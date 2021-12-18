Каррагер: "Сити" остается моим фаворитом"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что продолжает считать "Манчестер Сити" фаворитом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Благодаря победе 3:1 над "Ньюкаслом" в минувший четверг "Ливерпуль" сохранил отставание в одно очко от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити".



И хотя команда Юргена Клоппа продолжает дышать в спину действующему чемпиону, Каррагер признается, что "горожане" производят на него более мощное впечатление.



"Прямо сейчас "Сити" выглядит невероятно. Они остаются моим фаворитом на завоевание титула".



"Дистанция между ними и "Ливерпулем" очень мала, но когда видишь такую их победу (7:0 против "Лидса"), ты понимаешь, что они великолепны".



"А ведь всего несколько недель назад "Челси" имел четыре очка преимущества над "Ливерпулем" и "Сити". Это показывает, как быстро все может измениться, но я думаю, если кому-либо удастся нарастить свой отрыв до шести или семи очков, догнать их будет проблематично", — сообщил Каррагер Sky Sports.