемпионшипа
(ответить)
Пидоры, не могли три забить!?
(ответить)
Чем думал этот сутулый конченный физрук с фейковым IQ - когда шел в это болото, в котором стирали свои желтые труханы сбитые летчики типа Бенитеса и Папы Карло.
По делом пидеру - не жаль.
(ответить)
эвертон в чемпионшип!
ура!
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=_byRt1Dgrf4
KING ORIGI!
(ответить)
Тяжёлая победа. Но по прежнему в гонке. Не понравилась изначально расстановка с Мане в центре и Жотой на фланге. А так, круто. С победой красные!
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теперь можно и за Реал притопить
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лэмпси в чш
я сращу об этом писал, у кого только ума хватило его тренером ставить, рабинович с маринкой угробили карьеру
а он и не понял сразу
(ответить)
Это хорошо, с победой братья.
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Очередной насос на подзалупе, преступление против футбола
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ПЕТУШАСТЕР К НОГЕ УХЕХЕХЕХЕХХЕХЕ
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Лэмпард с такой тактикой пусть 3,14здует в чемпионшип, паскуда сутулая
пидоры ирисковые приехали стоять в защите и надеятся на нырок напов своих
фуфуфу
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дарим эвертону победу в некст выхи.
я просто не вижу иного варика восстановления справедливости по отношению к эве.
Просто позор какой-то, судья украл 3 очка у ирисок, не поставил 2 пенки.
ПОЗОРИЩЕ
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У ватников и болельщиков ливерпуля много общего)
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