Каррагер: "Сити" остается моим фаворитом"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что продолжает считать "Манчестер Сити" фаворитом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.
Благодаря победе 3:1 над "Ньюкаслом" в минувший четверг "Ливерпуль" сохранил отставание в одно очко от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити".
И хотя команда Юргена Клоппа продолжает дышать в спину действующему чемпиону, Каррагер признается, что "горожане" производят на него более мощное впечатление.
"Прямо сейчас "Сити" выглядит невероятно. Они остаются моим фаворитом на завоевание титула".
"Дистанция между ними и "Ливерпулем" очень мала, но когда видишь такую их победу (7:0 против "Лидса"), ты понимаешь, что они великолепны".
"А ведь всего несколько недель назад "Челси" имел четыре очка преимущества над "Ливерпулем" и "Сити". Это показывает, как быстро все может измениться, но я думаю, если кому-либо удастся нарастить свой отрыв до шести или семи очков, догнать их будет проблематично", — сообщил Каррагер Sky Sports.
18.12.2021 15:00
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Последние комментарии:
В гонке этого сезона победит Великий Ливерпуль!
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"А ведь всего несколько недель назад "Челси" имел четыре очка преимущества над "Ливерпулем" и "Сити"
Источник: http://fapl.ru/posts/90230/
Даже тут успели обоссать пенсов...
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Опять клопп и пеп будут делить апл между собой, а жопонюхси сможет лишь твердо на третьем месте удержатся
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скузня рождена, чтобы нюхать КОРОЛЕВСКИЙ зад, и даже колбасник каррагер это понимает!
КОРОЛИ!!!
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