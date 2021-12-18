Каррагер: "Сити" остается моим фаворитом"

Джейми Каррагер Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что продолжает считать "Манчестер Сити" фаворитом на победу в Премьер-Лиге в этом сезоне.

Благодаря победе 3:1 над "Ньюкаслом" в минувший четверг "Ливерпуль" сохранил отставание в одно очко от лидирующего в Премьер-Лиге "Сити".

И хотя команда Юргена Клоппа продолжает дышать в спину действующему чемпиону, Каррагер признается, что "горожане" производят на него более мощное впечатление.

"Прямо сейчас "Сити" выглядит невероятно. Они остаются моим фаворитом на завоевание титула".

"Дистанция между ними и "Ливерпулем" очень мала, но когда видишь такую их победу (7:0 против "Лидса"), ты понимаешь, что они великолепны".

"А ведь всего несколько недель назад "Челси" имел четыре очка преимущества над "Ливерпулем" и "Сити". Это показывает, как быстро все может измениться, но я думаю, если кому-либо удастся нарастить свой отрыв до шести или семи очков, догнать их будет проблематично", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Каррагер, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. emily-lfc-2005 18.12.2021 16:02 # emily-lfc-2005
    В гонке этого сезона победит Великий Ливерпуль!

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  2. yaxaaabalya 18.12.2021 15:19 # yaxaaabalya
    "А ведь всего несколько недель назад "Челси" имел четыре очка преимущества над "Ливерпулем" и "Сити"

    Источник: http://fapl.ru/posts/90230/

    Даже тут успели обоссать пенсов...

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  3. tursa 18.12.2021 15:13 # tursa
    Опять клопп и пеп будут делить апл между собой, а жопонюхси сможет лишь твердо на третьем месте удержатся

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  4. true-manc 18.12.2021 15:03 # true-manc
    скузня рождена, чтобы нюхать КОРОЛЕВСКИЙ зад, и даже колбасник каррагер это понимает!

    КОРОЛИ!!!

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