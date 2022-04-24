Каррагер: "Эвертон" не получил чистый пенальти"

Энтони Гордон и Жоэль Матип Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что "Эвертон" должен был получить пенальти в проигранном матче против "Ливерпуля" (2:0).

В первом тайме мерсисайдского дерби на "Энфилде" нападающий "ирисок" Энтони Гордон схлопотал желтую карточку за нырок в чужой штрафной.

Во втором тайме, когда счет еще не был открыт, Гордон снова упал в штрафной "красных", однако ни рефери, ни система VAR не увидели нарушения правил в контакте Энтони с Жоэлем Матипом.

Каррагер предупреждает воспитанника "Эвертона" насчет репутации симулянта, но все же считает, что во втором случае следовало назначить 11-метровый.

"Энтони Гордон должен быть осторожнее. Он местный парень, и я знаю некоторых из его друзей и родных. Он отличный игрок и отличный парень, он был одним из лучших сегодня на поле".

"Он создавал огромные проблемы "Ливерпулю". Эпизод в первом тайме не в счет — ему нужно быть осторожнее с такими вещами".

"Это (решение не назначать пенальти) останется на совести арбитров. В трех-четырех других матчах были похожие инциденты, и он, возможно, не получает, чего заслуживает. Но здесь пенальти был чистым", — сообщил Каррагер в эфире.

"Во втором тайме был пенальти. Я не думаю, что ты можешь рассчитывать на пенальти здесь. Случись это с Мо Салахом на другом конце поля, пенальти бы назначили".

"Я не нарываюсь на конфликт — просто порой таковы реалии футбола. Я поиграл за ведущие клубы и знаю, что иногда они получают больше, особенно при поддержке трибун".

"Во втором случае был фол на Энтони. Явный фол. Но здесь тебе не дают пенальти", — поддержал мнение Каррагера главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард.


Метки Гордон, Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2022 23:00

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  1. true-manc 24.04.2022 23:38 # true-manc
    клоп обработал судейские причиндалы - ничего нового

    (ответить)

  2. scouser-punk 24.04.2022 23:04 # scouser-punk
    "Я не нарываюсь на конфликт — просто порой таковы реалии футбола. Я поиграл за ведущие клубы и знаю, что иногда они получают больше, особенно при поддержке трибун".

    За какие ведущие клубы...?

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