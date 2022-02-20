Каррагер: "Чемпионская гонка возобновилась"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма" означает возобновление чемпионской гонки Премьер-Лиги.

Накануне "Ливерпулю" удалось сблизиться с лидирующим "Манчестер Сити" на расстояние в шесть очков. У "красных" есть матч в запасе, а еще им предстоит выезд на "Этихад" позже в сезоне.



Каррагер по-прежнему считает "горожан" фаворитом, но в то же время радуется, что интрига в борьбе за титул снова жива.



"Я по-прежнему отдаю предпочтение "Манчестер Сити", потому что "Ливерпулю" еще предстоит отправиться на "Этихад", и расписание "Ливерпуля" может быть тяжелее. Но я определенно думаю, что матч на "Энфилде" против "Лидса" через четыре-пять дней важнее, чем финал Кубка Лиги против "Челси" в воскресенье".



"Когда "Манчестер Сити" потерял очки против "Саутгемптона", у нас была лишь робкая надежда на то, что "Ливерпуль" сможет что-нибудь предпринять".



"Сегодня был первый раз за долгое время, когда они вообще не набрали очков, и ты очень редко увидишь, когда команда Хосепа Гвардиолы вынуждена отыгрываться".



"Я все равно считаю их фаворитом. Даже команде уровня "Ливерпуля" будет непросто победить здесь, но это замечательно — не только для фанатов "Ливерпуля", но и для всей страны — что чемпионская гонка возобновилась".



"Четыре-шесть недель назад мы и представить себе этого не могли, поэтому будем надеяться, интрига сохранится и дальше", — сообщил Каррагер в эфире.