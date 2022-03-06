28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 6 марта, двумя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
УОТФОРД — АРСЕНАЛ 17:00
"Уотфорд" выиграл лишь один из 15 последних матчей во всех соревнованиях (3 ничьи, 11 поражений). Потерпев поражения от "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" подряд в начале декабря, затем "Арсенал" набрал 22 очка из 27 возможных. В 14 из 15 встреч этих команд в Премьер-Лиге "канониры" забивали первыми.
"Уотфорд" будет лишен вингера Исмаилу Сарра, который получил травму задней поверхности бедра в прошлый уикенд. Залечил свою болячку Кико Фемения.
Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу оправился после болезни. Такехиро Томиясу под вопросом.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30
"Манчестер Сити" выиграл 15 из 17 последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение). "Манчестер Юнайтед" не знает поражений уже восемь поединков чемпионата кряду (4 победы, 4 ничьи), открывая счет в семи из них. В семи из девяти последних дерби Манчестера побеждала та команда, которая выступала в качестве гостей.
Защитник "Сити" Рубен Диаш пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра. Натан Аке и Коул Палмер остаются в лазарете.
Полузащитник Скотт Мактоминей снова готов играть за "Юнайтед" после двух матчей, пропущенных из-за болезни. Эдинсон Кавани решил проблемы с пахом.
06.03.2022 06:00
Просмотров: 468
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вы только посмотрите на этих диких обезьян:
https://2ch.hk/b/src/264369372/16465375070460.mp4
(ответить)
06.03.2022 06:39 #
bmw-e34
Лучше погибну за свободу одних, чем против воли буду воевать за дворцы других.
Источник: http://fapl.ru/posts/91785/?c=1
Всё что нужно знать о хохлах:
https://t.me/Cbpub/28545
(ответить)
Леброн в соло
(ответить)
Имхо:
Пу не остановится. Если остановится или сдаст назад, то это будет значить, что десятками лет его хвалёная армия разбилась о скромную Украину.
А теперь, что будет с ним если против него встанут станы НАТО.
Пу, как ему видимо обещали на фапле, думал что возьмёт Киев за три часа... Но не тут то было, десятый день война, для Украины она - героическая, для России - позорная(и это мнение всего цивилизованного мира).
Чекаю росс паблики, ватаны смеются, говорят: нам пофиг на санкции и стопы сотрудничеств.
Но эти отморы делают вид, будто не понимают, что санкции это показатель отношения, пусть даже в убыток себе.
Ватаны находят себе определения, что они защищают свою страну от Запада.
Тем временем все эти дни Запад просит их лишь только остановиться, помогая Украине, не вмешиваясь в конфликт(с военной точки зрения).
Сейчас Украина держится молодцом. Я буду безмерно рад ее успехам... Только вот проблема одна - Пу не остановится.
Когда у сторон закончатся военные резервы, и конфликт наберёт обороты до причастия гражданских - пойду. Пойду и буду сражаться. Буду сражаться за Украину, пусть даже я россиян.
(ответить)
Слава Украине!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий