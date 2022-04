Каррагер: "Эвертон" не получил чистый пенальти"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Эвертон" должен был получить пенальти в проигранном матче против "Ливерпуля" (2:0).

В первом тайме мерсисайдского дерби на "Энфилде" нападающий "ирисок" Энтони Гордон схлопотал желтую карточку за нырок в чужой штрафной.



Во втором тайме, когда счет еще не был открыт, Гордон снова упал в штрафной "красных", однако ни рефери, ни система VAR не увидели нарушения правил в контакте Энтони с Жоэлем Матипом.



Каррагер предупреждает воспитанника "Эвертона" насчет репутации симулянта, но все же считает, что во втором случае следовало назначить 11-метровый.



"Энтони Гордон должен быть осторожнее. Он местный парень, и я знаю некоторых из его друзей и родных. Он отличный игрок и отличный парень, он был одним из лучших сегодня на поле".



"Он создавал огромные проблемы "Ливерпулю". Эпизод в первом тайме не в счет — ему нужно быть осторожнее с такими вещами".



"Это (решение не назначать пенальти) останется на совести арбитров. В трех-четырех других матчах были похожие инциденты, и он, возможно, не получает, чего заслуживает. Но здесь пенальти был чистым", — сообщил Каррагер в эфире.



"Во втором тайме был пенальти. Я не думаю, что ты можешь рассчитывать на пенальти здесь. Случись это с Мо Салахом на другом конце поля, пенальти бы назначили".



"Я не нарываюсь на конфликт — просто порой таковы реалии футбола. Я поиграл за ведущие клубы и знаю, что иногда они получают больше, особенно при поддержке трибун".



"Во втором случае был фол на Энтони. Явный фол. Но здесь тебе не дают пенальти", — поддержал мнение Каррагера главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард.





Gordon clearly steps across him and is looking for it. Matip doesn’t even push him if you look from side on pic.twitter.com/W5caqLgE2A