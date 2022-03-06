Гвардиола: "Если Грилиш разочарован из-за голов, он глупец"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал своего плеймейкера Джека Грилиша не зацикливаться на количестве забитых голов.
Посреди недели против "Питерборо" в Кубке Англии 26-летний Грилиш забил только свой четвертый гол с момента перехода из "Астон Виллы" за 100 миллионов фунтов прошлым летом.
Это и близко не сравнится с той результативностью, которую Джек демонстрировал в "Вилле", однако для Гвардиолы это не главное.
"Я не думаю, что он разочарован, но если он разочарован, он глупец. Нет смысла расстраиваться по поводу голов".
"Ты должен играть в хороший футбол и стараться изо всех сил, вот и все. Если ты забил гол, то хорошо. Если нет, значит будет следующий матч".
"Ох уж эта статистика... Будешь ли ты счастлив, если забьешь 10 голов, но твоя команда будет в 20 очках позади лидера?" — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
06.03.2022 18:00
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КАЛАЛЕВА!)
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ПЕШКА!!!
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Ну смотря кто, Роналду, например, будет
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КАЛОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Да он и в Вилле не очень-то и много забивал. Только в чемпионшипе разве что.
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