28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 6 марта, двумя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — АРСЕНАЛ 17:00



"Уотфорд" выиграл лишь один из 15 последних матчей во всех соревнованиях (3 ничьи, 11 поражений). Потерпев поражения от "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" подряд в начале декабря, затем "Арсенал" набрал 22 очка из 27 возможных. В 14 из 15 встреч этих команд в Премьер-Лиге "канониры" забивали первыми.



"Уотфорд" будет лишен вингера Исмаилу Сарра, который получил травму задней поверхности бедра в прошлый уикенд. Залечил свою болячку Кико Фемения.



Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу оправился после болезни. Такехиро Томиясу под вопросом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



"Манчестер Сити" выиграл 15 из 17 последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 1 поражение). "Манчестер Юнайтед" не знает поражений уже восемь поединков чемпионата кряду (4 победы, 4 ничьи), открывая счет в семи из них. В семи из девяти последних дерби Манчестера побеждала та команда, которая выступала в качестве гостей.



Защитник "Сити" Рубен Диаш пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра. Натан Аке и Коул Палмер остаются в лазарете.



Полузащитник Скотт Мактоминей снова готов играть за "Юнайтед" после двух матчей, пропущенных из-за болезни. Эдинсон Кавани решил проблемы с пахом.