Клопп: "Слава богу, матч состоит из двух половин"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил преображение своей команды во втором тайме дерби против "Эвертона".

В первом тайме мерсисайдского дерби "Ливерпуль" даже ни разу не пробил в створ, однако голы Энди Робертсона и Дивока Ориги после перерыва позволили "красным" вырвать победу 2:0.



Клопп признает, что "Ливерпуль" был не на высоте в первые 45 минут, однако Юрген и его команда смогли оперативно перестроить свою игру.



"Слава богу, матч состоит из двух половин. В первом тайме у нас особо не шла игра. Соперник доставлял нам дискомфорт, нам не удавалось преодолевать их последнюю линию. Мы недостаточно двигались".



"Мы были недостаточно быстры. Мы пасовали мяч в зону, где у них было девять игроков. Во втором тайме мы были больше нацелены на ворота и создавали им гораздо больше проблем".



"Мы сохраняли спокойствие и самообладание. Замены помогли — вышли свежие игроки, изменилась схема. Сопернику стало сложнее".



"Мы победили 2:0, и это абсолютно нормально", — сообщил Клопп BBC.