Гвардиола: "Если Грилиш разочарован из-за голов, он глупец"

Джек Грилиш Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал своего плеймейкера Джека Грилиша не зацикливаться на количестве забитых голов.

Посреди недели против "Питерборо" в Кубке Англии 26-летний Грилиш забил только свой четвертый гол с момента перехода из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов прошлым летом.

Это и близко не сравнится с той результативностью, которую Джек демонстрировал в "Вилле", однако для Гвардиолы это не главное.

"Я не думаю, что он разочарован, но если он разочарован, он глупец. Нет смысла расстраиваться по поводу голов".

"Ты должен играть в хороший футбол и стараться изо всех сил, вот и все. Если ты забил гол, то хорошо. Если нет, значит будет следующий матч".

"Ох уж эта статистика... Будешь ли ты счастлив, если забьешь 10 голов, но твоя команда будет в 20 очках позади лидера?" — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Грилиш, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2022 18:00

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  1. liverbro 06.03.2022 19:28 # liverbro
    КАЛАЛЕВА!)

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  2. apl-nash 06.03.2022 19:28 # apl-nash
    ПЕШКА!!!

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  3. qwerd 06.03.2022 19:20 # qwerd
    Ну смотря кто, Роналду, например, будет

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  4. tursa 06.03.2022 19:04 # tursa
    КАЛОЛЬ!!!

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  5. true-manc 06.03.2022 18:22 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  6. ganinilyha 06.03.2022 18:00 # ganinilyha
    Да он и в Вилле не очень-то и много забивал. Только в чемпионшипе разве что.

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